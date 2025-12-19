La naviera ONE mantiene la mayoría de sus escalas en el Puerto de Algeciras tras un ajuste de sus rutas para 2026

La naviera Ocean Network Express (ONE) mantendrá en 2026 la mayoría de sus escalas en el Puerto de Algeciras en 2026, tras la reorganización de sus rutas del eje este-oeste.

La compañía japonesa anunció recientemente la actualización de su porfolio de líneas de mercancías que conectan Asia con Europa y América y que entrará en vigor en abril de 2026. En el caso del Puerto de Algeciras, donde escala en TTI Algeciras, las rutas afectadas corresponden a las conexiones entre China y Corea con el norte de Europa y el mar Mediterráneo.

Uno de los servicios en los que Algeciras se mantiene es el denominado FE3, que conecta los puertos chinos de Qingdao, Ningbo y Yantian con Singapur y el norte de Europa, con escala en la dársena algecireña. Los buques, tras rodear África por el cabo de Buena Esperanza y hacer escala en el Estrecho de Gibraltar, continúan hacia Felixstowe (Reino Unido), Hamburgo (Alemania) y Amberes (Bélgica), antes de regresar a Qingdao.

Dentro de las rutas entre Asia y el norte de Europa, Algeciras formaba parte también del servicio FE4, que enlaza Shanghái con Róterdam, Hamburgo y el puerto francés de El Havre. Hasta ahora, esta línea contemplaba hasta 12 escalas intermedias, incluida la del Puerto de Algeciras, aunque el nuevo diseño reduce ese número a solo cuatro.

En lo que respecta a los servicios entre Asia y el Mediterráneo, la naviera japonesa mantiene a Algeciras en la línea IOM, que conecta India con Europa. Los buques conservarán el esquema de escalas vigente, partiendo desde Nhava Sheva, en el subcontinente indio, y realizando un par de paradas antes de alcanzar el Estrecho. El puerto gaditano actúa como punto de entrada y salida, con escalas tanto en la llegada al Mediterráneo como en el viaje de retorno hacia Asia. Entre medias, la ruta incluye Valencia, Barcelona, Génova (Italia), y el Pireo (Grecia).

Valencia y Barcelona concentran un mayor peso dentro de la red de rutas de ONE, con tres escalas adicionales además de la citada IOM. Tanto el segundo como el tercer puerto de España por tráfico de mercancías forman parte de las líneas MD4, MD5 y MS2, que enlazan China con el Mediterráneo. En esta última se mantiene una escala en el Estrecho de Gibraltar, aunque se realiza en Tánger Med.

"Esta red está estratégicamente diseñada para ofrecer a nuestros clientes conexiones fiables y flexibles que apoyen el comercio global, priorizando la seguridad y estabilidad ante las incertidumbres geopolíticas", expresó Jeremy Nixon, CEO de ONE. Este último punto hace referencia al mantenimiento de la circunnavegación de África en detrimento del canal de Suez, aunque la naviera asegura que sigue de cerca la situación en el mar Rojo de cara a una potencial vuelta, aún sin fecha.

Conexión con América

Además de las mencionadas, ONE incluye al Puerto de Algeciras en su servicio AT4, que conecta la costa este de Canadá (Halifax) y Estados Unidos (Nueva York, Norfolk, Savannah y Miami) con Europa y el Mediterráneo (Algeciras e Italia). La naviera, a preguntas de El Conciso, ha destacado que no se prevén anuncios generales del eje transatlántico, por lo que la ruta AT4 mantendrá su estructura actual, a expensas de futuras decisiones.

El pasado 14 de noviembre, el buque insignia de Ocean Network Express, el ONE Innovation, escaló en el Puerto de Algeciras semanas después de batir el récord mundial de carga de contenedores, con 22.233 unidades al zarpar desde Singapur, superando su propia marca. Curiosamente, este portacontenedores, de la categoría megaship por su gran tamaño, opera en la ruta FE4, que suprimirá su escala en la dársena andaluza, por lo que es posible que tarde en volver a las aguas de la Bahía de Algeciras a partir de 2026, salvo que la naviera reorganice su flota.

Ocean Network Express forma parte de Premier Alliance, una de las mayores alianzas de navieras del mundo, junto Hyundai Merchant Marine (HMM) y Yang Ming. La compañía japonesa, quinta naviera más grande del mundo por capacidad de sus buques, cuenta con una flota de 267 buques y más de dos millones de teus de capacidad, según los datos del índice Alphaliner Top 100.