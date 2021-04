La Real Balompédica Linense reinicia este domingo (17:00, en directo por Footters) su camino en pos de una plaza en la Primera RFEF (Liga Pro). Afortunadamente no se puede hablar de borrón y cuenta nueva, porque los puntos acumulados en la primera fase –incluso los tres conquistados in extremis en Marbella en la última jornada- cuentan y mucho. Los albinegros parten segundos y con tres puntos de renta sobre su rival, el histórico Real Murcia. Los visitantes no se cansan de repetir que el partido es para ellos una final. Los locales no lo visibilizan, pero un triunfo supondría, de facto, ajusticiar a un rival directo.

Veintiún días después de que muchos de sus aficionados abandonasen el Municipal entre lágrimas, 800 seguidores albinegros (no hay sitio para más por culpa de las medidas anti Covid) regresarán este domingo al maltrecho estadio de La Línea con las ilusiones renovadas. Lo que pasó, pasó. Y ahora queda empujar a la centenaria entidad albinegra para que en las próximas seis semanas logre el objetivo con el que comenzó la temporada: una plaza en la categoría de nuevo cuño. Que lo tiene a su alcance, porque parte con la notable ventaja de empezar en los dos puestos que dan derecho a alcanzar el premio.

En el césped, el equipo menos batido de los dos subgrupos del grupo IV en la primera fase, una Balona cuyo portero Nacho Miras ya está en la agenda de clubes de superior categoría, y una delantera, la murcianista, que ha anotado 22 dianas, pero a la que le faltan los que pusieron firma a 12 de ellos.

Ficha técnica Real Balompédica: Nacho Miras: Óscar Arroyo, Carrasco, Mikel Fernández (Antoñito), Fabrizio Danese, Víctor Mena; Chironi, Candela; Loren, Koroma y Pito Camacho. Real Murcia: Champagne, Adán Gurdiel, Miguel Muñoz, Edu Luna, Molinero; Youness, Verza, Mario Abenza; Segura, Carrillo y Fuentes. Árbitro: Manuel González del Campo López (Daimiel -Ciudad Real-). Ha dirigido dos partidos a la Balona. Ambos en la andadura 2019-2020. En el primero los albinegros vencieron 1-0 al Don Benito y en el segundo, perdieron 4-3 en su visita al UCAM de Murcia Hora: 17:00 (Primera jornada de la segunda fase). (En directo por Footters). Estadio: Municipal de La Línea, con aforo reducido a 800 espectadores. Antecedentes: El Real Murcia ha visitado en 12 ocasiones a la Real Balompédica, en Segunda, Segunda B y Tercera. El balance es de cinco triunfos locales, cuatro empates y tres victorias forasteras. Curiosamente solo uno de esas victorias albinegras se produjo en el Municipal. Tres en el añorado San Bernardo y uno, el más reciente, en el San Rafael de Los Barrios, en 2016.

El entrenador de los de casa, Antonio Calderón, puede contar con todos sus efectivos, después de que Paco Candela se recuperase de la lesión que le impidió jugar en Marbella, Alhassan Koroma (junto a su hermano Alusine, éste jugador del filial) regresase a tiempo de Sierra Leona, con la que han participado en la fase de clasificación para la Copa de África e Iván Martín, que lleva entre algodones desde el pasado sábado, se haya restablecido al menos para estar útil algunos minutos y entrar en una convocatoria de la que forman parte todos los integrantes del plantel.

En lo que se refiere a la alineación, el preparador se ha preocupado y mucho de esconder sus cartas durante la semana, con entrenamiento a puerta cerrada en la jornada del viernes incluido, así que solo queda recurrir a la especulación.

En cuanto a nombres, la lógica invita a pensar que Candela, cuyo peso en el juego casi no admite debate, regrese al once. Y no es descartable que los dos máximos responsables de la reacción en el último partido de la primera fase en Marbella, Gabriel Chironi y el canterano Loren, encuentren hueco en el once inicial. Así que la duda queda en si el técnico optará por los tres centrales o si sacrificará a uno de estos en beneficio de Antoñito (o Loren). Dicho queda, todo esto es producto de la imaginación.

Calderón entiende que después de 18 jornadas su equipo está en la pelea por ascender a la Liga Pro “porque es donde tiene que estar por los méritos” y recalca que ve a los suyos “preparados” para afrontar con garantías “una mini-liga de seis partidos”.

Preguntado por el Real Murcia dice: “Ha traído a ocho futbolistas nuevos en enero y ha cambiado de entrenador. Esperamos a un rival difícil y complicado que si ha quedado sexto en su subgrupo es porque ha sido irregular”.

“Es un equipo con calidad en mediocampo y habilidad en las bandas con delanteros muy poderosos aunque tienen bajas que le dejan solo con Fuentes y Mendes arriba, pero va a ser un rival al que se le va a notar que está muy obligado”, subraya.