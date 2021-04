El Real Murcia, que llega este domingo (17:00, en directo por Footters) al Municipal de La Línea para enfrentarse a la Real Balompédica en la primera jornada de la fase de ascenso a la Primera RFEF (Liga Pro), es un equipo muy diferente al que comenzó la temporada. Los pimentoneros se dieron cuenta pronto de que el arsenal no le daba para dar el salto de categoría y primero efectuaron ocho fichajes en el mercado de invierno y más tarde relevaron a su técnico. El nuevo preparador, el exjugador de Betis y Cádiz José Luis Rodríguez Loreto [Loreto], no conoce la derrota después de cuatro jornadas, pero suma un triunfo –en su debut- y tres empates y el pasado domingo estuvo en un tris de acabar entre los cuatro últimos.

Los eternos líos en despachos –la mayor de las veces de abogados- y las limitaciones económicas fruto de la mala gestión del pasado condicionan a un Real Murcia que comenzó aspirando a todo… y que el pasado domingo precisó de un triunfo ¡del UCAM! para no irse directamente a la Segunda RFEF. Ahora inicia la segunda fase casi sin margen de error, ya que una derrota en La Línea le situaría a seis puntos de las plazas que dan derecho a ascender a la competición de nuevo cuño.

El club entendió que el proyecto con bastante gente de la casa daba para competir en la novedosa Segunda B del coronavirus. Pero pronto se dio cuenta de su error. Así que en el mercado de invierno y después de verse obligado a abrirle la puerta a futbolistas como Chumbi (Marbella) o Vanas (que regresó el Sanluqueño) firmó la friolera de ocho futbolistas, casi todos con pedigrí. Lo que viene siendo una huida hacia delante, porque descender a Segunda RFEF ponía incluso en peligro la viabilidad del club.

Llegaron el meta Nereo Champagne (Leganés en Primera, Oviedo en Segunda), Molinero (Atlético de Madrid, Betis, Getage, Sporting…), Verza (Levante, Almería, Cartagena…), Adán Gudiel (Ponferradina, UCAM, Racing, Lorca, todos en Segunda), Carillo (Melilla, Cartagena, Castellón), Adrián Fuentes (que llegó del NK Istra de la Primera de Croacia), Ton Ripoll (Vetusta, filial del Oviedo) y Marcos Mendes, que había jugado la primera vuelta con el Algeciras Club de Fútbol.

Esos nombres, la mayoría muy curtidos como se puede deducir de sus currículums, se sumaban a los de Yeray González (Leonesa en Segunda, Hércules…), el exbalono Mario Abenza (Almería B, Sanluqueño) o el incombustible Víctor Curto (Albacete, Linares, Alcoyano) para formar una columna vertebral con más oficio.

El experimento no dio resultados y cuatro jornadas antes del final fue destituido Adrián Hernández y su puesto fue para un exjugador de la casa Loreto (como futbolista Betis, Zaragoza, Cádiz…). El cambio no solo fue de caras, sino también de filosofía. El equipo pasó a querer más el balón, a jugar más de cara al marco contrario. Y aunque los resultados dicen que aún no ha perdido, también es cierto que ha sumado seis de doce, ya que venció en su primer duelo (1-0 al Yeclano) pero después ha firmado tres tablas en Córdoba, en su visita al UCAM y en la última jornada, con el CD El Ejido.

Loreto apenas toca las alineaciones si no es por necesidad. Y las tiene. Acude a La Línea sin su mejor delantero, Alberto Toril (siete de los 22 tantos de su equipo) por sanción, además de Víctor Curto e Iván Pérez, que están enredados en lesiones desde hace semanas, y Ton Ripoll, también por cuestiones físicas.

El Real Murcia ha sumado 13 puntos en sus nueve desplazamientos de la primera fase (tres victorias, cuatro empates y solo dos derrotas) y no cae a domicilio desde el 14 de febrero en Linares, un revés que fue, precisamente, el que provocó la destitución de su primer técnico.