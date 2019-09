Algeciras busca suelo industrial en Cortijo Real ante el retraso de Zona Franca

La creación de nuevo suelo industrial en el Cortijo Real vuelve a la casilla de salida. Nueve años después de que el plan parcial para el desarrollo de la zona fuera aprobado inicialmente, el Ayuntamiento reinicia los trámites urbanísticos para convertir los terrenos colindantes al actual polígono industrial en suelo terciario.

Para ello, el equipo de gobierno ha llevado hoy a Pleno un convenio con los otros dos propietarios de suelo en la zona: Cortijo Real (45% del terreno) y Despachos Reunidos (19,12%). Las tres partes se comprometen a la redacción de un nuevo plan parcial con un coste de 40.000 euros (más IVA) para reactivar el antiguo proyecto de ampliación del polígono ante la falta de desarrollo de la que era la gran propuesta industrial para la zona Sur de Algeciras, el recinto fiscal de Zona Franca en Los Pastores.

“Algeciras necesita más suelo industrial, hay empresas que quieren instalarse en nuestro municipio y no estamos dipuestos a que tengan que irse a otro”, ha destacado la concejal de Urbanismo, Yéssica Rodríguez, al presentar el convenio al pleno. El proyecto inicial de expansión de Cortijo Real quedó paralizado por un informe de la Consejería de Medio Ambiente (emitido en 2011), que reclamaba un estudio hidrológico-hidráulico de los arroyos que atraviesan los terrenos por la posible afección del proyecto a un cauce. Por otra parte, Zona Franca anunciaba su intención de crear un recinto fiscal de 100.000 metros cuadrados (después serían 125.000) en Los Pastores, por lo que el proyecto quedó en segundo plano. La construcción de este recinto obligaba a realizar una modificación del Plan General para cambiar el trazado de un viario que atravesaba el sector y para la reagrupación de parcelas.

Tras ocho años, ha desaparecido el inconveniente del cauce, ya que la Junta de Andalucía ha dado su visto bueno al estudio hidrológico. El Ayuntamiento asegura estar convencido de la necesidad de impulsar el crecimiento de Cortijo Real. Y ahora se ha dirigido a Zona Franca para que esta confirme si sigue en su planificación el recinto fiscal y aduanero de Algeciras para tramitar el proyecto incluyendo o no las modificaciones necesarias en la red viaria para ese equipamiento.

El recinto fiscal y aduanero parece no obstante quedar muy lejos en la programación de Zona Franca, con la denuncia por parte del PSOE de que no se han realizado los trámites necesarios para este equipamiento, por lo que el consorcio se ha volcado en la puesta en marcha de El Fresno en Los Barrios antes que en el recinto algecireño. “Este proyecto viene de muy atrás, cuando el PP gobernaba en Madrid, y se podía haber agilizado”, ha criticado el portavoz socialista, Juan Lozano, apuntando también que “lo que Algeciras necesita es una revisión del Plan General, como se aprobó a propuesta del PSOE”.

“El Ayuntamiento de Algeciras y sus técnicos de Urbanismo trabajaron desde el primer minuto cuando se presentó el proyecto cuando gobernaba el PP”, ha contestado el alcalde, José Ignacio Landaluce. “Se nos dijo que no se había presentado documentación y hay cajones con la documentación de un gran recinto fiscal y aduanero en el Cortijo Real, agrupando fincas de distintos propietarios y estableciendo un cambio en el Acceso Sur a Algeciras”, ha proseguido. Pero después de varias reuniones la nueva delegada, Victoria Rodríguez, “nos dijo que no estaba previsto para Algeciras ningún proyecto. Sí ha estado desarrollando el de Los Barrios, pero necesitamos el de Algeciras. Y he mandado dos cartas con registro de entrada no respondidas”, lamentó, pidiendo “ayuda” a los socialistas en esta materia. El convenio ha salido adelante con la abstención de los representantes de Adelante Algeciras.

Fuerte Santiago

Al Pleno llegaba también otro asunto urbanístico de relevancia: la aprobación definitiva de la innovación del PGOU para el proyecto urbanístico que se está desarrollando en Fuerte Santiago y su extensión en la avenida Virgen del Carmen, en la unidad denominada Patronato.

El Ayuntamiento prosigue así con los trámites urbanísticos relacionados con la obra que se desarrolla en Capitán Ontañón. Allí se está construyendo un edificio de de 32 viviendas y aparcamientos, delante del edificio I+D+i y el centro documental. Para lograr que quedase un espacio libre delante de este, una plaza pública de 500 metros cuadrados, el Consistorio negoció con la propietaria de los terrenos compensar la edificabilidad perdida en unos antiguos terrenos del Ministerio de Defensa en la avenida Virgen del Carmen. Eso supondría derribar el edificio de viviendas junto a la Escuela de Arte para construir vivienda libre en lugar de las residencias militares existentes. El proyecto plantea también abrir al espacio público la Escuela de Arte.

“No se trata de la solución que hubiera querido el equipo de gobierno, pero sí de la mejor posible dentro de los instrumentos al alcance de este equipo de gobierno”, ha destacado Yéssica Rodríguez.

Juan Lozano ha reclamado por su parte que se pida a la empresa que invierta en la peatonalización de Capitán Ontañón, para convertirla en un bulevar peatonal tal y como se ensayó en la Semana de la Movilidad recientemente celebrada. Landaluce le contestó que convocará una reunión para negociar ese punto con la empresa.

El portavoz de Adelante Algeciras, Javier Viso, ha criticado por su parte que “seguimos sin un modelo de futuro con esta manera de entender urbanismo. Pedimos un modelo de una ciudad un poco más sostenible y saludable”. El punto ha sido aprobado por todos los grupos menos el suyo, que votó en contra.