Siete de marzo de 2021. Alrededor de las 13:30 el entrenador de la Real Balompédica Linense, Antonio Calderón, da las últimas instrucciones a Pedro Lorenzo Fernández [Loren] antes de que el extremo viese hecho realidad su sueño de debutar en el Municipal con la camiseta del equipo de su vida. Los quince minutos en el terreno de juego, en los que pronto se vio reubicado como lateral, no dieron para que la afición pudiese hacerse una idea de sus virtudes, pero están preñados de simbolismo. A una semana del Clásico del Campo de Gibraltar que el próximo domingo (16:30) enfrentará a Balona y Algeciras Club de Fútbol, un futbolista de La Línea volvía a lucir la camiseta albinegra en casa… un año, tres meses y seis días después.

La Balona vuelve a tener jugadores de La Línea. La última vez que un linense había disputado un partido oficial en casa fue el primer día de diciembre de 2019, cuando José María Martín Criado [Mai] relevó a Mousa en el minuto 82 del encuentro que enfrentaba a los linenses con el Cádiz B. Después de eso el propio Mai y Nacho Holgado –éste en dos ocasiones, en el presente curso- habían participado en partidos, pero todos ellos lejos del coliseo albinegro. El jovencísimo Javi Méndez, Samu, Josema… habían formado parte de las convocatorias, pero no habían pasado de ahí.

Atrás quedaron esos tiempos en los que el ahora director deportivo Ismael Chico, Carlos Guerra, Antonio Merino, Alberto Merino, Francis, Ezequiel… formaban la columna vertebral de la Balona. El pasado domingo habían transcurrido la friolera de 462 días desde que Mai participó en el mencionado duelo ante el filial cadista cuando Loren –que llegó en el mercado de invierno procedente del St. Joseph’s de la Premier de Gibraltar- saltó al terreno de juego para intentar ayudar a derrotar a un San Fernando que no se dejó doblegar.

Una aguja en un pajar, pero que lleva impresa un mensaje identitario. La apuesta de la Balompédica por este futbolista –que destaca por su velocidad y su desborde- es decidida. Y aunque ya había debutado en el encuentro que los linenses disputaron en Sanlúcar (0-4) hacerlo en el Municipal y precisamente el día en el que la afición regresaba a las gradas después de tres meses no es un hecho que deba pasar desapercibido.

“La verdad es que estaba muy nervioso”, confiesa el atacante, criado en la cantera de la Balompédica y que la pasada campaña defendió los colores de la UD Los Barrios y antes había hecho lo propio con los del Club Deportivo San Roque. “Tenía muchas ganas de salir, tenía ganas de jugar delante de la gente de La Línea… tenía muchas ganas de jugar”.

“Es muy diferente jugar en tu casa y con público que cuando lo hice en Sanlúcar en un partido a puerta cerrada”, recalca.

En la conversación que mantiene con su técnico, Antonio Calderón, momentos antes de saltar al terreno de juego Loren desliza que tenía en mente “meter el gol del triunfo. Imagino que eso se le pasa a todos los futbolistas”.

"No he venido a la Balona ni para ser suplente ni para jugar dos partidos"

“El míster no me dijo nada especial, me recalcó que fuese yo, que hiciese lo que sé hacer, yo sé que él tiene confianza en mí, en caso contrario no me hubiese puesto en un partido tan importante, ante el líder y menos aún me hubiese colocado al final como lateral”, valora.

“Yo soy un jugador al que le gusta coger la pelota y encarar; es cierto que terminé jugando en defensa, pero vaya que a mí me da igual donde me ponga, yo lo que quiero es jugar y donde lo haga, tratar de cumplir”, reflexiona Loren.

El extremo linense recalca que aspira a que esta presencia en duelos decisivos no sea flor de un día. “Yo no he venido a la Balona ni para ser suplente ni para durar dos partidos, sino a jugar y el míster lo sabe, por eso me trajo”.

El más inmediato de esos futuros retos es el Clásico del Campo de Gibraltar que Loren subraya que el otro linense de la plantilla, Nacho Holgado y él mismo afrontan de una forma muy especial. “Es diferente. El resto de los compañeros no viven esta semana como la puedo vivir yo y eso no es un reproche, es que éste es el partido de cualquier linense”.

“No es que me haya imaginado en el terreno de juego, es que tengo que jugarlo, voy a hacer todo lo posible para estar ahí”, se compromete.