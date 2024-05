El convenio para Acerinox rechazado por la plantilla: subida salarial del 12,6% en 5 años y hasta 600 euros al mes por disponibilidad

Este domingo se cumplen 111 días desde el inicio de la huelga indefinida en la factoría de Acerinox Europa de Palmones por la negociación del convenio colectivo. Y también se alcanzan diez días desde que el proceso encalló nuevamente tras el voto negativo de la mayoría de la plantilla al texto para un acuerdo que fue presentado por los mediadores del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales (CARL).

Para buscar una salida al conflicto laboral, cuya negociación llegó al límite el pasado 23 de abril sin un entendimiento, los técnicos de la Junta elaboraron una propuesta basándose en la presentada por la siderúrgica en la mesa negociadora el 17 y 18 de abril y la contraoferta del comité de huelga (que la representación de los trabajadores nunca ha difundido públicamente) en aras a buscar un punto intermedio.

El texto fue rechazado rotundamente por el comité de huelga, que desde entonces ha manifestado que se trata de un documento plegado a los intereses de la empresa y basado en un "corta y pega" de la última oferta de Acerinox. La asamblea secundó la negativa con un 73%.

La empresa sí la había aceptado (salvo en la retirada de la demanda por huelga ilegal contra siete miembros del sindicato ATA) y estaba dispuesta a firmar el fin de la crisis laboral si la plantilla respaldaba el convenio elaborado por los mediadores de la Junta, aunque consideraba que no satisfacía al completo sus necesidades para dar viabilidad a la filial de Palmones frente a los 370 millones de euros en pérdidas acumuladas en los últimos cinco años.

Desde entonces, la situación ha entrado en un nuevo compás de espera en el que Acerinox analiza los siguientes pasos sin descartar ningún escenario, lo que incluye la opción de los despidos que había puesto sobre la mesa el 9 de mayo entre los 1.800 empleados de la factoría. Los trabajadores, por su parte, preparan nuevas movilizaciones.

En contraste con la visión del comité de huelga, que reitera que el documento es "un calco" del presentado previamente por la empresa, la redacción de los mediadores del CARL contiene una serie de cambios y mejoras en los principales aspectos que regulan la relación laboral: revisión salarial, prima de producción, paga de beneficios, vacaciones, disponibilidad laboral, polivalencia y absentismo.

Europa Sur ha comparado ambos textos en estos apartados. Estas son las diferencias y mejoras, incluidas en la versión del CARL que acabó siendo rechazada por la mayoría de la plantilla.

Revisión salarial

El texto elaborado por los mediadores del CARL mejora los porcentajes de subida salarial en dos de los cinco años que abarca el convenio, de 2023 a 2027. La propuesta final de Acerinox preveía un incremento del 2,75% para 2023, igual en la de los mediadores, si bien para 2024 el CARL la mejora al pasar del 2,25% planteado por la siderúrgica a un 2,75% (+0,5 puntos).

Para los años 2025 y 2026, los porcentajes de subida salarial son idénticos en ambos textos, con un 2%. Ya en 2027, la empresa planteaba subir otro 2% mientras que el CARL eleva nuevamente este porcentaje hasta el 2,5% (otro medio punto más).

Aplicando los porcentajes de subida salarial de manera consecutiva (año a año), los trabajadores de Acerinox tendrían garantizado un aumentado del salario en al menos un 12,58% en cinco años con la propuesta del CARL, frente al 11,49% correspondiente a la última propuesta de la empresa.

En su primer texto, Acerinox partía de un 2,5% de subida para 2023 y un 1,5% para los tres años siguientes, equivalentes a un 7,1% de aumento salarial en cuatro años.

Ambos textos mantienen el compromiso de aumentar un 0,5% el incremento salarial por cada 35 millones de beneficio neto de la factoría de Palmones hasta un máximo adicional del 2% (equivalentes a más de 140 millones de euros de ganancias) en cada uno de los cinco años.

El comité de huelga pedía en su contrapropuesta una subida salarial del 3% para todos los años con la excepción de 2024, para el que demandaban un 4%.

Las dos propuestas incluyen un sistema de garantía salarial para complementar la subida de los sueldos en caso de desviación del IPC sobre estas previsiones y haya beneficios. El texto de la empresa planteaba complementar hasta en un 1% la desviación del IPC, mientras que la del CARL eleva este posible complemento hasta el 1,5%.

Pero, además, el convenio redactado por la Junta permitiría complementar el IPC en años con pérdidas con hasta un 0,5%. De esta forma, los mediadores lograban de entrada un 0,35% más para el año 2023 (porque el IPC fue del 3,1%) que no existía en la última propuesta de la empresa.

El primer borrador de Acerinox no contemplaba la compensación del IPC bajo ningún supuesto (con o sin beneficios).

De firmarse un acuerdo basado en el articulado de los mediadores, habría un pago retroactivo para la plantilla del 3,1% por el año 2023 (el 2,75% previsto más el 0,35% de diferencia con el IPC aún con pérdidas) y del 2,75% para lo que va de 2024.

Sendos textos coinciden en el compromiso de mantener el artículo 44 sobre la paga de beneficios con la misma redacción que en el convenio anterior. Es decir, con el abono de la paga para los años 2023, 2024, 2025, 2026 y 2027 y, por tanto, un pago correspondiente al año 2023 con la firma del nuevo convenio.

Prima de producción

La prima de producción ha sido uno de los elementos que más ha evolucionado desde el inicio del conflicto colectivo. La primera propuesta de Acerinox garantizaba un mínimo de 300 euros que pasó a ser de 425 euros en el texto del 17 de abril. El CARL mejora ese importe hasta un mínimo de 450 euros.

Los diferentes conceptos con los que se calcula la prima igualmente son modificados por los mediadores de manera que los coeficientes pasan a ser asimétricos y lineales (escalonados en la versión de Acerinox). La empresa ya defendía que con su método de cálculo se podrían obtener mejoras del importe de entre 600 y 700 euros.

El cálculo de referencia de años anteriores también resulta modificado de forma que en la versión del convenio elaborada por la Junta se toman siempre como referencia las primas de los años 2022 y 2023 frente a la propuesta de la empresa, que planteaba un cálculo que abarcaba datos de los años 2024 y 2025, condicionados por el parón en la factoría y la inexistencia de valores de referencia en el momento actual, al abarcar periodos a futuro.

Vacaciones

Otro de los principales puntos de fricción en la negociación han sido las vacaciones y su compensación. En su texto final, Acerinox planteaba una parada total de la actividad entre el 1 y el 15 de agosto y del 24 de diciembre al 1 de enero de cada año de vigencia del convenio (2023-2027).

La propuesta del CARL nuevamente introduce cambios en este apartado. Así, en 2024 las vacaciones serían las mismas que las del convenio anterior mientras que en 2015 el periodo de descanso para el grueso de la plantilla sería del 1 al 15 de agosto (coincidiendo con los periodos de condiciones meterológicas más duros para el trabajo en una siderúrgica), excluyendo los días de Navidad.

En 2026 y 2027 serían dos los periodos de cierre, de nuevo vacaciones por parada las dos primeras semanas de agosto y se rescata el parón del 24 de diciembre al 1 de enero. En todo este calendario se excluyen algunos trabajadores de vigilancia, seguridad, mantenimiento y ciertos trabajos de administración.

En el caso de que los trabajadores deseen otras fechas, deben devolver los días de descanso forzoso mediante la prolongación de jornada (un máximo de 4 horas), entre otras medidas.

Disponibilidad

El controvertido régimen de disponibilidad igualmente ha evolucionado conforme ha avanzado el proceso de negociación. De partida, Acerinox planteaba su carácter voluntario solo si llegaba a un número mínimo de inscritos con una compensación mensual de 275 euros al mes y sin ninguna retribución extra por llamada a fábrica.

Conforme avanzó el proceso negociador, la adscripción al sistema pasó a ser voluntaria con un máximo de integración de tres meses al año en el sistema y hasta seis llamamientos al mes. Es decir, cada trabajador haría, como máximo, 18 días al año bajo este régimen.

La compensación económica mejora en la propuesta de la Junta, hasta alcanzar los 325 euros al mes más 50 euros por cada llamada. El texto finalista de Acerinox planteaba 300 euros de plus y pagar los dos primeros llamamientos a 30 euros, el tercer y cuarto reclamo a 40 y a 50 euros los dos restantes.

En comparación, un trabajador que cubriera los seis días de llamada mensual cobraría 625 euros en un mes con la propuesta redactada por el CARL frente a 540 euros con la oferta de la compañía.

Los trabajadores rechazan este sistema porque consideran que acaba con las horas extraordinarias (cuya retribución es superior) y dificulta la conciliación familiar.

Polivalencia

La polivalencia, la capacidad que tiene un empleado de realizar diversas funciones y tareas en la empresa, conllevará programas de formación. Toda la plantilla tendrá que realizar como mínimo 15 horas anuales. Los trabajadores que se adscriban a la disponibilidad voluntaria tendrán preferencia para aumentar esa formación.

Hasta este punto, la redacción de los dos convenios es idéntica. La propuesta del CARL mejora la compensación económica para los trabajadores que adquieran un nivel 2 de polivalencia con un 30% de la subida de un nivel salarial (un 25% en el convenio planteado por la empresa).

Para quien alcance un nivel 3 (algo que los trabajadores consideran inviable por el grado de conocimientos necesario) la compensación sería equivalente a un nivel salarial más.

Absentismo

El convenio de Acerinox incluye un sistema para retribuir la asistencia al empleo con el fin de reducir el absentismo.

En este caso, el convenio redactado por la Junta también mejora la propuesta de la empresa, elevando el valor del plus para los trabajadores que no están en el quinto turno hasta alcanzar los 3,40 euros por día en 2027 (que sí se mantiene para estos aunque ya habían sido modificados al alza durante la negociación previa).

El CARL amplía las excepciones de las faltas de asistencia por fallecimiento hasta el segundo grado de consanguinidad y afinidad (lo que abarca a abuelos, hermanos, cuñados y nietos). Y también mejora el número de días de absentismo "permitido" para cobrar el plus. Con la propuesta de la empresa, cuatro faltas no justificadas al mes suponían la pérdida del plus mensual que en el texto votado en la asamblea pasaban a ser seis.

Mejora continua y plan industrial

El CARL propone la implementación de un programa de liderazgo para mandos intermedios, ya que los considera determinantes para llevar a cabo el cambio de modelo. Además, Acerinox creará, junto a los sindicatos, una comisión de seguimiento para llevar a cabo un plan de rejuvenecimiento de la plantilla.

Por el documento, Acerinox se comprometería a realizar inversiones en la fábrica de Los Barrios para "mejorar el nivel tecnológico de las instalaciones productivas" con el objetivo de "conseguir mayor eficiencia y calidad en los productos fabricados" y "ampliar la gama de fabricación con aceros inoxidables y aleaciones de mayores prestaciones y características dimensionales que permitan acceder a nuevos mercados".

Además, fuera del texto del convenio y para "facilitar la restauración del clima laboral y favorecer la paz social tras la vuelta al trabajo", el equipo de mediación propone la retirada de las reclamaciones económicas en las denuncias por huelga ilegal y recomienda a las partes que alcancen acuerdos conciliatorios en todas las demandas presentadas.