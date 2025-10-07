Adif invertirá más de 2 millones en tres pasos a nivel por las obras de la Algeciras-Bobadilla

Adif ha puesto en marcha un ambicioso plan de mejora ferroviaria que transformará la seguridad de tres pasos a nivel estratégicos de la provincia de Málaga. Con una inversión superior a los 2 millones de euros, la entidad pública ha licitado un contrato que revolucionará las instalaciones de protección en la línea de ancho convencional que conecta Bobadilla con Algeciras.

Las obras, que se ejecutarán durante los próximos once meses, afectarán a tres municipios malagueños: Campillos, Cortes de la Frontera y Ronda. El proyecto contempla tanto la redacción de los proyectos constructivos como la ejecución completa de las actuaciones, lo que garantiza una planificación integral y una mejora sustancial de la infraestructura ferroviaria.

Las actuaciones previstas por Adif buscan incrementar notablemente las condiciones de seguridad, beneficiando tanto al tráfico peatonal y viario como al ferroviario. Según ha informado la propia entidad en un comunicado oficial, estas mejoras aportarán una mayor fiabilidad a las instalaciones de protección de los pasos a nivel y optimizarán los índices de disponibilidad de la red, mejorando así la regularidad en la circulación de trenes.

Tres municipios, tres soluciones diferentes:

Campillos: renovación integral.

El paso a nivel situado en el punto kilométrico 13/702 de Campillos será objeto de una renovación completa de sus instalaciones. Actualmente cuenta con protección de clase A3, que incluye señalización luminosa y acústica, además de semibarreras automáticas. La intervención actualizará todos estos sistemas para garantizar su máximo rendimiento. Cortes de la Frontera: más protección.

En el caso del paso a nivel del kilómetro 120/375 de Cortes de la Frontera, Adif ha decidido aumentar el nivel de protección dotándolo de una nueva instalación automática de clase A2. Esto significa que contará con moderna señalización luminosa y acústica que alertará con mayor eficacia a conductores y peatones. Ronda: de vehículos a peatonal. La actuación más singular se llevará a cabo en Ronda, en el paso a nivel del punto kilométrico 84/397. Este cruce, que actualmente dispone de protección clase A2 para vehículos, cambiará su uso convirtiéndose en un paso exclusivamente peatonal. Esta transformación requiere una renovación integral y una adaptación funcional completa de sus instalaciones para adecuarlas a su nuevo propósito.

Esta inversión se enmarca dentro de la estrategia de Adif para modernizar y hacer más segura la red ferroviaria española, priorizando aquellos puntos que, por su tráfico o características, requieren una atención especial. La línea Bobadilla-Algeciras, fundamental para la conectividad del sur peninsular, se verá beneficiada con estas actuaciones que reforzarán su operatividad y reducirán los riesgos asociados a los pasos a nivel.