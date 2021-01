Raffaele Pandelone abrió este miércoles la puerta a su salida, a corto o medio plazo, de la Real Balompédica. El presidente repitió en una comparecencia pública que entiende que está llegando “el momento de echarse a un lado” y que está dispuesto a convocar elecciones “en cuanto venga alguien con un proyecto serio”. El empresario romano, que subraya que el club le está originando pérdidas “porque no hay ingresos” mostró una adhesión indubitable a su entrenador, Antonio Calderón, y a su plantilla (“ellos son los primeros que están sufriendo, porque se están jugando su pan”) y defendió que la situación deportiva no es tan grave como, entiende, se hace ver desde algunos foros.

Pandalone compareció en rueda de prensa en la sala Francis Negrón del estadio Municipal, en la que estuvieron presentes, como muestra inequívoca de respaldo, representantes de todos los estamentos de la entidad. Por encima del resumen de su más de media hora de declaraciones, la realidad es que el empresario italiano -que trató de disimularlo- se mordió la lengua en una charla supuestamente destinada a hacer balance de sus tres primeros años al frente de la Real Balompédica que en realidad sirvió para enviar un mensaje no a sus críticos, sino a quienes defienden que debe dejar la presidencia.

El mandatario, que sostiene que está igual de ilusionado que el día que tomó la manija de la entidad, está cansado de ser el epicentro no ya de feroces críticas que más o menos entiende que van unidas a su cargo, sino de insultos y descalificaciones a su persona y a miembros de su familia a través de las redes sociales.

“Siempre lo he dicho, si viene alguien con un proyecto solvente, se reúne conmigo y me lo demuestra, me echaré al lado, dimitiré el día después igual que hizo Alfredo Gallardo en su día”, sentenció en referencia a su predecesor en el cargo el dirigente romano, que por dos veces repitió en su comparecencia ante los medios que existen “posibilidades muy amplias” de que de cualquier forma abandone la entidad de La Línea a final del presente curso, cuando se haya puesto en marcha el último tramo del proceso de conversión en Sociedad Anónima Deportiva, aprobado en febrero de 2020.

“Ahí acaba mi camino, mi objetivo es convertir la Balona en Sociedad Anónima y después de eso lo pensaré… no sé si seguiré, porque es un ciclo y porque el fútbol quema”, confesó. “Para eso tengo que tener la habilidad que tuvo Alfredo [Gallardo] de encontrar a alguien que nos dé al club y a todos los balonos, que yo soy uno más, la tranquilidad deportiva y un proyecto deportivo y lógicamente la Balona tendrá que pagar a quienes hayan hecho una inversión en su patrimonio”.

“Si llega alguien y dice que prefiere la Balona en Regional y los socios están de acuerdo… yo no puedo hacer nada, pero tampoco creo que los balonos quieran eso”, defendió, sin perder la oportunidad de recordar lo reducido del respaldo de los abonados y que la entidad no tiene deudas con las administraciones públicas.

“Parece que el hecho de no ser linense y de ser presidente sea culpa mía, y ésa no es la realidad”, replicó a quienes utilizan esos argumentos contra él. “Yo llegué a través de unas elecciones y cuando las convocaron no vi la cola de gente tratando de ser presidente”, ironizó.

Pandalone hizo “un balance positivo” de sus tres años en una entidad “que sigue creciendo, a pesar de que desde fuera a veces no se vea” y puso especial énfasis en subrayar lo positivo del acuerdo de filialidad con el Atlético Zabal.

El mandatario pasó de puntillas por las muchas adversidades que se ha encontrado en este periodo [desaparición de la visera de Tribuna y de las torretas de iluminación del estadio Municipal, las consecuencias de la crisis generada por la Covid-19…] de las que dijo que son “obstáculos que pone la vida” y defendió su gestión “por encima de un resultado”, en referencia a las críticas generadas por la derrota de la Balona el pasado domingo en Tamaraceite.

"Oigo hablar de negocios, pero los negocios son rentables y aquí hay pérdidas"

“Desde el primer día expliqué que el proyecto era hacer una empresa de la Balompédica, yo no he engañado a nadie”, recalcó. “Pero una empresa tiene que ser rentable y llevamos muchos meses trabajando en pérdidas”, dejando constancia inmediata de su agradecimiento a Miguel Rodríguez y a la firma Lotus por seguir respaldando el club.

“Escucho mucho la palabra negocio, pero un negocio no puede estar constándote dinero eternamente, aunque está claro que vine voluntariamente, nadie me puso una pistola en la cabeza y que por supuesto que no me arrepiento de haber tomado aquella decisión”, esgrimió.

“Por eso mi intención es al final de la temporada, cuando esté el proceso de conversión en SAD es marcharme. Hay muchas posibilidades de que lo haga”, insistió.

"No voy a destituir a Calderón si perdemos con el Cádiz B"

Pandalone sostuvo con un “no” rotundo que Antonio Calderón no será destituido en caso de que la Balompédica pierda el próximo domingo ante el Cádiz B. “En contra de lo que he oído, el balance no es desastroso, no estamos en Tercera; el sistema de competición hace perder la perspectiva, porque la situación en breve puede ser muy positiva o muy preocupante, aunque mantengo que nuestro objetivo es jugar la temporada próxima en la Liga Pro”.

Eso sí, poco después matizó: “No voy a echar a un entrenador por un resultado, sino porque crea que está haciendo las cosas mal o porque hay un problema en el vestuario”.

En el apartado deportivo admitió que alguno de los futbolistas que llegaron el pasado verano “no han rendido” pero defendió que era complicado acertar en todos los fichajes “cuando se han cambiado quince jugadores”.