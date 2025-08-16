Lleno absoluto en Algeciras con JC Reyes en el Cabaret Festival

La Plaza de Toros de Las Palomas se convirtió este sábado en el epicentro de la música urbana dentro del Cabaret Festival. Con un lleno absoluto, miles de asistentes disfrutaron de la actuación de JC Reyes, que presentó su gira KM 33 en un escenario que fusionó sonido, luces y emoción.

La velada comenzó con la sesión del DJ Tomy G, que calentó el ambiente con una selección de temas que hicieron bailar al público desde los primeros compases. Su propuesta musical sirvió como antesala perfecta para la entrada del plato fuerte de la noche.

En torno a las 23:00, JC Reyes subió al escenario y desató la euforia de sus seguidores. Durante más de una hora, interpretó temas de su último disco, Nacer de nuevo, así como sus grandes éxitos, en un espectáculo que combinó carisma, conexión con el público y una cuidada puesta en escena. Las luces, pantallas y efectos especiales contribuyeron a crear una experiencia inmersiva que mantuvo al público atento y entregado durante toda la actuación.

El Cabaret Festival, que celebra este año su sexta edición, ha consolidado su posición como uno de los eventos culturales más importantes de Algeciras. La organización, en colaboración con el Ayuntamiento, ha conseguido reunir a artistas de primer nivel en un entorno único, ofreciendo una propuesta musical variada y de calidad.

La noche del 16 de agosto quedará registrada como una de las más vibrantes del verano en Algeciras, gracias a la combinación de talento, energía y la respuesta entusiasta del público.