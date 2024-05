PSOE y PP se atizan con el tratado de Gibraltar tras el Brexit

La batalla política entre el PSOE y el PP por Gibraltar se recrudece de nuevo con la gestión del Brexit como arma arrojadiza. Las reuniones de los alcaldes y la presidenta de la Mancomunidad de Municipios, Susana Pérez Custodio, con el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, el próximo lunes, y con el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, este jueves, han desatado un cruce de reproches entre ambos partidos cuando el acuerdo entre la Comisión Europea (CE) y Reino Unido para regular las relaciones del Peñón con su entorno parece inminente.

En las últimas semanas se habían sucedido las críticas de algunos alcaldes hacia el Ministerio de Exteriores por la falta de información que les ha brindado durante las conversaciones y porque entienden que no les ha tenido en cuenta lo suficiente. Ahora los reproches se cruzan en el otro sentido, hacia la Junta de Andalucía y el grado de cumplimiento de las medidas antiBrexit que anunció en 2019.

PSOE

El alcalde de San Roque y diputado socialista, Juan Carlos Ruiz Boix, reprocha que, tras cinco años al frente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, convoque a los alcaldes campogibraltareños “con un claro tinte electoralista" para intentar “torpedear” el acuerdo inminente sobre Gibraltar. "Intenta contraprogramar", sostiene el regidor, "después de que el ministro de Exteriores convoque a los alcaldes por tercera vez".

El regidor sanroqueño también le recuerda “la nula ejecución del Plan 112 Medidas ante el Brexit”, que aprobó el Gobierno andaluz en noviembre de 2019. Ruiz Boix cree que la reunión con Juanma Moreno llega “muy tarde” y se pregunta irónicamente si esta reunión es “para hablar del Brexit en el Campo de Gibraltar o para informarnos de la nula ejecución del Plan 112 Medidas ante el Brexit”.

El regidor considera que “el PP trata de torpedear con todos sus medios el acuerdo que permitirá desmantelar la Verja, compartir el aeropuerto y (asegurar) la libertad de circulación de personas y mercancías, compartiendo retos medioambientales, dando pasos en la armonización fiscal y mejorando los derechos laborales de los 15.000 trabajadores transfronterizos”.

El alcalde sanroqueño se pregunta por qué “ahora, cinco años después de su llegada a la Junta, se acuerda del Campo de Gibraltar". "Vamos tarde, muy tarde, Juanmanué (sic)”, dice.

Ruiz Boix, que agradeció a Albares la cita del lunes, recuerda que en noviembre de 2022 el ministro ya recibió a los alcaldes. "Allí tuvimos la oportunidad de ofrecer nuestras sugerencias, nuestras propuestas, de entregarle documentos compartidos por parte de la Mancomunidad de Municipios del campo de Gibraltar, algunos planes especiales de municipios”. Entiende Ruiz Boix que “ese documento con esas aportaciones y sugerencias han estado protagonizando la defensa de las posiciones de nuestro país, en defensa también de los municipios del campo de Gibraltar".

El alcalde de Castellar, el socialista Adrián Vaca, pide que se abandonen "posiciones de enfrentamientos, personalismos y la política de banderitas para buscar un marco que permita el desarrollo de la comarca". Hay que pasar "del que hay de lo mío al que hay de lo nuestro, un nuestro bien entendido para la comarca". Pero a continuación critica también al popular Juanma Moreno, del que afirma que será la primera vez que escuche a los alcaldes sobre el Brexit y que mantiene "faltas gravísimas de ejecución" de sus "112 medidas". "Asistimos con la voluntad, lealtad y compromiso de esfuerzo conjuntos para lograr el mejor acuerdo para lograr la prosperidad compartida ambicionada por todos", asevera.

El secretario general del PSOE de Los Barrios, Daniel Perea, considera vital para su municipio y el Campo de Gibraltar la firma de este acuerdo y agradece al ministro Albares la implicación para conseguirlo. “Son muchos los barreños y barreñas que trabajan en Gibraltar y son muchos los gibraltareños que realizan compras en el polígono comercial de Palmones o que tienen su segunda residencia en nuestro pueblo, por tanto estamos muy expectantes en la firma de ese acuerdo y esperanzados por las noticias que hemos conocido al respecto”. El socialista realiza un llamamiento a los populares en relación al acuerdo sobre el Brexit: “que no entorpezcan un acuerdo que supondrá un hito para el Campo de Gibraltar. En este asunto hay que tener alturas de miras y no embarrar con rencillas políticas algo de lo que depende el futuro de muchísimas personas”.

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, pide a Juanma Moreno "lealtad institucional" y que no interfiera en las negociaciones de España con el Reino Unido sobre Gibraltar. "Que no genere ningún tipo de conflicto interno cuando todos a una tenemos que buscar la mejor solución", le solicita el delegado, para quien las negociaciones sobre la situación de Gibraltar tras el Brexit son "una cuestión de Estado". Según Fernández, estas negociaciones van "por el buen camino" y se han producido "avances muy importantes en la recta final". "No podemos hacer política interna de lo que es política exterior", insiste.

PP

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, el popular Antonio Sanz, en cambio, defiende que la cita de Juanma Moreno es "constructiva, simplemente previa a la reunión del lunes" con el ministro de Asuntos Exteriores.

"En esa reunión pretendemos oír a los alcaldes, apoyar a los alcaldes en sus reivindicaciones y preparar la reunión del lunes, que es muy importante, aunque llegue tarde, para defender los intereses del Campo de Gibraltar", manifiesta antes de añadir que "es lógico que el presidente de la Junta se pueda reunir con los alcaldes de manera positiva y constructiva para conocer sus opiniones y poder defender sus intereses, porque un acuerdo de espaldas a los intereses del Campo de Gibraltar y de los campogibraltareños sería una traición y sería muy malo".

Sanz sostiene que el Gobierno andaluz "siempre va a trabajar con lealtad al Gobierno de España y es importante que se produzca esa reunión (por la del lunes con el ministro Albares)". No obstante, insiste en que "quizás esa reunión viene tarde, porque la Junta de Andalucía siempre gobierna con un Gobierno que ha contado con información exacta del sentido de las negociaciones y es la primera vez en la historia en la que a la Junta se le ha excluido".

Para Sanz, "esta reunión viene a dar la razón a la Junta" y recuerda que mandó un escrito al secretario de Estado para decir que era "una situación que no se podía asumir porque, lógicamente, se está hablando del futuro". Además, el consejero incide en que "nunca en las negociaciones ha habido una mesa a tres, ya que la mesa siempre ha sido o a dos o a cuatro, los negociadores eran siempre de dos reinos, como Reino Unido y España, dos países soberanos, y cuando se ha decidido incorporar a Gibraltar siempre se incorpora a la Junta, históricamente, gobierne quién gobierne".

En este sentido, afirma que "ahora se negocia con Gibraltar en la mesa, pero se hace una mesa a tres y se excluye a la Junta, por lo que al Gobierno andaluz le preocupa la falta de transparencia, la falta de información y, sobre todo, que se alcance cualquier acuerdo que dé la espalda a los intereses de los campogibraltareños".

"No podemos estar de acuerdo con unas prisas como la que parece demostrar el Gobierno de Sánchez, que parece que tiene mucha prisa en sacarse una foto pero sin resolver los problemas del Campo de Gibraltar", además de que "no se sabe cómo se está negociando el uso compartido del aeropuerto, el tema de la seguridad y el espacio Schengen, qué papel va a tener la policía en esos controles, cómo se ha hablado del tráfico ilegal de tabaco, qué se ha hablado en materia de residuos, de los residuos medioambientales de Gibraltar o de los 11.000 campogibraltareños, muchos de ellos linenses, que cruzan todos los días la frontera para trabajar a Gibraltar".

"No nos fiamos de las prisas, pero sí queremos defender a los municipios del Campo de Gibraltar y considerar que si hay acuerdo tiene que ser porque sea una gran oportunidad para los municipios, no solo para sacarse una foto el presidente diciendo que ha acabado con la Verja, sino porque en contraprestación hay un acuerdo a favor del Campo de Gibraltar", concluye.

El portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández-Pacheco, afirma que la Junta ha convocado a los alcaldes del Campo de Gibraltar y la Mancomunidad para "fijar una posición entre todos" con respecto a las negociaciones sobre Gibraltar y su relación tras el Brexit. "No queremos cometer el mismo error" que el Gobierno, dice Fernández-Pacheco, que argumenta que "el Ministerio de Asuntos Exteriores va a dar cuenta de acuerdos que ya están cerrados al parecer". "Nos hubiera gustado que estas reuniones que ha anunciado el Ministerio de Asuntos Exteriores se hubieran producido de manera previa para fijar una posición entre todos, no ha sido así desgraciadamente", añadió.

Mancomunidad

La popular Susana Pérez Custodio, presidenta de la Mancomunidad de Municipios, afirma que la cita con Albares es importante "para estar preparados para lo que se avecina". En declaraciones al programa de Canal Sur radio La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, solicitó que se cierre un acuerdo "con más garantías que con prisas" y aseguró que "ojalá" el ministro y la Comisión Europea hayan negociado con Reino Unido teniendo en cuenta "el documento que consensuamos en el Campo de Gibraltar" y que han ido "entregando a los distintos ministros". "Llevamos muchos años y hace falta", recalcó.

Pérez Custodio desea "conocer el acuerdo" para poder valorarlo y afirmó que los ciudadanos del Campo de Gibraltar sólo aspiran a "crecer en igualdad" con sus vecinos gibraltareños. "Es importante que vayamos todos de la mano", concluyó.

La batalla llegó el martes al Senado, donde Albares fue interpelado por José Ignacio Landaluce, alcalde de Algeciras, que reclamó conocer el resultado de la negociación "con antelación suficiente para poder aportar, porque nadie conoce mejor el Campo de Gibraltar que su gente". Existe la necesidad de poder "corregir a tiempo lo que no convenga y resaltar lo que nos beneficie", dijo.

Ante esto, el ministro rehusó ofrecer detalles sobre la negociación y negó que los alcaldes no tuvieran información. “Va a ser la tercera vez que me reúno con ustedes, no sé a que viene parecer que no sabe nada. Ustedes me han entregado documentos que han sido mi guía en toda la negociación y en todas las comisiones he ofrecido al PP, con un silencio enorme por su parte, un pacto para alcanzar un acuerdo para Gibraltar y he ido avanzando cómo ha ido la negociación. La última vez fue el lunes pasado y usted oyó el silencio de sus compañeros del PP. Saben las cosas que queremos, como derribar la Verja, la libre circulación y que no vamos a renunciar a nuestra propuesta de soberanía”, explicó el ministro.

La Línea 100x100

Este mismo lunes, el alcalde de La Línea, Juan Franco, expresó sus quejas por la falta de información de las negociaciones después de que el secretario de Estado español para la Unión Europea, Fernando Sampedro, afirmara que España está trabajando "con grandes esperanzas" de poder cerrar el acuerdo con el Reino Unido sobre Gibraltar "en los próximos días".

Franco entiende que La Línea es "el más afectado con diferencia de toda la Europa continental" por el Brexit y acude con expectación a la reunión con Juanma Moreno igual que a la de Albares. "Hay cuestiones que afectan directamente a la Junta porque son materias de competencias autonómicas o compartidas con el Estado, como pueden ser temas ambientales y es importante para preparar la reunión con el ministro de Exteriores el próximo lunes", dice.

Por Andalucía

La portavoz del Grupo Parlamentario Por Andalucía, la algecireña Inmaculada Nieto, ha reprochado a la Junta su posición ante las negociaciones sobre Gibraltar. Presenta, dice, "una hoja de servicios deplorable", como un Gobierno que "ha utilizado a los trabajadores en todas sus diatribas internacionales con el Reino Unido". Por ello ha demandado "explicaciones" al gobierno andaluz sobre las 112 medidas que había anunciado que iba a ejecutar en la comarca como un paquete de iniciativas con las que amortiguar las consecuencias de la salida del Reino Unido de la Unión Europea.

Nieto reprocha a la Junta de Andalucía que plantea "de manera un poco confusa" su posición ante el desenlace de las negociaciones a tres bandas sobre Gibraltar y su acceso para los trabajadores andaluces de la comarca, un colectivo que sí tiene "prisa" con ese acuerdo porque "necesita certeza laboral y jurídica".

"No le oí decir nada al señor Sanz sobre el incumplimiento de las 112 medidas que para el Campo de Gibraltar prometió el gobierno de Moreno Bonilla cuando comenzó a vislumbrarse las consecuencias que podía tener para la zona la salida del Reino Unido de la Unión Europea", dice Nieto.