Adif proyecta hasta diez meses de cortes por obras en la Algeciras-Bobadilla durante 2026

El año 2026 se presenta complicado para el tráfico ferroviario de pasajeros y mercancías en el Campo de Gibraltar. El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) prevé un intenso calendario de trabajo para avanzar en la mejora de la conexión ferroviaria que parte desde la comarca y también del trazado por el que discurrirá el futuro servicio comercial de mercancías de la Autopista Ferroviaria entre Algeciras y Zaragoza.

Las obras obligarán al corte total de las vías en varios tramos con hasta diez meses de suspensión de la circulación en determinados puntos de la red para facilitar la ejecución de la adaptación de gálibos o reparación de estructuras y terraplenes que, en su mayoría, ya se encuentran licitados o adjudicados por parte del Ministerio de Transportes.

Así consta en el Catálogo de Restricciones de Capacidad publicado en la web de Adif, que incluye aquellas limitaciones de capacidad en la red ferroviaria de interés general con una duración de más de siete días consecutivos que dan lugar a una cancelación, reencaminamiento o una sustitución por otros modos de transporte de más del 30% del volumen de tráfico estimado en una línea ferroviaria. Esta previsión está establecida a 7 de noviembre de 2025, la última revisión del documento.

Durante las obras que afecten al servicio de viajeros, como en anteriores ocasiones, la empresa pública Renfe suele habilitar medios alternativos como autobuses lanzadera mientras que las empresas del Puerto de Algeciras suelen recurrir al camión como alternativa para cubrir sus rutas comerciales. Parte de los cortes estaban programados para este 2025, si bien el ritmo de ejecución de las obras ha llevado a aplazarlos.

Adif tiene prevista la ejecución de obras de ampliación de gálibos entre Algeciras y Ronda a lo largo del primer y segundo trimestre de 2026, lo que forzará un corte total de tres meses entre las dos localidades. Este proyecto está valorado en algo más de 65 millones de euros y fue adjudicado a mediados de este año.

A su vez, también es necesario actuar en la estabilización de una ladera en Almargen (Málaga), entre los puntos kilométricos 35 al 42. El documento de Adif apunta en este caso a diez meses de interrupción de la circulación ferroviaria en este tramo, de los que tres meses se harán coincidir con el citado corte entre Algeciras y Ronda. Una vez terminada la primera de las obras, no consta si se podrá circular de Algeciras a Almargen y salvar esos siete kilómetros con medios alternativos.

Entre Ronda y Campillos, Adif se encuentra renovando las vías y adaptando gálibos (generalmente en horario nocturno con la previsión de terminar a finales de 2026) aunque será necesario interrumpir el servicio de tren durante quince días; una intervención que estaba prevista para el pasado noviembre y que Adif sitúa ahora para enero de 2026.

Para el tercer trimestre del próximo año, Adif plantea una adaptación de gálibos entre Campillos y Almargen (seis kilómetros) que igualmente afectarán a la circulación ferroviaria, con un corte total de 20 días. Esta obra también prevé acompasarse con el parón de diez meses por la intervención en la ladera de Almargen.

El tendido ferroviario a su paso por Castellar. / Erasmo Fenoy

La logística del futuro

La Autopista Ferroviaria en el itinerario Algeciras-Zaragoza, con una inversión global de 468 millones de euros, prevé reforzar la conexión entre el Puerto Bahía de Algeciras y Zaragoza Plaza. Este proyecto facilitará el transporte de mercancías por tren, reduciendo el tráfico por carretera y las emisiones de gases contaminantes. Según Adif, se estima que diariamente se evitarán 360.000 kilómetros de circulación de camiones al día gracias al uso de trenes para el transporte de mercancías, lo que representa un importante ahorro en términos de costos y sostenibilidad.

Además de estas obras en la cabecera de la red, los más de 1.000 kilómetros de vías del tren que unen ambas ciudades están salpicados de proyectos para la adaptación de gálibos y estructuras, entre otras intervenciones. El consorcio Rail & Truck, formado por las empresas Eco Rail, Marcotran y Continental Rail, es el adjudicatario de la gestión de este servicio ferroviario, para cuya puesta en marcha Adif manejaba el pasado septiembre un calendario de puesta en marcha en torno al mes de enero de 2027.

Pero estas previsiones de Adif podrían cambiar en función del ritmo de ejecución de las obras, tal y como reconoció el pasado noviembre el ministro de Transportes, Óscar Puente. El Ministerio aspira a que la conexión entre Almería y la frontera francesa esté lista para 2027, si bien el departamento de infraestructuras carece un calendario para la cabecera sur, tal y como dijo Puente en el acto anual de la plataforma Quiero Corredor que organiza la Asociación Valenciana de Empresarios para hacer seguimiento de las obras.

"No estoy en condiciones de comprometer una fecha de Algeciras a la frontera porque el tramo Granada-Algeciras tiene menor madurez y su complejidad no lo permite, pero lo que sí digo y mantengo, es que al menos desde Almería hasta la frontera en el año 2027 la infraestructura estará concluida y espero que en condiciones de ponerse en servicio", comentó Puente.