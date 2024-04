'El viaje de Ofantito'. Una fábula con roles muy profesionales

Los elefantes son grandes, fuertes, salvajes, sin embargo, son uno de los animales más querido por los pequeños. Si tenemos un elefantito por protagonista ya es un buen paso para ser leído. Dumbo es de los más famosos, su guion cinematográfico está basado en el libro infantil The Flying Elephant de Helen Aberson ilustrado por Harold Pearl. Babar fue creado por Jean de Brunhoff y corretea por nuestras librerías desde el año 1931. Elmer incluso tiene día propio.

Y esto no solo ocurre con los más pequeños Alma de Elefante fue un gran éxito de crítica, obtuvo importantes premios y es del agrado del público juvenil.

En El viaje de Ofantito su protagonista es un pequeño elefante, cariñoso, de buen comportamiento, quiere mucho a su madre, pero es un poquito desobediente. La madre de Ofantito lo ha mandado de compras, y le recuerda que no debe entretenerse. Tiene que ir derecho a la pastelería y volver a casa sin pérdida de tiempo. Él sale muy contento con la cesta bien sostenida por su trompa. Como era de esperar en un pequeño infante juguetón no ha hecho el recado con prontitud, sino que se ha dado a la aventura y por ello nosotros hemos podido disfrutar de sus divertidas correrías.

En el libro tenemos una colección de ocurrentes personajes: el león de la Guardia Irreal; la vieja serpiente Mangabombera; el Señor lobo carcelero; las alimañas marranas que llevaban años sin lavarse; la jirafa Miss Grúa; el policía león marino conocido por todos como “Agualeón”; una patita y un murciélago embrujados ¿será de amor?; y mariposas de mil colores que llenan el campo de “nubes de variadas tonalidades luminosas” que hacen aparentar al campo como si tuviese cientos de flores voladoras.

Ofantito sin desearlo se ha metido en problemas y por su culpa van a detener a la jirafa Miss Grúa. Él solo no puede solucionar esta situación, pero otros vecinos le ayudarán. Su principal aliada es la Señora Búho, que es la dueña de la tienda de artículos mágicos: 'El Búho del Olmo'. Entre sus extraordinarios productos está el detergente Copo de Nieve, que lava la ropa por arte de magia, o el cuchillo misterioso que deja las patatas sin piel. Pero el mejor objeto para nuestra historia es una flauta asombrosa que con la ayuda de un gato levantarán grandes muros.

La historia se complicará cuando deban pasar por el domicilio de Doña Cuervomeiga que es un poco bruja y tiene la mala costumbre de desayunar pequeños elefantes mojados en chocolate.

Este es un cuento contado solo hasta la mitad. Has Freudenthal, el autor, cada día escribía varias páginas de esta aventura y por la noche se las leía a sus hijos. Pero no eran buenos tiempos. Transcurría el año 1943, y en ese momento el mundo estaba en guerra. Eran circunstancias duras para la familia del autor. Noches de hambre y frío, ocultos. A todo ello debemos recordar que era una familia judía alemana teniendo que vivir en la clandestinidad, en la soledad y con miedo de ser descubiertos o denunciados. Muchos años estuvo este libro sin terminar, pero su hijo se puso manos a la obra y aquí tenemos el producto finalizado.

Los pequeños lectores recomiendan: Mercedes Jiménez, alumna de 6º de primaria es quien nos presenta este libro: “No sólo en el club de lectura, sino también mi abuelo me animó a leer este libro. Él me dijo que soy muy distraída y cuando marcho a un recado siempre me voy de aventuras. También es porque quiere que escribamos un libro entre los dos, sí, entre mi abuelo y yo. Ofantito es un personaje encantador, bueno, solidario y la aventura es muy divertida, sobre todo con todos esos animales tan curiosos. La historia nos enseña que no debemos abandonar a nuestros amigos cuando están en peligro y que fumar mata, si no pregúntaselo a “Agualeón”.

El viaje de Ofantito tiene 140 páginas divididas en tres grandes capítulos más el final de la historia escrito por el hijo del autor. Recomendado a partir de 8 años. En sus páginas la prosa y la poesía juegan entre divertidos personajes. Es un clásico donde los gatos comen ratones y no bombones; sin falso buenismo, donde los leones son vegetarianos. Este cuento nació de una necesidad de entretener a sus hijos en los momentos tan duros que estaban viviendo.

Actividades con su lectura: Antes de iniciar la lectura, mirando la portada sabemos que el personaje es un pequeño elefante y que se va de viaje. Realicemos una lluvia de ideas en tres grupos: ¿Cómo es Ofantito? Tanto física como emocionalmente. ¿Cómo son sus vecinos? ¿Cómo es el pueblo donde vive? Imaginación al poder.

Tras la lectura de la parte de la narración de la flauta ¿Cómo usaríamos nosotros la flauta mágica? ¿Para qué? ¿Con quién?

Y finalizada la lectura creamos un nuevo final.

Autoría: Hans Freudenthal (Luckenwalde, Alemania). Matemático, aunque con gran interés por la literatura. Profesor adjunto en la Universidad en Holanda. En 1940, cuando Alemania invadió Holanda, Freudenthal fue despedido de la Universidad al ser judío. En 1943 fue enviado a un campo de trabajo forzoso. Finalizada la guerra recuperó su puesto en la Universidad de Ámsterdam. En 1946 fue nombrado catedrático de Matemáticas Puras y Aplicadas en la Universidad de Utrecht, donde trabajaría toda su vida. Tiene un gran número de publicaciones sobre educación y la Didáctica de las Matemáticas. En literatura infantil solo escribió El viaje de Ofantito.

Julia Santa Olalla, Madrid. Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid.