La Balona aborta la salida de Koroma al Betis

El Real Betis Balompié solicitó en la noche de este domingo, poco después de que finalizase el encuentro entre la Real Balompédica Linense y el Cádiz B, un acuerdo para el traspaso del internacional sierraleonés Alhassan Koroma, al que los verdiblancos pretendían incorporar a su filial. El presidente de los albinegros, Raffaele Pandalone, se cerró en banda y remitió a la entidad de las trece barras a la cláusula de rescisión que aparece en el contrato del futbolista. Las dos partes no llegaron a un acuerdo y Koroma seguirá vinculado a la Balona hasta el final del presente curso.

La historia se repite. Hace tres años, días después de hacerse con las riendas de la Real Balompédica Raffaele Pandalone se encontró encima de su mesa una sustanciosa oferta por el sanroqueño Juan Molina Stoichkov. El empresario italiano replicó duplicando el salario del delantero, que fue pieza clave para la suifrida permanencia de aquella andadura 2017-18 con sus dos goles en Murcia en la última jornada.

El resto de la historia es de sobras conocida. Una vez finalizada aquella andadura Stoichkov se marchó traspasado al Real Mallorca y logró el ascenso a Primera hechos ambos que dejaron una sustanciosa cantidad en las arcas albinegras. El ahora jugador del Sabadell triunfó después en el Alcorcón.

Una situación casi idéntica se produjo la noche del domingo entre el Real Betis y la Balona por el banda Alhassan Koroma, curiosamente después de que el internacional cuajase el que seguramente ha sido su mejor partido con la guayabera albinegra y anotase su primer tanto de la temporada, el que sirvió para que su equipo derrotase al Cádiz.

Las relaciones entre el conjunto de Heliópolis y el de La Línea son tan estrechas que el Real Betis tiene en su filial a Abdoul Bandaogo, cedido con derecho de compra que, por cierto, dicen los que siguen al bloque sevillano su directiva está decidida a ejercer una vez finalice el presente curso.

Sin embargo, Pandalone no quiso descabezar a un equipo que aún tiene sobrados motivos para aspirar a alcanzar la tercera posición y con ello el ascenso a la Liga Pro.

El mandatario romano no aceptó ni cesión con compensación económica ni traspaso y comunicó que solo se vería desposeído de su futbolista, que tiene licencia y contrato profesional, si el Betis abonaba la cláusula de rescisión, porque en ese caso el club linense no hubiese tenido potestad alguna para impedir su marcha. Lógicamente, el Betis no quiso pagar la cantidad que figura en el documento para un futbolista cuyo destino inmediato sería su filial de la Segunda B.

El Real Betis no es el único equipo que tiene puestos sus ojos en Koroma. Aquel chico que llegó explicando que su sueño era jugar en Primera división es observado, sin ir más lejos el pasado domingo en el Municipal, por ojeadores de Atlético Osasuna. A la vista de cómo se desarrolló el encuentro, seguro que no se llevaron una mala impresión.