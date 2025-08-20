Rosario pondrá el broche final al Cabaret Festival de Algeciras el 22 de agosto

El próximo viernes 22 de agosto concluirá la VI edición del Cabaret Festival en Algeciras, y lo hará con una de las voces más emblemáticas de la música en español: Rosario Flores. La artista subirá al escenario con su espectáculo Universo de Ley, un viaje musical en el que rendirá homenaje a sus inicios y repasará los grandes éxitos de su carrera.

La cita, inicialmente prevista para el 1 de agosto, tuvo que ser aplazada debido a un problema de salud que obligó a la cantante a suspender su actuación en el último momento. Recuperada ya de un fuerte cuadro vírico, Rosario será la encargada de cerrar con fuerza una edición que ha llenado de música y cultura las noches algecireñas.

Con más de 33 años de trayectoria, una quincena de discos publicados, miles de conciertos a sus espaldas y reconocimientos como 12 discos de platino, tres Premios Ondas, tres Grammys Latinos y la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, la intérprete es considerada una leyenda viva de la música en nuestro idioma. En el festival sonarán temas imprescindibles como Mi gato, No dudaría o Ese beso, arropados por una puesta en escena que promete emocionar al público.

Las entradas ya adquiridas para la fecha original serán válidas para el 22 de agosto. Quienes no puedan asistir podrán solicitar el reembolso a través de los canales oficiales del festival. Aún quedan localidades disponibles, que pueden adquirirse en El Corte Inglés y Discos Grammy.