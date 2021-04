El Córdoba CF afronta la visita a la Real Balompédica Linense de este domingo (17:00, en directo por Footters) como un duelo definitivo, para bien a para mal. Los blanquiverdes necesitan que el Sevilla Atlético no sume un solo triunfo en las dos jornadas que restan, de forma que si el filial nervionense se impone por la mañana en su visita al Tamaraceite, los blanquiverdes saldrán ya sin nada en juego al Municipal de La Línea. El entrenador, Germán Crespo, que relevó a Pablo Alfaro ya en esta segunda fase, confía en una posible carambola y subraya que si su rival ya tiene el ascenso asegurado es "por méritos propios"

Germán Crespo, que en su día dirigió al Lincoln de Gibraltar, alabó el buen curso de la Balona y señaló: "Es un equipo que ha ascendido ya porque ha hecho las cosas muy bien durante todo el año".

"Defensivamente no encaja muchos goles y si está ahí es por méritos propios. Nosotros no tenemos que mirar el rival, tenemos que ser protagonistas, como lo fuimos en el partido de mi debut. Durante muchos minutos se hicieron muchas cosas bien, toca reforzar eso y mejorar las que no hicimos bien", añadió.

En ese choque, el rival no tendrá nada en juego y eso es algo que Germán Crespo sabe que puede influir de manera decisiva. "Cuando consigues el objetivo, es obvio que te vas a relajar. Ellos habrán tenido varios actos de celebración esta semana, pero imagino que querrán ser campeones de grupo y seguro que ponen un equipo competitivo. Me imagino que todos los jugadores querrán seguir en ese club y el que juegue se lo querrá poner difícil tanto al entrenador como a la directiva", vaticinó.

Crespo quiere que su equipo se centre en ganar su partido en La Línea y lo dejó claro este viernes en su rueda de prensa previa al duelo ante los albinegros. "Nosotros tenemos que afrontarlo como un partido más. Sabemos que es una final y así lo hemos preparado".

"Al margen de los demás resultados, tenemos que sacar los tres puntos. La idea era hacer un nueve de nueve, que no se va a poder hacer, pero sí queremos hacer siete puntos", comentó el preparador granadino, que tiene muy claro su reto para esta semana: "Yo lo que quiero es ganar sí o sí nuestro partido, independientemente de lo que pase en la isla. Sacaré el mejor once, el que crea que me puede dar los tres puntos".

Eso sí, reconoció que estarán muy pendientes de lo que pase en Tamaraceite. "Si al final se da el resultado que todos esperamos, vamos a tener un plus de motivación, pero si no es así tenemos que salir igual a por los tres puntos y ser profesionales hasta el último momento", advirtió.

Crespo no escondió que las opciones de los suyos pasan ya por poco menos que un milagro. "Es complicado, porque al final tienen que fallar los rivales en dos partidos consecutivos. Eso lo sabemos, pero lo que tenemos que hacer es ganar los dos partidos. Esperamos, al menos, llegar a la última jornada con opciones. Al Sevilla Atlético le ha hecho daño perder con el Cádiz B y eso le dará inseguridad, tras tenerlo medio hecho. Además se enfrentan a un rival como el Tamaraceite, que está capacitado", comentó el técnico sobre ese choque tan importante para el CCF. "Si tenemos la suerte de llegar con opciones, al menos intentaremos quemarlas aquí en casa contra el Cádiz B", añadió en su lectura.

Esperanzas hasta el final

Al granadino se le cuestionó también por el formato de esta temporada que ya toca a su fin, y que a la postre ha terminado por no ser nada bueno para el Córdoba. "Es el que hay, que genera una exigencia muy grande en muy pocos partidos y no puedes cometer el más mínimo error. Aquí se han dado errores que te llevan a tener esa precipitación y esa inseguridad. Es complicado, pero creo que también es bonito, porque los equipos no se pueden dejar ir hasta la última jornada. Eso hace que los subgrupos sean más competitivos", indicó el granadino.

Crespo, además, se agarró a las sorpresas que suele deparar la competición en las jornadas finales y confía en que los suyos puedan al menos apurar su vida una semana más. "Cualquiera hubiera apostado porque el Sevilla Atlético ganaría al Cádiz B, o mínimo sacar el empate. ¿Por qué no puede pasar algo así en las dos últimas jornadas? Todo el mundo se juega mucho y lo que tenemos que intentar es ganar nuestros partidos. Si luego nos llega la alegría de que los demás fallan, pues mejor que mejor", apuntó.