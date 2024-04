Los colegios Gabriel Arenas y Maestro Apolinar de San Roque contarán con placas fotovoltaicas

Nuevas alternativas de eficiencia energética en San Roque. El Ayuntamiento va a instalar placas fotovoltaicas en los colegios de Educación Primaria Gabriel Arenas y Maestro Apolinar, ambos ubicados en San Roque casco. Las obras en proceso de licitación, contemplan además el montaje de un aparcamiento fotovoltaico en la calle Poeta Antonio Machado.

La inversión para este proyecto supera los 269.100 euros y procede de los Fondos Feder, dentro de la estrategia EDUSI (Desarrollo Urbanos Sostenible e Integrado) San Roque Avanza para alcanzar un desarrollo urbano sostenible de San Roque mediante la implementación de medidas integradas que permitan hacer frente a los retos económicos, ambientales, climáticos, demográficos y sociales que afectan al municipio.

Los paneles fotovoltaicos se instalarán en las cubiertas de ambos edificios, de forma que el soleamiento sea el idóneo para captar la mayor energía solar posible para consumo de los propios edificios y la actividad que allí se desarrolla. Además de las marquesinas fotovoltaicas de Poeta Machado, se van a sustituir las farolas del entorno de recinto ferial de Los Olivillos que serán abastecidas por la energía generada a través de dichas marquesinas.

En el caso del CEIP Maestro Apolinar se instalará un sistema con 34 módulos y una potencia total de 18,36 de KWp (potencial máximo de energía), mientras que en el CEIP Gabriel Arenas se instalará un sistema con 50 módulos y una potencia total de 27kWp. Las marquesinas fotovoltaicas del aparcamiento serán de acero.

Las obras tienen un periodo de ejecución de seis meses y deberán hacerse durante las vacaciones escolares de verano para no impedir el normal desarrollo de las clases. No obstante, los trabajos no finalizarán antes del inicio de las clases por lo que los trabajos más importantes se ejecutarán durante el verano y durante el periodo lectivo se coordinará con los centros educativos para que las obras afecten a las aulas en el menor plazo posible.