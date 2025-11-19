El Gobierno afirma que ya ha movilizado el 90% de los 470 millones de inversión en la línea ferroviaria Algeciras-Bobadilla

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha destacado este miércoles que el Gobierno ha movilizado ya entorno al 90% de la inversión global de la línea ferroviaria Algeciras-Bobadilla, con una cifra de 470 millones de euros. Esta infraestructura, ha destacado, conectará de forma directa el puerto de Algeciras con Antequera y con el resto de España y Europa, “reforzando el papel de la zona como nodo logístico”.

Así lo ha manifestado Salas durante la visita a las obras que Adif está realizando en la estación de Bobadilla, en la provincia de Málaga. "El plan de renovación integral de la línea Algeciras-Bobadilla, que constituye el vértice del Corredor Atlántico y del Mediterráneo, es una línea estratégica para el desarrollo del Campo de Gibraltar y también para las comarcas de la Serranía de Ronda y Antequera y su renovación es posible gracias al compromiso del Gobierno de Pedro Sánchez, que le ha dado un impulso definitivo en los últimos años para que este importante corredor ferroviario sea una realidad", ha explicado.

Salas ha recalcado que "se trata del mayor esfuerzo inversor del Gobierno de España en materia ferroviaria en la provincia de Málaga desde la llegada del AVE a la capital de nuestra provincia".

En cuanto a dicha estación, el subdelegado ha señalado que Adif está realizando trabajos de mejora de accesibilidad por importe de 3,1 millones de euros, que implican la instalación de dos ascensores y el recrecido de dos andenes en una longitud de 210 metros, con el objetivo de mejorar las condiciones de movilidad y seguridad dentro de la estación. También ha mencionado las obras de renovación de vía del tramo Bobadilla-Ronda (43 kilómetros), desde el punto kilométrico 26/500 al 69/583, que está ejecutando Adif por un importe de 52,8 millones de euros. Unas obras que completan, ha dicho, los trabajos de renovación de la vía de esta línea estratégica y da un impulso decisivo a su plan de modernización.

La actuación supone la sustitución de todos los elementos de la vía (balasto, traviesas y carril) del tramo por otros de mayores prestaciones. Asimismo, se adecuarán las dimensiones de los pasos superiores, para acoger los postes y equipos de la futura electrificación de la línea, y se reforzarán infraestructuras, puntos del trazado y el sistema de drenaje. Las obras de renovación del tramo Bobadilla-Ronda, consisten en varias actuaciones, como la mejora del trazado por necesidades de la explotación, aumento de velocidad de la línea, y cumplimiento del gálibo de implantación de obstáculos en pasos superiores y para electrificación de la línea.

También incluye el aumento en la capacidad de drenaje de la vía ante tormentas y lluvias torrenciales mediante la ejecución de cunetas de hormigón, y construcción de 74 obras de drenaje transversal mediante el empleo de marcos prefabricados de hormigón de gran capacidad de evacuación de agua. Se acometerán actuaciones en apeaderos para permitir trabajos con desguarnecedora en Parchite y en un paso superior próximo al de Atalaya; la mejora de la plataforma y capas de asiento con actuaciones puntuales en la plataforma que requieren movimiento de tierras de acuerdo con los ajustes de trazado, y la construcción de muros hincados y guardabalasto en zonas donde la plataforma actual no dispone del ancho mínimo.

La renovación de la actual superestructura con la sustitución del carril, traviesa y balasto por otros elementos de mayor calidad es otra actuación, junto con la sustitución de cuatro aparatos en vía general en la estación de Almargen, mediante disposición de nuevos aparatos tipo P1 y la renovación del entarimado de dos cruces a nivel en dicha estación. Por último, se llevará a cabo la rehabilitación de estructuras cuyo estado actual no es el adecuado y la actuación en el paso superior punto kilométrico 31/554 ante la posible afección a la cimentación por los trabajos de plataforma y vía.