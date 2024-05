El PP registrará una iniciativa para reducir el precio del barco entre Ceuta y Algeciras para los turistas

El PP va a registrar una proposición no de ley en el Congreso para abaratar el precio del billete de barco que une Ceuta con Algeciras "a la mitad" para turistas, para lo cual se pedirá incrementar el actual dinero que el Gobierno de la Nación invierte en esta línea de interés público.

En declaraciones a los periodistas, el diputado del PP por Ceuta, Javier Celaya, ha avanzado que la iniciativa pretende reducir un 50% más las tarifas tope del contrato que actualmente ostenta la naviera Balearia para, de esta manera, atraer a más turistas a la ciudad.

La intención es que el Estado deposite "uno o dos millones de euros anuales más" al 1,2 millones que destina actualmente para que los no residentes puedan desplazarse a Ceuta por un precio "asequible" que no alcance los 30 euros. Javier Celaya ha detallado que esta iniciativa "tiene que ver con una promesa del Gobierno que está recogida en el Plan Estratégico de Ceuta pero, que a día de hoy, aún no se ha plasmado nada después de más de un año".

"Se trata de favorecer y facilitar la conectividad en el transporte marítimo que necesita Ceuta para que, de una vez por todas, pueda despegar el sector turístico ya que la ciudad tiene encantos, atractivos y patrimonio cultural más que suficientes como para recibir las visitas de nuestros compatriotas y turistas de cualquier parte del mundo", ha comentado.

El diputado ceutí por el PP ha insistido en que "al igual que los residentes gozamos de una justa bonificación del 75% para no sentirnos aislados y mantener la facilidad de transporte con el resto del territorio nacional, para el que no es residente, los precios del transporte marítimo siguen siendo tremendamente elevados, mucho más si se trata de una familia o que quieran pasar un automóvil".

El parlamentario Javier Celaya ha argumentado que incluir esta partida en los Presupuestos Generales del Estado "no supone prácticamente nada, por lo que se puede dedicar más de 1,2 millones al año e incluso que se duplique, lo cual permitiría marcar a la compañía adjudicataria la obligación de topar esos precios a la mitad o menos", ha añadido.