Óscar Puente reconoce que no hay fecha para el fin de las obras del Corredor Mediterráneo desde Algeciras

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha reconocido este jueves que no hay una fecha definida para el fin de las obras y la entrada en servicio del Corredor Mediterráneo desde Algeciras. El Ministerio aspira a que la conexión entre Almería y la frontera francesa esté lista para 2027, si bien el departamento de infraestructuras carece un calendario para la cabecera sur, tal y como ha evidenciado Puente este jueves durante su participación en el acto anual de la plataforma Quiero Corredor que organiza la Asociación Valenciana de Empresarios para hacer seguimiento de las obras.

"No estoy en condiciones de comprometer una fecha de Algeciras a la frontera porque el tramo Granada-Algeciras tiene menor madurez y su complejidad no lo permite, pero lo que sí digo y mantengo, es que al menos desde Almería hasta la frontera en el año 2027 la infraestructura estará concluida y espero que en condiciones de ponerse en servicio", ha afirmado Puente.

Puente se ha escudado en que "dar fechas generalmente es equivocarse pero el compromiso y la voluntad políticas están y el presupuesto está, la cuestión son los condicionantes técnicos para ver lo que podemos tardar".

El máximo responsable de infraestructuras ha enfatizado ante los empresarios del Levante los avances en el desarrollo y despliegue del corredor, tanto en su ramal costero como el interior, con la tramitación de todos los proyectos al 100%. Pero en el caso de Algeciras, la ausencia de un calendario y fechas estimadas supone un retroceso sobre los planes explicitados por el propio ministro. En enero de 2024, en un acto celebrado en Algeciras, Puente dijo que la reforma y electrificación de la Algeciras-Bobadilla estaría culminada en 2027, dentro de la actual legislatura.

La misma indefinición sobre Algeciras se extiende al tramo desde Antequera a Granada, en contraste con los de la Comunidad Valenciana y Cataluña, para los que el ministro ha comprometido plazos de entrada en servicio de varios subtramos entre los años 2026 y 2027.

Obras en todas las comunidades

“En todas las Comunidades Autónomas por las que pasa el corredor hay obras en marcha, lo que permitirá alcanzar en los dos próximos años grandes hitos beneficiosos para la ciudadanía y, especialmente, para el sector logístico y empresarial”, ha expresado el ministro. Todo gracias a los 2.600 millones de euros ejecutados en los dos últimos ejercicios de los cuales, el titular de Transportes ha anunciado que entre enero y septiembre de 2025 se han ejecutado 966 millones y se prevé que hasta final de año la cifra ascienda hasta los 1.300 millones. De esta forma, se iguala esta misma cifra récord lograda en el ejercicio 2024.

En Andalucía se trabaja en los 200 kilómetros de nuevas vías entre Murcia y Almería y en la modernización de la línea Algeciras-Bobadilla, sobre la que recientemente se ha autorizado la licitación de los 46 kilómetros de doble vía entre Antequera y Granada, sin fechas.

Por el contrario, Puente ha apuntado que durante 2027 la infraestructura estará lista para poder conectar las tres capitales valencianas en ancho internacional: Castellón-Valencia-Alicante. En dos años también se habrá culminado el cambio de ancho entre Tarragona y Castellón, con lo que Valencia y Barcelona también estarán conectadas en ancho internacional. En los próximos meses se impulsará el transporte ferroviario de mercancías, con la puesta en marcha de La Llagosta; el acceso a Seat–Martorell y a los puertos de Tarragona, Castellón y Sagunto; Fuente de San Luis; o el bypass de Almussafes, todos en el Levante y Cataluña.

En su exposición, Puente ha detallado que este impulso al Corredor Mediterráneo “se ha logrado gracias a cifras récord de inversión, unidas a una buena planificación y coordinación administrativa”, que han llevado a licitar desde 2018 un total de 8.327 millones, de los que 6.480 millones están adjudicados. Desde 2018 se han ejecutado 5.389 millones (a septiembre 2025). Ese año solo el 21% del Corredor estaba en servicio mientras que hoy lo está el 36%; “y hemos pasado del 45% al 83% en fase de obra”.

"Todos los tramos se encuentran en estudios completados o en marcha y con obras en todas las Comunidades Autónomas por las que pasa este eje fundamental para el desarrollo de nuestro país. Todo ello es constatable gracias a nuestro Comisionado por el Corredor Mediterráneo, que actualiza públicamente todos los avances de esta infraestructura”, según Puente.