Casi 7.000 personas se acercan al Puerto de Algeciras de la mano de la APBA en el último año

Casi 7.000 personas han participado durante el año que acaba en los diferentes programas de visitas ciudadanas marítimas que durante 2025 ha puesto en marcha la Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras (APBA) a través de su equipo del servicio de atención al cliente.

En concreto, de los 6.690 participantes, la mitad fueron menores. Por actividad, 2.157 corresponden a la iniciativa Conoce tu Puerto y otros 4.533 a los programas de visitas para los escolares de 1º de la ESO de la comarca y otros grupos con interés en conocer el Puerto de Algeciras, como estudiantes de otros cursos y zonas geográficas de toda Andalucía y España con interés en el sector del transporte marítimo, la logística o el comercio exterior, o diferentes asociaciones y colectivos, como centros de mayores y asociaciones benéficas.

Conoce tu Puerto, que este año ha alcanzado su IX edición, es una de las actividades ofertadas por la APBA más valoradas por los ciudadanos. El objetivo es celebrar el Día Marítimo Europeo, que la Comisión Europea conmemora cada 20 de mayo. En este caso las visitas marítimas gratuitas se celebran durante mayo y junio y van dirigidas a todos los vecinos de la comarca. Además de conocer desde el mar las instalaciones portuarias, la visita permite avistar los delfines que habitan en la Bahía.

Por su parte, el programa de visitas escolares arranca cada año en marzo y hasta mayo ofrece cada mediodía a los estudiantes esta actividad formativa que les permite conocer la actividad portuaria del Puerto de Algeciras muy de cerca a bordo del Jackelin. Durante el paseo por la Bahía pueden contemplar desde el mar el trabajo que se desarrolla en las terminales de contenedores, la operativa que requiere un megaship, la terminal de pasajeros o las industrias, entre otras instalaciones. 31 centros educativos de Algeciras, La Línea, Tarifa, Los Barrios, San Roque, Castellar y Jimena han participado este año; y otros 11 debieron cancelar la visita debido a alertas meteorológicas, apagón u otras circunstancias.

La APBA trabaja ya en la oferta para 2026, que volverá a incluir tanto el programa de visitas escolares como la actividad Conoce tu Puerto.