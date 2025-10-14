El Banco Mundial reconoce de nuevo al Puerto de Algeciras como el más eficiente de Europa y vigésimo del mundo

El Puerto de Algeciras consolida su posición como el más eficiente de la Unión Europea en el tráfico de contenedores, un liderazgo que mantiene desde 2020 y que lo sitúa además en el puesto 20 del mundo, según el Índice de Desempeño de Puertos de Contenedores (CPPI) elaborado por el Banco Mundial.

La dársena del Campo de Gibraltar obtiene una puntuación de 109 en la edición de 2024, cifra que le permite conservar la primera plaza europea pese a una ligera caída respecto al 126 alcanzado en 2023. Este índice internacional mide la eficiencia portuaria en función de variables como el número de escalas, el tamaño de los buques y el tiempo de estancia en muelle, a partir de las cuales se calculan dos métricas —una administrativa y otra estadística— que dan lugar al citado CPPI.

En el caso de Algeciras, el índice administrativo, que valora el tiempo en puerto y las características del barco, alcanza 148 puntos, el mejor resultado dentro del sistema europeo. El balance estadístico, que pondera más elementos logísticos y aritméticos, se sitúa en 63.

Durante los últimos cinco años (2020-2024), el enclave algecireño se ha mantenido como referente continental en eficiencia, con puntuaciones que han oscilado entre los 104 y los 126 puntos. Este rendimiento constante le ha permitido competir de tú a tú con los grandes puertos globales del eje Asia–Oriente Medio.

Algeciras cuenta con dos terminales de contenedores con una capacidad total de casi seis millones de contenedores anuales: APM Terminals (4,3 millones) y TTI Algeciras (1,6 millones). Esta última prepara la ampliación de su patio a partir de 2026, con lo que espera superar los 2 millones de teus de capacidad. Además, en el caso de APM, la introducción de la operativa propia de la red Gemini de Maersk y Hapag-Lloyd, enfocada en escalas más rápidas de los buques, puede contribuir a elevar los valores del índice de eficiencia a partir de 2025.

Aunque ambas terminales han sufrido periodos de congestión en los últimos años, especialmente por el incremento del tamaño de los buques, la situación se ha estabilizado a lo largo de 2025, lo que ha contribuido a mantener el alto nivel de eficiencia del enclave.

En el contexto andaluz, Algeciras se mantiene muy por delante del resto de puertos. Le siguen Málaga (puesto 102 mundial, índice 27), Cádiz (141º, 13 puntos), Huelva (204º, 4 puntos) y Sevilla (233º, -1).

Entre los grandes del mundo

El liderazgo mundial del CPPI continúa dominado por Asia, donde siete de los diez primeros puertos son chinos. Yangshan y Fuzhou encabezan el ranking con índices de 146 y 139, respectivamente, seguidos del egipcio Port Said (137), Dalian (137), Tánger Med (136) y Mawan (133).

En el arco mediterráneo, Algeciras solo tiene por delante a Port Said y Tánger Med, ambos fuera de la UE, lo que refuerza su papel como principal nodo logístico europeo entre los dos continentes.

A escala continental, la dársena campogibraltareña mantiene una cómoda distancia respecto a sus competidores más cercanos. El puerto danés de Aarhus ocupa el segundo lugar europeo (24º del mundo, índice 99) y el polaco Gdansk, el tercero (47º global, 62 puntos).

Por su parte, los tres grandes puertos del norte de Europa quedan muy por detrás: Amberes (123º, índice 19), Róterdam (197º, 4) y Hamburgo (295º, -13). En el caso español, Barcelona logra la segunda mejor posición nacional (63º, 52 puntos), mientras que Valencia, pese a su volumen de tráfico, desciende hasta el puesto 308, con un índice negativo de -18.