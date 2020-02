Los socios de la Real Balompédica Linense autorizaron este viernes el inicio del proceso de mutación del club en Sociedad Anónima Deportiva. La asamblea en la que fue tomada esta decisión se prolongó apenas dieciséis minutos y el resultado, una vez fueron contabilizados los votos delegados fue incontestable: 65 síes, cuatro noes y una abstención. El presidente, Raffaele Pandalone, confía en que la transformación esté finalizada antes de que termine el presente año.

El 14 de febrero de 2020 quedará inscrito para siempre como una de las fechas más señaladas de la centenaria historia de la Balona. De los algo más de 150 socios que tenían derecho a voto –algunos después de haber gozado de la flexibilidad del club en cuanto a los pagos- hicieron uso del mismo 70. Cuarenta y ocho de ellos con su presencia en el salón Cádiz del Palacio de Congresos que acogió la reunión y 22 (por cierto, estos últimos todo a favor) de manera delegada.

Tanta espera, tanta tinta invertida y la asamblea que cambiará para siempre el rumbo de la histórica Balona apenas duró un poquillo más de un cuarto de hora. El tiempo que invirtió Pandalone en hacer una brevísima introducción, en la que agradeció la presencia de los socios y subrayó lo importante de la noche, y el director general Mario Galán en explicar cómo se iba a realizar la votación. Les acompañaban en la mesa presidencial los también directivos Jesús del Pozo y Paco Gavilán.

Cada uno de los asistentes recibió a su llegada una papeleta de color verde, con el sí impreso, otra de color rojo (no) y una tercera blanca (abstención).

La mesa pidió a los que respaldasen la transmutación de la personalidad legal del club que levantasen su papeleta. Lo hicieron 43. Cuatro hicieron ver más tarde su tarjeta de color rojo y uno más, la de abstención.

Posteriormente, Mario Galán fue haciendo oír los nombres de las personas (en caso de la Peña Pichigüey, jurídica) que habían solicitado el voto delegado y el de sus representantes en la sala. En todos los casos (22), la papeleta levantada fue la verde. El resultado final, inapelable: 65 síes, cuatro noes y una abstención. La lectura del recuento fue acompañada con una prolongada ovación.

El presidente albinegro, visiblemente emocionado y con la voz temblorosa, apenas logró hacer llegar su agradecimiento por haber confiado en su proyecto y su compromiso de que seguirá trabajando “para hacer la Balona aún más grande si es posible”.

Pandalone: "Estoy orgulloso de que la gente haya creído en mi proyecto, sé lo que la Balona significa en La Línea"

Minutos después, ya algo más tranquilo, y mientras recibía numerosas muestras de afecto, el empresario italiano comentó a Europa Sur: “No puedo menos que agradecer a quienes me han dado la confianza, supone una gran responsabilidad para mí. Estoy muy orgulloso de que la gente haya creído en mi trabajo, porque sé lo que significa la Balona en La Línea”.

“A partir de ahora me comprometo a hacer más aún de lo que he hecho, porque me siento obligado a responderle a todos los que han creído en mí e incluso en convencer a aquellos que no lo han hecho”, añadió. “Estoy muy contento”.

Pandalone es consciente de que debido a los tiempos que marca la ley es complicado que la Real Balompédica quede constituida en SAD antes de que finalice 2020, pero confía en que el próximo verano el proceso esté tan avanzado que los futuros inversores con los que ya trabaja decidan financiar el proyecto deportivo 2020-2021. “Para eso hemos dado este paso, para poder subir nuestro presupuesto y hacer una Balona grande”, concluyó.