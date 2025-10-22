Adif saca a concurso la redacción de los proyectos para la electrificación del tramo Ronda-Bobadilla del ferrocarril

Más inversiones a la vista para la conexión ferroviaria del Campo de Gibraltar. El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha sacado a concurso el contrato para la redacción de los proyectos básico y constructivo de la subestación eléctrica de tracción, los centros de autotransformación asociados y el telemando de energía del tramo Ronda-Bobadilla la línea Algeciras-Bobadilla.

Se trata de un paso fundamental, ya que los proyectos básico y constructivo son la antesala a la licitación de las obras de electrificación que permitirán la instalación de la catenaria para dar energía a los convoyes de mercancías y pasajeros en sustitución de la actual tracción con máquinas diésel. El contrato está valorado en 657.496,55 euros y tiene un plazo de ejecución de 18 meses.

La empresa consultora que resulte elegida realizará un estudio de dimensionamiento del tramo Ronda-Bobadilla, así como un estudio de capacidad para determinar la capacidad del tráfico ferroviario admisible para la instalación del suministro eléctrico de la línea para los escenarios previstos, así como las demandas previstas de consumo de energía en el suministro eléctrico de las subestaciones eléctricas de tracción de la línea y sus centros de autotransformación asociados.

Con estos estudios se determinará el número exacto de centros de autotransformación asociados que finalmente serán necesarios en el tramo de estudio. El consultor deberá simular unos escenarios de explotación que permitan a Adif validar las demandas previstas y verificar que se cumple la tensión media útil en el tramo, valorándose distintos escenarios, sus modos de incidencia, degradados y se tendrán en cuenta los aportes de las subestaciones colaterales, pérdidas y regeneración de energía.

El tramo de Ronda a Bobadilla ha experimentado notables avances en este 2025 tras años de trámites. El pasado abril se publicó, tras cinco años de elaboración, la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para la electrificación de los 73,6 kilómetros del trazado que separan los dos municipios. En mayo se dio el visto bueno al estudio informativo.

La DIA ratificó la alternativa 1 propuesta en el estudio informativo elaborado por Ayesa, que proponía la electrificación del trazado actual incorporando una serie de condiciones al proyecto para garantizar una mínima afectación al medio ambiente. La electrificación deberá implantar medidas para evitar la colisión y electrocución de avifauna como dispositivos anticolisión en todo el área que atraviesa la Zona Periférica de Protección del Parque Nacional Sierra de las Nieves (aproximadamente del punto kilométrico 62,200 hasta el final). Para la elección de los dispositivos anticolisión se tendrán en cuenta las mejores técnicas disponibles en el momento de la ejecución del proyecto y que cumplan la normativa de Adif.

Expropiaciones para la Autopista Ferroviaria

El Ministerio de Transportes, a través de la Dirección General del Sector Ferroviario, trabaja en los proyectos de adaptación de los pasos superiores (puentes) de los términos municipales de Castellar y Benaoján (Málaga) correspondientes a la línea Algeciras-Bobadilla e intergrados en el proyecto comercial de la Autopista Ferroviaria Algeciras-Zaragoza.

El Boletín Oficial del Estado ha publicado esta semana la convocatoria a los propietarios afectados por las expropiaciones previstas. En el caso del paso elevado en Castellar, la expropiación será bajo el formato de ocupación temporal y abarcará a unos 2.300 metros cuadrados de terrenos del latifundio público estatal de La Almoraima. En Benaoján, las expropiaciones abarcan una ocupación temporal de 187 metros cuadrados en terrenos cuyos propietarios no están identificados.