El Ayuntamiento arremete contra Zona Franca por suspender su proyecto para Algeciras

El grupo municipal del PP de Algeciras llevará al Pleno del próximo lunes una moción para pedir al Consorcio Zona Franca que respete y continúe el proyecto de un recinto fiscal y aduanero en Los Pastores, que la nueva delegada, Victoria Rodríguez, descartó a finales del mes pasado. Landaluce afirma que no descarta pedir daños y perjuicios a la Zona Franca por haber suspendido un proyecto importante para Algeciras en el que lleva trabajando desde 2014.

Así lo ha anunciado el alcalde, José Ignacio Landaluce, acompañado de la mayoría de su equipo de gobierno, quien ha afirmado que desde en marzo de 2009 Zona Franca asumiera el plan parcial promovido por Cortijo Real SA para el sector 8 de Los Pastores, del que tiene la propiedad de más del 50% de los derechos urbanísticos, el Ayuntamiento está respondiendo a todos los requisitos que se le están exigiendo.

"Tenemos necesidad de ampliar nuestro terreno para poder instalar empresas medias y pequeñas y no lo tenemos. Por un lado está la Junta de Andalucía, que nos ha impedido en ocho años desarrollar el Cortijo Real II porque no había forma de salvar un arroyo para poder seguir creciendo. Otra de las patas donde queríamos desarrollarnos era el recinto fiscal y aduanero, con más de cien mil metros cuadrados de Zona Franca", relató el alcalde. "Cuál es nuestra sorpresa que en la primera reunión que tuvimos con la nueva responsable socialista, nos encontramos que no había nada. Nosotros, que hemos intercambiado documentación, que hemos puesto en marcha un montón de cambios de titulación y valoración del terreno, incluso el acceso sur tiene un ramal para poder acceder a ese recinto y nos dice la Zona Franca que allí ellos no tienen ni un papel". El Ayuntamiento envió un escrito oficial hace cinco meses a través de la gerencia de Urbanismo y desde entonces no ha tenido respuesta.

En 2014, el Consorcio Zona Franca pidió que se llevara a cabo una modificación del plan parcial con el objetivo de implantar el recinto fiscal. Es más, expresó la necesidad de que el trámite se ejecutase lo más rápido posible para poner los terrenos en valor a la mayor brevedad. El Ayuntamiento emprendió estos trabajos, que en la actualidad se encuentran en el trámite de evaluación ambiental para la modificación del PGOU, lo que viene a complementar la modificación del plan parcial que permitirá la implantación de dicho recinto fiscal.

A mediados de septiembre, el alcalde mantuvo una reunión con la delegada de la Zona Franca en la que ésta le afirmó que los proyectos sobre Algeciras seguían vivos. Sin embargo, desde ese momento, el Ayuntamiento no ha vuelto a tener noticias hasta que, por los medios de comunicación, conoció que el anunciado recinto fiscal y aduanero de Los Pastores ha sido aparcado. "Vamos a pedir primero que se nos respete", dijo ayer Landaluce. "Tenemos una larga relación de documentos entre las dos instituciones. Es un tema muy grave, porque da mucha capacidad de crecer e instalarse empresas y crear empleo. No solo para el primer puerto de España, sino para otras empresas de Algeciras", dijo Landaluce.