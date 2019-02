Zona Franca supedita el recinto fiscal de Algeciras al éxito del de Los Barrios

El recinto fiscal y aduanero que Algeciras espera desde hace años no tiene visos de hacerse realidad, al menos a medio plazo. El PSOE confirmó ayer a través del portavoz del Grupo Municipal en el Ayuntamiento, Fernando Silva, que la Zona Franca esperará a comprobar el éxito del que pondrá próximamente en marcha en El Fresno, en Los Barrios, antes de recuperar el de Los Pastores.

Silva explicó que en los últimos siete años el Consorcio Zona Franca no ha avanzado en la tramitación de este espacio, pese a que había anunciado lo contrario en varias ocasiones. Lo que sostienen los socialistas es que la nueva delegada, Victoria Rodríguez, se encontró cuando accedió al cargo hace ocho meses con que no se había realizado ni un trámite sobre el recinto de Algeciras y sí sobre el de El Fresno, en Los Barrios, al que le dio por ese motivo prioridad. Eso no quiere decir, dijo Silva, que no se vaya a llevar a cabo el de Los Pastores, pero que hay que partir prácticamente desde cero.

El que sí ha cumplido desde entonces con sus obligaciones al respecto es el Ayuntamiento de Algeciras. Según explicó el concejal de Urbanismo, Diego González, atendiendo a las peticiones de Zona Franca, se elaboró la modificación puntual del PGOU para el sector 8 de Los Pastores en el que se ubicaría el recinto. En 2017, el entonces delegado Especial de Zona Franca en Cádiz, Alfonso Pozuelo, acompañado de técnicos de la Institución, informó al alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, de que ya estaba redactado el borrador del Estudio de Evaluación Ambiental Estratégica que, una vez revisado por los técnicos municipales y de Zona Franca. Lo que el PSOE afirma es que no se hicieron los trámites necesarios con Hacienda, que son "largos y complejos", por lo que el proyecto de Algeciras tardará -si se hace- mucho tiempo.

Todas estas apreciaciones se conocieron durante el Pleno Ordinario de ayer en el Ayuntamiento, donde hasta el propio PSOE votó a favor de solicitar a la Zona Franca que se pronuncie acerca de sus planes para la ciudad y que determine si va a mantener el proyecto, en cualquier caso desde cero. Lo hizo, según dijo Silva, porque dijo que está convencido de que Algeciras es una prioridad para la Zona Franca.

Diego González y el propio alcalde defendieron que no se trata de una cuestión de siglas, sino de una necesidad de Algeciras y su Puerto y que por tanto, si Zona Franca no continúa con su proyecto para Algeciras no descarta "acudir a los juzgados" para pedir "daños y perjuicios" porque llevan muchos años realizando trámites que al final no parece que van a servir para mucho.

Polémica con el tren

El Pleno del Ayuntamiento de Algeciras ha aprobado, con el voto en contra del PSOE, una moción para pedir a la la directora general de Adif, Isabel Pardo, que destituya al comisionado del Gobierno de España para el Corredor Mediterráneo, Josep Vicent Boira, al que acusa de falta de neutralidad. El punto está dentro de una moción presentada por María José Jiménez Izquierdo que también salió adelante, en los otros apartados con los votos socialistas.

Boira aseguró en una visita al Campo de Gibraltar el pasado mes de enero que el Ministerio de Fomento supedita la doble plataforma de la Algeciras-Bobadilla a que la línea quede saturada. Además aseguró que la ampliación de la capacidad de transporte debe ir precedida de una demanda efectiva del servicio. Es decir, ni Adif, ni puertos del Estado, ni el Ministerio de Fomento tienen previsto ejecutar un desarrollo especial del Corredor en este puerto "hasta que la vía no se llene".

El Pleno solicitará además explicaciones a la directora general de Adif sobre las manifestaciones del coordinador del Corredor Mediterráneo y al Ministro de Fomento una plena satisfacción a los intereses de Algeciras y el Campo de Gibraltar en sus infraestructuras y servicios.

Acuerdos

Uno de los puntos más polémicos del Pleno algecireño fue el expediente de contratación para la gestión del servicio de Ayuda a Domicilio. El nuevo pliego de condiciones cuenta ya con el visto bueno de los representantes municipales para su licitación por dos años y por 8.944.000 euros (IVA incluido). El contrato comprenderá desde el 1 de abril de 2019 hasta el 30 de abril de 2021, siendo prorrogable dos años más, dando así desarrollo al convenio de colaboración entre la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de Andalucía y el Ayuntamiento de Algeciras en el que el segundo ejecuta la competencia del primero y por el que la Administración autonómica aportará 2 millones de euros al año, mientras que la institución municipal pagará los 2,3 millones de euros al año restantes.

El nuevo pliego de condiciones recoge ya los importes de la relación precio por hora que da cumplimiento a los acuerdos alcanzados entre el Ayuntamiento de Algeciras y la plantilla de la actual concesionaria del servicio, OHL, en los que se conseguirá que todos los trabajadores cobren al menos mil euros.

La concejala de Igualdad y Bienestar Social, Paula Conesa, y el portavoz del grupo socialista, Fernando Silva, se enzarzaron en una agria disputa durante la que hubo un cruce de acusaciones de irregularidades en la gestión de cada partido. Conesa llegó a acusar a Ana Jarillo, concejala socialista y presidenta del comité de empresa de la concesionaria, de haber enchufado a su nuera aprovechando su cago y la negociación del nuevo convenio.

Por lo demás, el Pleno aprobó la ordenación de la Unidad de Ejecución Fuerte Santiago, que contempla los terrenos de propiedad militar en Avenida Virgen del Carmen así como la parcela de Capitán Ontañon, donde se ha liberado un espacio para la construcción de una plaza pública frente al Centro Documental José Luis Cano.

También se ha aprobado de forma definitiva el estudio de detalle de la Unidad de Ejecución Plaza del Coral y una modificación del Plan General para la Unidad de Ejecución Alamillos, ambos promovidos por la empresa Metrovacesa, para dar respuesta a un informe de Dominio Público Hidráulico que ha obligado a modificar el trazado de un viario para preservar un arroyo.

En el área de Hacienda y Personal, se han aprobado las memorias de Secretaría General de los años 2016 y 2017 y el expediente de Régimen de Fiscalización e Intervención limitada previa de requisitos básicos como Anexo a las Bases de Ejecución del Presupuesto del Ejercicio 2019 del Ayuntamiento.

El Pleno ha acordado además la propuesta de modificación del canon de concesión administrativa para la gestión de los servicios públicos de Limpieza y mantenimiento de parques, zonas verdes y ajardinadas de la ciudad de Algeciras, adjudicados a la empresa Recolte. Esta modificación también acoge las mejoras acordadas con los sindicatos y la plantilla de la empresa concesionaria, una vez que el Presupuesto Municipal para 2019 ha entrado en vigor.

El Pleno ha aprobado la bonificación en la licencia de obra del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, para las familias beneficiarias del Programa de Adecuación Funcional Básica de Viviendas durante el año 2018, personas físicas mayores de 65 años o que tengan reconocido, al menos, un 40% de discapacidad y movilidad reducida.

Además, se ha dado el visto bueno a la propuesta de encomendar la gestión del taller municipal del Ayuntamiento para la reparación de vehículos a la empresa municipal Algesa y la solicitud de Interparking Hispania, S.A. relativa a la revisión de tarifas de los aparcamientos públicos sito en Plaza Andalucía, Plaza Menéndez Tolosa y aparcamiento Sur de Europa, a aplicar según el IPC durante el año 2019, tal y como recoge el pliego de condiciones.

En al área de Familia y Asuntos Sociales se ha llevado cabo la aprobación del convenio de colaboración establecido entre el Ayuntamiento de Algeciras y la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, de cara a que la institución municipal actué como entidad colaboradora para a gestión de solicitudes y distribución de las subvenciones para la nueva convocatoria publicada por la Delegación Territorial de Viviendas, donde se ofrecerán ayudas económicas para la rehabilitación de viviendas, concretamente obras de mantenimientos en inmuebles.

Mociones

Todos los grupos apoyaron la adhesión del Ayuntamiento al pacto contra el antigitanismo, elaborado por la Federación de Asociación de Mujeres Gitanas, que contó con la intervención de una representante de este colectivo, Teresa Lourdes Vélez. También fue aprobada por unanimidad la moción presentada por Izquierda Unida para la regularización del local concedido al Ateneo Republicano del Campo de Gibraltar, y la del grupo socialista para garantizar los servicios básicos que prestan a favor de la cohesión social, así como la que recogía el refuerzo y puesta en valor de las medidas contempladas en el pacto de Estado, en materia de violencia de género.

También ha salido adelante la presentada por Ciudadanos para solicitar una feria de adopción de animales y de concienciación contra el abandono animal, además las dos presentadas por Algeciras Si Se Puede sobra la climatización de los centros escolares, y la implantación de una oferta educativa reglada y de cursos de especialidad, en el ámbito marítimo-pesquero.