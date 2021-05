El Córdoba CF afronta un domingo agónico. Los blanquiverdes precisan que el Sevilla Atlético no gane en Tamaraceite (13:00) y vencer luego a la Real Balompédica en el Municipal de La Línea, donde solo lo ha hecho dos veces en diez visitas, para mantener vivas sus aspiraciones de estar la temporada próxima en la Primera RFEF. Un triunfo del filial nervionense supondría que los de Germán Crespo arriben al estadio sin nada en juego.

Antes de esa cita ante el único equipo que se ha garantizado ya el salto a Primera RFEF a través de esta segunda fase, el Córdoba tendrá que estar muy atento al duelo entre el Tamaraceite y el Sevilla Atlético. En ese choque en tierras canarias se pondrán en juego un puñado de las pocas opciones que le quedan al equipo cordobesista de acceder a la mal llamada Liga Pro.

El resultado ideal para sus intereses sería un empate, lo que permitiría mantener al Sevilla Atlético al alcance y rebasar al Tamaraceite, siempre y cuando el Córdoba sea capaz de ganar a la Balona. Una victoria del Sevilla Atlético sería mortal, pues daría al filial el segundo puesto asegurado y sesgaría las opciones de los hombres de Germán Crespo, que tendrían que saltar horas después a su partido sabiendo que sería ya un doloroso trámite. Si es el Tamaraceite el que gana, las opciones del Córdoba se complicarían, aunque no quedarían del todo sepultadas de cara a la última jornada.

El técnico, Germán Crespo, que no hace tanto dirigió al Lincoln de Gibraltar y que llegó al banquillo, procedente del filial, como relevo de Pablko Alfaro hace dos semanas, podría introducir cambios en su once inicial, con la baja segura de Sidibé, que no viaja por molestias musculares, además de la de Puga, con una elongación que le ha dejado fuera de combate.

Álex Robles y Luismi apuntan a ser los elegidos para ocupar ese carril diestro, en un Córdoba al que regresan Bernardo Cruz y Xavi Molina tras cumplir el pasado domingo su partido de sanción. Finalmente estará Alberto del Moral, que parece recuperado de las molestias que le han hecho entrenarse con intermitencia durante la semana.

La lista de convocados del Córdoba CF para este duelo es la siguiente:

Porteros: Edu Frías e Isaac Becerra.

Defensas: Álex Robles, Farrando, Bernardo Cruz, Xavi Molina, Djetei, Jesús Álvaro y Alberto Espeso.

Centrocampistas: Mario Ortiz, Djak Traoré, Alberto del Moral, Javi Flores, De las Cuevas, Moutinho, Valverde, Nahuel Arroyo.

Delanteros: Alberto Ródenas, Piovaccari, Willy y Luismi.

Crespo, que ha recalcado que si la Balona ya ha logrado el ascenso “es porque ha hecho las cosas muy bien durante todo el año” entiende que los jugadores albinegros que salten al campo no lo harán relejados y está convencido de que su equipo podrá “llegar a la última jornada con opciones”.