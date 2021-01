La Real Balompédica Linense ha perdido este domingo 1-0 en su visita a la UD Tamaraceite merced a un gol de Eros para los grancanarios en los primeros compases de la segunda mitad. Los albinegros, que han dejado pasar una gran oportunidad de reengancharse a la Liga, se sitúa ahora en plaza de descenso, a cuatro puntos del tercero (el propio Tamaraceite) pero con un partido menos. Todo ello, pendiente del resultado entre Cádiz B y San Fernando, el único encuentro de la jornada que resta por disputarse.

La Balona, con novedades notables en el once inicial, fue mejor en la primera mitad. Tuvo más presencia en campo contrario y protagonizó si no ocasiones flagrantes de marcar, al menos sí numerosos acercamientos al área del conjunto de Las Palmas.

Nada más iniciarse la segunda mitad y en un error clamoroso primero del debutante Óscar Arroyo, que permitió el centro, y más tarde de Fabrizio Danese, que dejó solo a Eros Delgado, llegó el 1-0.

Después del tanto fue una demostración de querer y no poder de la Balona, que no mejoró con los cambios y se estrelló en el entramado defensivo del equipo insular, al que no le dio pereza parapetarse en su propio medio campo.

Un cabezazo de Fabrizio Danese, una falta botada por Antoñito que se paseó por área y una rebullasca ya en el tiempo añadido fueron su único bagaje ofensivo relevante.