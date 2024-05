Juanma Moreno cita a las autoridades de la comarca en plena tormenta política sobre el tratado de Gibraltar

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha citado este jueves en el Palacio de San Telmo, en Sevilla, a la presidenta de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, Susana Pérez Custodio, y a los ocho alcaldes de la comarca para una reunión sobre la negociación que llevan a cabo la Comisión Europea (CE) y Reino Unido para determinar el encaje de Gibraltar en su entorno tras el Brexit.

Esta convocatoria llega después que el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, citara a los mismos protagonistas, además de al consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, a una reunión que tendrá lugar el próximo lunes, 13 de mayo, a las 10:00 en Madrid y en la que, supuestamente, les informará de los avances en la negociación del tratado sobre el Peñón.

En las últimas semanas se habían sucedido las críticas de algunos alcaldes hacia el Ministerio de Exteriores por la falta de información que les brinda sobre estas conversaciones, que según los gobiernos están a punto de cerrarse con un acuerdo.

También se mostró crítico el consejero de la Presidencia, quien afirmó que la reunión de Albares "llega tarde y mal". Además, mostró la "preocupación" de la Junta por "las prisas del Gobierno de Sánchez por buscar una foto y poder firmar cualquier acuerdo, aunque sea perjudicial para el Campo de Gibraltar".

Este mismo lunes, el alcalde de La Línea, Juan Franco, expresó sus quejas por la falta de información de las negociaciones después de que el secretario de Estado español para la Unión Europea, Fernando Sampedro, afirmara que España está trabajando "con grandes esperanzas" de poder cerrar el acuerdo con el Reino Unido sobre Gibraltar "en los próximos días".

Ya lo había hecho en varias ocasiones el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, que reclamó conocer el resultado de la negociación "con antelación suficiente para poder aportar, porque nadie conoce mejor el Campo de Gibraltar que su gente". Existe la necesidad de poder "corregir a tiempo lo que no convenga y resaltar lo que nos beneficie", dijo.

El alcalde de San Roque y diputado socialista, Juan Carlos Ruiz Boix, que ha agradecido a Albares la cita del lunes, recuerda que en noviembre de 2022 el ministro ya recibió a los alcaldes. "Allí tuvimos la oportunidad de ofrecer nuestras sugerencias, nuestras propuestas, de entregarle documentos compartidos por parte de la Mancomunidad de Municipios del campo de Gibraltar, algunos planes especiales de municipios”. Entiende Ruiz Boix que “ese documento con esas aportaciones y sugerencias han estado protagonizando la defensa de las posiciones de nuestro país, en defensa también de los municipios del campo de Gibraltar".

En una comparecencia en el Senado este martes en la que fue interpelado por Landaluce, Albares rehusó ofrecer detalles sobre la negociación y negó que los alcaldes no tuvieran información. “Va a ser la tercera vez que me reúno con ustedes, no sé a que viene parecer que no sabe nada. Ustedes me han entregado documentos que han sido mi guía en toda la negociación y en todas las comisiones he ofrecido al PP, con un silencio enorme por su parte, un pacto para alcanzar un acuerdo para Gibraltar y he ido avanzando cómo ha ido la negociación. La última vez fue el lunes pasado y usted oyó el silencio de sus compañeros del PP. Saben las cosas que queremos, como derribar la Verja, la libre circulación y que no vamos a renunciar a nuestra propuesta de soberanía”, explicó el ministro.