Montero promete una partida "muy importante" en los Presupuestos de 2026 para la Algeciras-Bobadilla

Las obras de mejora para la electrificación de la vía de tren entre Algeciras y Bobadilla contarán con una partida "muy importante" en la propuesta de los Presupuestos Generales del Estado de 2026 que prepara el Gobierno de Pedro Sánchez, según ha señalado la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Montero ha explicado que, para el Ejecutivo, "la Algeciras-Bobadilla es clave", ya que considera este corredor ferroviario como "una obra vertebradora de Andalucía". Por ello, la ministra de Hacienda ha prometido que contará con una notable financiación el próximo año: "En el proyecto de presupuestos que presente habrá una partida muy importante para ese corredor ferroviario y, por tanto, para que podamos garantizar el transporte de mercancías desde el Puerto de Algeciras y desde la industria de la bahía hasta el resto de Cádiz".

Montero ha apuntado que la Algeciras-Bobadilla debe concentrar "la mayoría" de la atención del Ejecutivo y comprende que, en otras obras, puedan producirse retrasos "que son prácticamente inevitables cuando se trata de obras de este tipo".

La vicepresidenta, que ha realizado este viernes una visita a la Zona Franca de Cádiz, fue preguntada por los planes ferroviarios relativas al Puerto de Cádiz, y ha destacado que el Gobierno de Pedro Sánchez "ha priorizado" las inversiones en la provincia. "Lo importante es que las obran estén en marcha, que se hayan inciaido y que estamos trabajando sin descanso para ellas", ha abundado.

Reforma integral

La línea ferroviaria Algeciras-Bobadilla viene experimentando en los últimos tiempos un proceso de reforma integral, con el objetivo de electrificarla y modernizarla, de forma que pueda responder, entre otras cuestiones, a las necesidades operativas de la autopista ferroviaria Algeciras-Zaragoza.

La inversión más reciente ejecutada por el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) es una ambiciosa renovación del tramo ferroviario Bobadilla-Ronda, con una inversión de 52,8 millones de euros destinada a modernizar completamente 43 kilómetros de vía convencional en la provincia de Málaga.

Las obras, que abarcan desde el punto kilométrico 26/500 al 69/583 de la línea Bobadilla-Algeciras, representan la culminación de un plan de modernización estratégico que ya ha completado los tramos Ronda-San Pablo, San Pablo-Almoraima y Almoraima-Algeciras.

La actuación contempla la sustitución total de todos los elementos de la vía: balasto, traviesas y carriles serán reemplazados por componentes de última generación que permitirán aumentar significativamente la velocidad de circulación y mejorar la seguridad del trayecto. Una de las mejoras más destacadas es la adecuación de los pasos superiores para instalar los postes y equipos necesarios para la futura electrificación de la línea.