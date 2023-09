El encargo del cartel de la Exposición Iberoamericana de 1929 de Sevilla a Gustavo Bacarisas (y II)

Hasta ahora se han establecido tres supuestos sobre la elaboración del cartel de la Exposición Iberoamericana de Sevilla de 1929 por parte de Gustavo Bacarisas. Primero, el fallo de un concurso organizado por el Comité Ejecutivo de la Exposición de 1929; segundo, el cartel de la Exposición Iberoamericana de 1929 debe ser el resultado de un encargo directo al propio artista; y, tercero, pudo ser un encargo del propio Consistorio.

Para comprobar estos supuestos, se consultaron documentación en SAHP referente al Comité Ejecutivo de la Exposición Iberoamericana, entre 1923 y 1929 y las sesiones celebradas por el Pleno del Excelentísimo Ayuntamiento de Sevilla desde el año 1927 hasta 1929, archivo de protocolo de Asuntos especiales Tomo 1 desde el año 1859 hasta 1929 y expedientes de Comisión de Fiestas y Festejos también desde el año 1926 hasta 1929, así como periódicos consultados de la época, principalmente: El Liberal, El Noticiero de Sevilla o La Unión, La Vanguardia y ABC desde el año 1927 hasta 1929, inclusive.

Posteriormente, localizamos en el fondo hemerográfico de La Vanguardia correspondiente al año 1923 la inexistencia de información relativa a un concurso. Se trataba de la convocatoria que organizó la comisión permanente del Comité Ejecutivo de la Exposición Iberoamericana, donde se llamaba a participar a artistas españoles, portugueses e iberoamericanos para una exposición que se celebraría en 1927.

Este hallazgo, aunque preliminar, sugiere que el resultado de la elección del cartel fue fruto de un concurso organizado por el Comité Ejecutivo de la exposición. Aunque no se han encontrado documentos del Comité Ejecutivo donde podamos corroborar el fallo del citado concurso, ni el nombre del tercer premio u otros anuncios en prensa sobre el mismo como en los otros certámenes analizados.

Paralelamente contactamos con el AGA para verificar la autoría o procedencia de información documental sobre el tema que nos ocupa, del que recibimos la siguiente respuesta:

“En respuesta a su consulta por correo electrónico de 5 de agosto solicitando información sobre la elección del cartel de la Exposición Iberoamericana de Sevilla de 1929, realizado por Gustavo Bacarisas, en orden a verificar si se trató de un encargo directo del Ayuntamiento de Sevilla o un concurso celebrado por el Patronato Nacional de Turismo. En este sentido, consultadas las cajas 22/04103, 22/04104 y 22/04105 (antiguas 12069, 12070 y 12071) del fondo del Patronato Nacional de Turismo (IDD (03)049.002), relativas todas ellas a la Exposición de 1929, no hemos podido identificar ningún expediente o legajo relativo a un concurso general para la selección del cartel interesado. Lo que se conserva en estas cajas es un conjunto de correspondencia bastante considerable, y que no estamos en condiciones de revisar de forma pormenorizada. Sí podemos adelantarle que, en la última caja, 22/04104, existe un legajo relativo a la realización de carteles para cada una de las provincias españolas, así como la realización de un concurso premiando los más relevantes (G. G Daniel, jefe del Departamento de Referencias, respuesta mediante correo electrónico, 12 de agosto 2021)”.

Esa información se puede verificar con este fragmento del artículo de la historiadora Rocío Herrero, “El cartel como instrumento de promoción en los inicios del turismo español”: Durante la celebración de la Exposición Iberoamericana de Sevilla de 1929, el Patronato Nacional de Turismo contó con un pabellón propio, decorado para la ocasión con carteles que representaban cada una de las provincias españolas. Para conseguirlo, los responsables de las correspondientes subdelegaciones del Patronato trabajaron arduamente para que las capitales fueran representadas por los principales pintores y dibujantes españoles. Estos fueron aceptando los encargos, conscientes de la importante trascendencia que podrían adquirir sus obras entre la crítica y el público. Cada artista recibió por la realización de su correspondiente cartel la cantidad de quinientas pesetas, siendo los cinco mejores premiados con mil pesetas.

Para tal efecto, se configuró un jurado formado por los artistas Gustavo Bacarisas, José Francés y el historiador y crítico de arte Ángel Vegue y Goldini.

Además, en el transcurso de nuestra labor investigadora hallamos la siguiente afirmación: Gustavo Bacarisas ganaría un concurso organizado por la Junta de Enlace de las Exposiciones de Sevilla y Barcelona, recopilada por Ainhoa Martín Emparan en su tesis sobre El diseño gráfico en la Exposición Ibero Americana de Sevilla 1929 como en el artículo de Carolina Miguel Arroyo Arte y turismo de la construcción del mito romántico a la imagen propagandística de España. La propia autora afirma: “Nos referimos a las exposiciones internacionales de Sevilla y Barcelona, celebradas en 1929. Para la promoción de la Exposición Iberoamericana de la capital hispalense, el Consejo de Enlace había convocado en 1926 un concurso para la elaboración del cartel anunciador. El ganador del certamen fue Gustavo Bacarisas”.

Sin embargo, estas aseveraciones no toman en cuenta que el certamen organizado por el Consejo de Enlace y del que conocemos el fallo del jurado, siendo reconocidos como primer premio al artista Penagos y dos segundos premios recaídos en los artistas Francisco Hohelentier y Ricard Fábregas no concuerda con el autor investigado. Por lo tanto, Bacarisas no ganó el primer premio del certamen convocado en 1926.

Por falta de un respaldo documental, nos encontramos imposibilitados para confirmar ninguna de las hipótesis planteadas anteriormente.

Analizando de nuevo el cartel, un aspecto interesante del mismo surge en la observación de la parte inferior derecha donde aparece el año de 1928, en números romanos, supuesta fecha de entrega del cartel por Gustavo Bacarisas.

De nuevo resultó fundamental la búsqueda hemerográfica con los diferentes diarios de tirada nacional de ese mismo. La Vanguardia y el diario ABC, para averiguar la existencia sobre la entrega, la autoría o procedencia.

Nos llamó la atención en la hemeroteca digital del diario ABC, en la sede de Madrid, una noticia del día 9 de febrero del año de 1928, en la página cuatro del mismo una foto del cartel de Gustavo Bacarisas, al pie de la misma podemos leer lo siguiente:

“El Comité Ejecutivo de la Exposición Iberoamericana encargó el cartel anunciador del grandioso Certamen que prepara Sevilla al pintor andaluz Gustavo Bacarisas, insigne intérprete del color y de la luz de la Bética, llana y serrana, y también el maestro insuperable de técnica y gusto decorativos. El artista ha entregado estos días su obra, a la vez que una bellísima portada para los folletos de propaganda. Reproducimos el cartel para anticiparle a los habituales de ABC la idea de la composición en tanto pueden contemplarlo con toda suntuosa riqueza del colorido en las múltiples reproducciones que habrán de hacerse. Nuestra patria esta representada por una hermosa mujer sevillana, que ofrece el laurel de oro a Portugal y a las repúblicas del Nuevo Continente en la plaza de España, genial concepción arquitectónica de Aníbal González. Preside el acto la vieja ciudad inmortal, con su Giralda augusta. La alegre policromía de las banderas portuguesa y americanas forma una gloria, culminada por el escudo español y el mágico nombre de Sevilla. No pudo expresarse el significado de la Exposición con más sencillez ni con más arte”.

Este hallazgo corrobora la segunda hipótesis planteada y que, tras varias búsquedas, afirmamos que se llevó a cabo mediante encargo directo del Comité Ejecutivo de la Exposición Iberoamericana, probablemente gestionado por director artístico: el multidisciplinar artista Santiago Martínez, coetáneo de Gustavo Bacarisas.

Artículo publicado en la revista Almoraima número 58. Revista de Estudios Campogibraltareños