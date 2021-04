El fenómeno Alhassan Koroma está comenzando a sorprender incluso a la propia Real Balompédica. Responsables de la cantera del Real Madrid se han interesado en las últimas horas por la situación contractual del internacional de Sierra Leona y han solicitado información del mismo tanto a la propia entidad de La Línea como a sus representantes. El conjunto blanco no quiere permanecer ajeno a lo que sucede con un futbolista por el que ya han preguntado entidades del prestigio del Borussia Dortmund o Leipzig en la Bundesliga o la mismísima Major League Soccer (MLS), la liga profesional de Estados Unidos.

A falta de dos jornadas para que concluya la temporada y con el ascenso a la Primera RFEF (Liga Pro) ya garantizado la atención en la Balompédica empieza a centrarse en cómo organizar su futuro. Y en ese apartado es especialmente importante la posibilidad de traspasar a Alhassan Koroma, el equipo que se hará con sus servicios y la cantidad que entregará a la entidad albinegra, que precisa ingresos para paliar el déficit económico que deja tras de sí una temporada que, como consecuencia de la crisis sanitaria generada por el Covid-19, se jugó en buena parte sin público en las gradas.

Especialmente tras su brillantísima actuación en el Nuevo Arcángel de Córdoba todos los focos se han centrado en torno a Alhassan Koroma, aunque a comienzos del pasado mes de enero este periódico ya desveló que existían clubes en los que había levantado expectación, poco antes de que la entidad frenase su salida al Real Betis en el mercado de invierno.

Los primeros en llamar a la puerta de la Real Balompédica fueron el Borussia Dortmund, a través de sus ojeadores en España, y el Sassuolo del Calcio italiano. Desde el momento en el que esta información se hizo pública, la relación de supuestas novias para Koroma no para de crecer y son innumerables los medios que han informado sobre estos acercamientos. Sevilla, Real Betis, Cádiz CF, Espanyol de Barcelona, Villarreal, Atlético Osasuna…

Pero en las últimas horas la situación ha dado un vuelco, ya que la Balona tiene conocimiento de que el Real Madrid ha comenzado a indagar quién es ese futbolista del que tanto se habla y cuál es su vinculación a la entiad. Koroma tiene contrato con los albinegros hasta 2023 y la cuantía de su clausula de rescisión de contrato no ha trascendido aún.

Calderón: "Está capacitado para jugar en un nivel más alto"

El entrenador de los albinegros, Antonio Calderón, explica su visión sobre el jugador. “No tengo dudas de quwe está capacitado para estar e a un nivel más alto"

“Koroma empezó la temporada dubitativo, disperso, como le pasó el pasado domingo en Murcia”, recuerda. “Cuando no se puede concentrar por alguna razón, está como perdido por el campo. Se dice que es que estaba muy preocupado porque su hermano [Alusine, que juega ahora en el filial] no terminaba de venir y es verdad que su llegada le proporcionó mucha tranquilidad”.

“Yo creo que hay un partido que marca un antes y un después, que es el que jugamos en La Línea con el Cádiz B”, sostiene el preparador. “Lo habíamos puesto casi siempre en la izquierda, arriba, pero en la derecha, no. Yo he trabajado con Koroma después de los entrenamientos y un día hablé con él de ese tema y él me dijo que sí, que quería jugar en esa plaza. Jugó contra el Cádiz, le salió todo y a partir de ese día se liberó, dijo aquí estoy yo y ha hecho un final de temporada impresionante".