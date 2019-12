El Ayuntamiento de La Línea inició este jueves el desmantelamiento de las tres torretas de la iluminación artificial del estadio Municipal que se mantenían en pie después de que el pasado viernes día 20 la borrasca Elsa derribase la que se encontraba en la grada de Tribuna, en el fondo más cercano a la frontera con Gibraltar. Los operarios entienden que la operación, que incluye la retirada de los restos de la que se desplomó por la fuerza del viento, quedará finalizada a lo largo de este viernes.

El alcalde, Juan Franco, iniciará la próxima semana una ronda de conversaciones con los concejales afectados, los técnicos municipales y los presidentes de Real Balompédica y Club Atletismo Linense (CAL), los habituales usuarios de ese recinto, para analizar la situación y buscar posibles soluciones de cara a un futuro que nadie precisa.

Apenas media docena de personas miran, mitad con curiosidad mitad con cierta nostalgia, como dos operarios de la empresa La Línea Vertical van talando uno a uno los tornillos gigantes que sujetan la oxidada torreta de Preferencia del estadio Municipal, ésa que los técnicos han decidido que sea la primera en retirarse. Una decisión tomada por el equipo de Gobierno después de que el derribo de una como consecuencia del temporal que asoló la comarca la pasada semana alertase del mal estado de las que aún permanecían en su sitio y de las terribles consecuencias que podía tener un accidente que, afortunadamente, no se produjo.

La maquinaría de Eurogrúas sujeta tanto a los propios trabajadores como a un material que fue santo y seña de este entonces idílico recinto deportivo. Los balonos que peinan canas recordarán como en los años 70 era frecuente, muy frecuente, observar como los hinchas con menos posibles o con más picaresca escalaban por esas mismas torretas (o mejor sería decir por las que existían entonces) para seguir en posturas las más de las veces muy cercanas a lo circense las evoluciones de los encuentros de los Mota, Ledesma, Aragón…

El trabajo de desmontaje es lento. Las dos grúas (una apta para 100 toneladas y otra para 40) necesitan un periodo largo, casi una hora y media, para quedar ancladas. No hay necesidad alguna de correr riesgos y tampoco hay excesivas prisas, porque la meteorología ha concedido una necesaria tregua.

“A fin de cuentes esto no es nada que no se haga todas las semanas en algún punto de la comarca”, explica uno de los técnicos, un tanto sorprendido por el revuelo informativo que origina una operación que para él tiene mucho de cotidiana. Y es que se quiera o no, está desapareciendo un poquito [más] de lo que un día fue un patrimonio del que los linenses se sentían muy orgullosos. Aquel que le pemitió ser colocada en el mapa gracias al trofeo que llevaba el nombre de la ciudad.

Los restos de las torretas de luz serán desplazados al desguace El Malagueño, que tratará aquellas zonas que no sean utilizables. Los focos, o al menos aquellos que estén en las mejores condiciones, serán recolocados en las diferentes instalaciones de la Ciudad Deportiva. El Municipal estará mucho tiempo sin iluminación artificial. Igual que ha estado un año sin la visera de Tribuna.

El alcalde, Juan Franco, acompañado de algunos de sus concejales, realizó una rápida visita a la zona para supervisar el trabajo que realizan las empresas La Linea Vertical y Eurogrúas para retirar los restos de la torreta caída y el desmantelamiento de las tres que aún permanecían en pie.

El edil Juan Antonio Valle resaltó la “experiencia en el sector del montaje” de Eurogrúas y explicó que la empresa, en coordinación con las autoridades, habían tomado la decisión de que la primera de las torretas desmanteladas fuese la que se encontraba en el fondo más cercano al Peñón pero en la grada de Preferencia (es decir, la paralela a la que derribó el temporal) “porque es la que se encontraba en peor estado”.

Las previsiones son que a lo largo de este jueves sea desmantelada la torreta de Tribuna que aún permanece intacta y ya este viernes se procederá al desmontaje de la última.