El Real Murcia, rival de la Real Balompédica Linense en la primera jornada de la fase de ascenso a la Primera RFEF, conocida popularmente como Liga Pro (domingo 4 de abril, 17:00) ha completado este viernes un decepcionante ensayo, al perder 1-0 a manos del Orihuela, que enlazaba 12 partidos de competición sin ganar y los once últimos, encajando al menos un gol. Claro está, no deja de ser un amistoso y el Murcia comparecía con muchos suplentes. Además, el conjunto pimentonero ha confirmado la ausencia para el duelo en el Municipal de La Línea de Iván Pérez, que ha recaído de una lesión y se perderá, al menos, otras cuatro semanas.

El Real Murcia disputó este viernes un amistoso antes de marcharse de descanso durante el fin de semana. El técnico, José Luis Rodríguez Loreto (que como jugador vistió las camisetas de Real Betis, Córdoba, Cádiz, Real Zaragoza...) formó de salida en Orihuela con un once preñado de jugadores que no suelen formar parte del once inicial: Josele; Antonio López, Yeray, Segura, Marcos Mendes, Carrillo, Baro, Youness, Ton Ripoll, Adrián Melgar y Bertomeu. Tras el desacanso se sumaron al choque Domi, Vicente Meca e Ismael Ferrer, que relevaron a Segura, Carrillo y Bertomeu.

Un gol de Chechu (84’) dio la victoria al Orihuela, que pelea por evitar el doble descenso de categoría.

Con todo, la peor noticia para el equipo murciano es que se confirma que el lateral Iván Pérez (ex de Yeclano, Lorca y San Sebastián de los Reyes) se ha resentido de la lesión que le mantuvo apartado de los terrenos de juego durante los dos últimos meses y será baja al menos durante cuatro semanas. Vaya, que casi seguro que también se pierde el encuentro de vuelta ante la Balona.

