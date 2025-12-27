Maersk prueba el regreso a la ruta de Suez tras dos años de desvíos por el cabo de Buena Esperanza

La naviera Maersk ha dado el primer paso para recuperar la ruta marítima del Canal de Suez tras dos años de desvíos forzados por el Cabo de Buena Esperanza a causa de la inseguridad en el Mar Rojo. El portacontenedores Maersk Sebarok ha completado con éxito su tránsito por el estrecho de Bab el-Mandeb los días 18 y 19 de diciembre, convirtiéndose en el primer buque de la compañía que cruza la zona sin incidentes desde el inicio de la crisis.

El viaje, realizado dentro del servicio MECL (une Oriente Medio con EEUU, con una escala en Tánger-Med que hasta el pasado enero se hacía en Algeciras) supone un hito relevante para el sector marítimo internacional, aunque la propia compañía advierte de que se trata de una operación puntual y no del restablecimiento inmediato de las rutas directas entre Asia y Europa a través de Suez.

El movimiento de Maersk tiene una lectura clara para el Puerto de Algeciras, punto clave en los desvíos de las rutas Este-Oeste durante el último año. La decisión de rodear África incrementó el tráfico en la dársena algecireña, que se consolidó como escala clave para operaciones de transbordo, especialmente en la terminal de APM Terminals.

Pese al éxito del tránsito del Maersk Sebarok, la compañía danesa insiste en que no hay una decisión tomada para retomar de forma generalizada el corredor de Suez. La estrategia pasa por un enfoque gradual y condicionado a que se mantengan niveles de seguridad aceptables en la zona, tras meses de ataques a buques mercantes que han disparado los costes y las primas de seguro.

La naviera no descarta realizar nuevos viajes de prueba, pero evita por ahora fijar una programación estable, a la espera de una mejora sostenida de la situación en el Mar Rojo y el Golfo de Adén.

Desde que estalló la crisis de seguridad en la región a raíz de varios ataques de los hutíes desde Yemen a partir de octubre de 2023, Maersk y el resto de grandes operadores optaron por desviar sus buques alrededor del continente africano, lo que supuso hasta dos semanas adicionales de navegación en servicios que conectan Asia, Europa y la costa este de Estados Unidos.

Estos desvíos han generado tensiones en la cadena logística global, congestión en terminales europeas y un aumento de costes.

El sector, a la expectativa

El tránsito del Maersk Sebarok es visto por la industria como una prueba de viabilidad, más que como un cambio de escenario definitivo. Otras navieras siguen de cerca la evolución de la seguridad en la zona, pero mantienen activos sus planes alternativos mientras no existan garantías suficientes.

Maersk ha señalado que continuará informando a clientes y operadores a través de sus canales oficiales y recomienda planificar las cadenas logísticas con prudencia en un contexto que sigue marcado por la incertidumbre.