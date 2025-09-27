Adif prevé que la autopista ferroviaria Algeciras-Zaragoza esté operativa al completo en enero de 2027

La puesta en marcha de la autopista ferroviaria entre Algeciras y Zaragoza, más cerca. El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) prevé que las obras de adaptación del tramo de ferrocarril entre Madrid y Zaragoza concluyan en enero de 2026 y, por tanto, la operación comercial de los servicios logísticos entre ambas ciudades pueda comenzar desde entonces.

Un año después, la entidad estatal estima que las obras pendientes entre Algeciras y Madrid habrán terminado (en diciembre de 2026) de manera que la autopista ferroviaria entre el Puerto de Algeciras y la plataforma logística de Zaragoza Plaza (pasando por Madrid) quedará completamente operativa en enero de 2027.

Así lo explicó el director de Servicios Logísticos de Adif, Luis Vicente Moreno Espí, este jueves en el transcurso de la conferencia Multimodal Eurosur, celebrada en Madrid y organizada por la compañía CETM Multimodal, de la que informó Diario del Puerto. El periódico especializado en logística reseña además que junto a la autopista ferroviaria Algeciras-Zaragoza, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias también trabaja en la conexión entre Madrid y Extremadura (a través de Mérida y Badajoz) que a su vez será la puerta para conectar con Portugal.

La autopista ferroviaria es un servicio de transporte de mercancías que carga tráilers de carretera o semirremolques en vagones especializados. Para la puesta en marcha de la ruta entre Algeciras y Zaragoza (1.074 kilómetros), Adif invierte 468 millones de euros para la adaptación de todas las infraestructuras, generalmente los gálibos de túneles y pasos superiores (160 pasos superiores y 64 túneles), además de los tendidos ferroviarios y la construcción de los apartaderos necesarios para permitir la circulación de trenes de hasta 750 metros.

Moreno Espí dijo esperar que el grueso de las obras de adaptación entre Algeciras y Madrid comience en enero de 2026, toda vez que “habría sido incompatible cortar toda la línea, desde Algeciras hasta Zaragoza”, según la reseña del acto publicada por El Mercantil.

Cuando esté terminado, este proyecto facilitará el transporte de mercancías por tren, reduciendo el tráfico por carretera y las emisiones de gases contaminantes. Según Adif, se estima que diariamente se evitarán 360.000 kilómetros de circulación de camiones al día gracias al uso de trenes para el transporte de mercancías, lo que representa un importante ahorro en términos de costos y sostenibilidad.

El consorcio Rail & Truck, formado por las empresas Eco Rail, Marcotran y Continental Rail, es el adjudicatario de la gestión de este servicio ferroviario. Las empresas recibieron el pasado enero las tres primeras locomotoras eléctricas Euro 6000 que se destinarán a la explotación del servicio comercial de mercancías, fabricadas por la compañía Stadler en Valencia. Rail & Truck obtuvo en octubre de 2022 una ayuda de más de 45 millones de euros por parte del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) para la compra tanto de vagones (30,6 millones) como de las locomotoras de mercancías eléctricas (15 millones de euros).

Rail & Truck controlará el trasiego de contenedores por tren desde la llamada última milla del Puerto de Algeciras (el interior de las instalaciones portuarias) hasta Zaragoza, ya que el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras acordó en 2022 concesionar a esta compañía la explotación de la segunda terminal ferroviaria del Puerto algecireño (T2).

Obras en la autopista ferroviaria Algeciras-Zaragoza. / E. S.

360 camiones diarios en tren

La iniciativa ofrecerá una solución logística competitiva y colaborativa con importantes ahorros, tanto en costes externos como en emisiones de gases de efecto invernadero. Las emisiones de la carretera respecto al ferrocarril son 4,7 veces superiores (ahorro anual: 620.000 toneladas de CO2).

Por el itinerario Algeciras-Zaragoza circularán seis trenes diarios (tres por sentido) con camiones con origen/destino Marruecos, a los que se suman dos trenes diarios (uno por sentido) desde Huelva a Zaragoza, con camiones con origen/destino Canarias y entorno de Huelva; y otros cuatro trenes diarios (dos por sentido) Sevilla-Zaragoza, con camiones con origen/destino Puerto de Sevilla y Andalucía.

De esta forma, diariamente, se realizarán aproximadamente 12.000 kilómetros por tren y se transportarán unos 360 camiones al día en este itinerario, evitando 360.000 km de circulación de camiones en carretera al día.

Los servicios de la Autopista Ferroviaria Algeciras-Zaragoza tendrán continuación desde Zaragoza hasta Tarragona, a través de Lleida, un tramo que une los principales nodos de producción y consumo de la Península Ibérica, Madrid y Barcelona, y forma parte de los flujos del centro y sur con el noreste de España y el resto de Europa.

El servicio conectará directamente con el Puerto de la Bahía de Algeciras, el más importante del país en volumen de tráfico. La modernización de su trazado permitirá canalizar de forma más eficiente el flujo de mercancías entre Europa y Marruecos, fortaleciendo la intermodalidad y la competitividad del Corredor Atlántico y del Corredor Mediterráneo.