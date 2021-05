Más que un partido, una excusa para continuar de fiesta. La Real Balompédica recibe este domingo (17:00, en directo por Footters) al Córdoba CF en un duelo que sirve como pretexto para encontrarse con el grueso de su afición después de haber sellado, el pasado domingo en Murcia, su pasaporte para militar la próxima campaña en la Primera RFEF (Liga Pro). Los albinegros afrontan este compromiso, el último en su estadio de esta Segunda B que se extingue, sin Paco Candela, Antoñito, Óscar Arroyo y Cham, lesionados, con Koroma renqueante de sus problemas de tobillo y con el todavía cadete Javi Méndez en la convocatoria. Es fácil vaticinar que el técnico, Antonio Calderón, introducirá algún cambio en el once para hacer partícipes del éxito a aquellos que han disfrutado de menos minutos.

Ambiente de euforia entre los balonos. Su equipo logró, mucho antes de lo previsto, el ascenso a la Primera RFEF y ahora le restan dos trámites para terminar la temporada. Una formalidad, eso sí, en la que ejerce de juez sin parte, porque el Córdoba -siempre y cuando el Sevilla Atlético no haya derrotado por la mañana al Tamaraceite- saltará al césped del vetusto estadio de La Línea aún opciones de ser el compañero de viaje de la Balompédica hacia la categoría de nuevo cuño.

Ficha técnica Real Balompédica: Nacho Miras; Nacho Holgado, Carrasco, Fabrizio Danese, Víctor Mena; Loren, Masllorens, Coulibaly, Din Alomerovic; Chironi e Iván Martín. Córdoba CF: Edu Frías; Álex Robles, Bernardo Cruz, Djetei, Jesús Álvaro; Del Moral, Javi Flores; Luismi, De las Cuevas, Nahuel y Willy Árbitro: Juan Antonio Campos Salinas (Murcia). Después de siete temporadas en Segunda B será su primer encuentro con la Balompédica. Hora: 17:00 (en directo por Footters) (quinta jornada en el grupo IV-D de Segunda B). Estadio: Municipal de La Línea, con aforo reducido a 800 espectadores como consecuencia de las medidas anti-Covid. Antecedentes: El Córdoba ha visitado en diez ocasiones a la Real Balompédica, con un bagaje de cuatro victorias, cuatro empates y dos derrotas. El último duelo en el Municipal, en diciembre de 2019, se saldó con victoria califal y provocó la destitución de Jordi Roger.

A pesar de los llamamientos del entrenador, Antonio Calderón, para que jugadores y entornos se centren en el partido, la realidad es que, al menos fuera del vestuario, las miradas están puestas en otra cosa. De hecho la propia entidad incita al ambiente festivo, primero porque ha citado a sus hinchas a las 15:15 en la puerta de vestuarios, en la Preferencia del Municipal, para recibir al equipo, que llegará en autocar. Y por otro porque en los prolegómenos del duelo le va a rendir homenaje a todo un símbolo de la entidad, Santiago Aragón [Chato Aragón] que fue jugador y entrenador en la década de los setenta del siglo pasado.

Con ese caldo de cultivo la alineación pasa a segundo plano. Está claro que no jugarán Paco Candela y Antoñito, que acaban de pasar por el quirófano, y Óscar Arroyo y el casi inédito Cham, con molestias musculares. Alhassan Koroma, por el que suspira medio planeta-fútbol, aún arrastra las molestias en el tobillo con las que ya jugó el pasado domingo. Apenas se ha entrenado durante la semana y aunque se inscribirá en el acta, parece difícil que salte al césped.

Con todo eso, adelantar un once es casi una osadía. Si que parece que Williams va a debutar en Liga y que Nacho Holgado disfrutará de la titularidad. La incógnita lo mismo el técnico se empeña en no resolverla porque la decisión igual depende en todo o en parte del resultado del Tamara-Sevilla Atlético de la mañana.

Calderón insiste en que después de una semana en la que la celebración por el ascenso ha provocado cierta dispersión en el vestuario “es el momento de pensar solo en el partido” e incluso aparca cualquier respuesta respecto a su continuidad en el cargo.

“Juegue quien juegue, lo importante es tener la certeza y la tranquilidad de que el que salga tiene capacidad para hacerlo”, dice en referencia a los posibles cambios en el once. “Yo no voy a poner a un futbolista que yo pensara que no estuviera preparado, y ellos lo están”.

"Tampoco podemos olvidar que hay mucho en juego, no solo por nosotros, que queremos quedar lo más arriba posible, sino por muchos equipos. No queremos que parezca que vamos a favorecer a alguien”, argumenta.

Con respecto al rival, del que cree que llegará con opciones al comienzo del choque, recuerda que cuenta con “con futbolistas buenos como Piovaccari, Willy, De las Cuevas, Javi Flores, Bernardo, Becerra, Jesús Álvaro... Ha cambiado de técnico, está apurando sus opciones y es un equipazo que va a venir con esa necesidad a competir y tienen mimbres para hacerlo”.