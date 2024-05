Lorena y Desiré, dos trabajadoras y jugadoras de fútbol en el Algeciras Femenino

Son Lorena y Desi, jugadoras del Algeciras CF Femenino que este domingo disputan el partido de vuelta de la primera eliminatoria de ascenso a Tercera Federación frente al Atlético Ben-namiel. Llevan la ventaja de dos goles, y acumulan muchas experiencias. Lorena García es profesora de educación física y Desiré Macías, además de limpiadora, está trabajando como marinera en barcos de los prácticos del puerto de Algeciras. "La primera marinera", dice, "rompiendo barreras".

Verlas jugar es un disfrute, en un equipo en la que despunta el conjunto y una serie de individualidades que ya están siendo percibidas cada vez por más público que acude a sus partidos en el campo Andrés Martín, cerca de los terrenos de la Feria, en Aleciras.

¿Cuándo empezó a jugar al fútbol?

- Desi: Yo, pues tendría 5 o 6 añitos. Empecé en el ACD Saladillo. Yo empecé con niños. Además no estaba permitido ni jugar niños, y yo tenía que hacerme pasar por niño, con ficha de un niño para poder jugar.

- ¿Lo que en otros tiempos se conocía como "un gato", ¿no?

Claro, claro. Yo entonces podía trapichear la ficha, cambiar la foto y esas cosas.

¿Y el pelo recogido entonces, no?

- Sí, sí. Y en aquellos entonces también los niños llevaban el pelo largo y eso.

- ¿Y de aquella experiencia qué sacó? ¿Picardia, compañerismo...?

Hombre, la verdad que bueno, la picardía del masculino es diferente a lo que es una liga completamente femenina. Y ahí pues sobre todo, la garra y la lucha. Yo creo que porque no me quedaba otra. O luchab, iba a los choques a muerte, o salía lastimada yo, seguro, claro. Después, claro, hasta doce años estuve jugando en masculino. Y al final, pues claro, también los niños empiezan a crecer en esa edad ya y eso. Ahí va fuerte o sea lo perjudica.

- Cuando se pone a ver fútbol masculino o femenino, ¿le encuentra diferencias?

- Sí, sí. Para mí bastante.

- ¿En nobleza o en qué?

- No, la picardía y la maldad yo creo que a veces las mujeres las tenemos más, ¿sabes?, muchísimo más. Incluso los hombres yo pienso que trolean más y no le han tocado. A las mujeres no tienen que dar muy fuerte para trolear, ¿sabes?. Pero eso sí, el fútbol de mujeres para mí es más bonito porque es más lento. Dicen que las mujeres juegan muy lento. No, para mí como es más lento pero es más bonito de ver. El de hombre es a la vez más agresivo y demasiado rápido que muchas veces no ve ni las jugadas ni como si hay un choque, si no. Y a mí me parece más bonito con el de mujer.

- Algunos entrenadores y aficionados dicen que en su fútbol se nota diferente condición física: muy bien las primeras partes y las segundas cuestan más. ¿Es verdad?

- No tiene por qué. Para mí no porque al final depende cómo tú dosifiques y lo que te exija el partido. Lo mismo el partido te exige más en los últimos minutos que al principio, y al principio has estado dando un veinte por ciento porque no te ha hecho falta nada más.

- ¿Y la profesora de Educación Física piensa lo mismo?

- Lorena: Yo pienso lo contrario. Al final haciendo una comparación con la pregunta que nos ha hecho antes de si nos parecemos más o no al fútbol masculino, al final la fisiología es la fisiología y nosotras tendremos otras cualidades. Pero sí que es verdad que se nota, la capacidad cardiorespiratoria o pulmonar que tiene el hombre nosotras tenemos un poquito menos, pero sí que es verdad que después tenemos un tren inferior bastante desarrollado y un tren superior que no está todo lo desarrollado posible. Entonces quizás a lo mejor en los saques de bandas se ven diferencias. Pero bueno al final somos humanos y la preparación física está ahí y creo que este año estamos mejor que nunca la verdad.

- ¿Usted empezó cuándo, Lorena?

- Pues yo empecé a jugar federada en el primer equipo que hubo aquí femenino en la ciudad con 12 años. Yo estudié en Salesianos y allí teníamos un equipo de niñas de la escuela y empezamos a jugar fútbol sala porque en la provincia de Cádiz no había fútbol femenino. De hecho, me parece que fue en el 2012-2013 cuando se inicia la primera temporada de fútbol 7 aquí en Cádiz. Yo sí que es verdad que no he jugado con chicos, federada, sí que ya en mi época sí que había, pero yo he jugado con mis vecinos en la calle y con mis primos. Federada empecé a jugar en Salesianos, fútbol sala.

- Dicen que en el actual Algeciras Femenino se percibe bien la combinación de edades, de veteranía, que funciona todo como un engranaje. ¿A qué responde?

- Lorena: Yo creo que al cuerpo técnico que tenemos, al final, eso yo creo que es la clave del éxito. El saber identificar las piezas que tú tienes dentro de tu equipo y darle forma, claro.

- Desi: Sacarle el máximo a cada una de las jugadoras. Las de 15 años, por ejemplo, son portentos físicos. Entonces, a lo mejor tienen muy buen golpeo y tienen mucha velocidad. Pues eso es lo que hay que exprimirle al máximo y aprovechar y sacarle lo que pueda y más. De las veteranas, pues mira, la veterania, la picardía, la garra, el que tire del carro, que anime al resto de compañeras. Al final es un conjunto de cualidades.

¿Se sienten cómodas en el campo Andrés Martín?

Sí.

- ¿Se sentirían mejor jugando en el Nuevo Mirador?

Desi: No, no, no. Después de todo el año jugando en césped artificial sería una locura meternos en césped natural jugando unos play-offs, la verdad, cuando llevamos todo el año prácticamente entrenando allí en ese campo y aparte las dimensiones, el césped artificial, que es donde llevamos todo el año y yo creo que es lo mejor seguir allí.

- ¿Como jugadoras les queda carrete para más temporadas?

- Desi: Sí, sí, sí. Sí, vamos, hasta que el cuerpo aguante. Sí tengo claro que hasta que no ascienda un equipo de aquí de la ciudad no voy a parar. Que asciende y puedo seguir disfrutando yo, jugando, bien. ¿Que no?, pues mira, ya me puedo seguir entregando a mis niñas y ya me puedo retirar tranquilamente.

- Cuando ven al primer equipo, sus dimes y diretes, ¿cómo se sienten? ¿Se sienten en el mismo nivel?

Lorena: Dicen que las comparaciones son odiosas, pero al final entramos en ellas. Por una parte le agradecemos al Algeciras Club de Fútbol todo el apoyo logístico que nos lleva dando toda la temporada. Creo que por cuestiones del deporte al que nos dedicamos no estamos en igualdad de condiciones ni por asomo. Pero igual que pasa en este club, pasa en otros muchos. Al final, eso que dijo Rafa Nadal, que una mujer tiene que cobrar según lo que genere, pues yo creo que el fútbol femenino sí que es verdad que ha mejorado muchísimo, está avanzando muchísimo, pero todavía nos queda mucho que recorrer. Nosotras trabajamos, tenemos nuestro trabajo por la mañana, nuestras cosas que hacer, y después en nuestro tiempo libre nos dedicamos a esto. Entonces queda mucho por hacer

Desi: Bueno, mi opinión, yo la verdad suelo sé clara. Lo que se nos prometió en principio iba a ser totalmente igual, no digo económicamente, digo de facilidades, de gimnasio, ejercicio, balones, material.. Eso mejor ni hablarlo, porque la verdad que el material que tenemos es del Algeciras FS, de los años anteriores. Es lo que teníamos antes prácticamente, salvo algunos balones oficiales, porque la liga cada año nos obliga a tener balones oficiales, pero prácticamente lo demás es del Algeciras FS. Al final tenemos el fisio dos días y al final el que hace tres ya no lo tenemos. No tenía por qué decir esto porque encima es como conformarme con lo mínimo. Encima me tengo que dar con un canto en los dientes.

¿Han notado el incremento de aficionados que van a verle?

Desi: Más o menos el mismo. Bueno, ahora estos son los play-offs, el último partido de liga... Yo pienso que también al principio la gente pensaría que no íbamos a llegar a ningún lado. Y también el primer año, ¿no?, que el Algeciras CF va a hacer equipo femenino, pues tampoco. También pienso que no se le ha dado el boom que se le debería de dar, de publicidad, de los partidos del masculino, anunciarnos que jugamos unos play-offs, eso no se nos ha dado. Yo creo que eso hubiese hecho más todavía, que la gente venga a apoyarnos, incluso habrá gente que todavía no sabe ni que estamos jugando unos play-offs, pero es verdad que también, por otra parte, hemos hecho muchas entrevistas y eso para que al final llegue al máximo de personas posible, y en este partido han venido bastante gente.

Lorena: Sí, en este último partido hemos visto gente que no conocía, gente antigua del club, con camisetas antiguas del Algeciras que nos están yendo a ver, o sea que por esa parte, bueno, pues mira, estamos teniendo más adeptos aquí en la ciudad. Pero bueno, que es lo que hablamos, que queda mucho por hacer y estamos en el camino y se conseguirá, yo creo que sí. Y aparte tenemos una cantera muy bonita y las niñas juegan estupendamente bien, así que yo creo que hay mucho futuro en la ciudad.

Desi: Si nos valoran y nos cuidan... Es que nada más que tienen que ver, están aquí las niñas pequeñitas y acaban de hacer una jugada a tres toques y se han encajado a la otra portería, y tú dices que esta niña dentro de 10 años va a ser espectacular. Hay que conservar esto, sobre todo la base. Yo dentro de un año, dos, tres, cuatro, me retiraré y nos iremos retirando.

Lorena: Creo que al final a las que nos gusta estaremos de otra manera, estaremos de directivas de otros clubes o de entrenadoras, o ligadas al deporte local, pero estaremos, por supuesto. Pero nos tienen que cuidar. Sobre la gestión directiva, si ya nos ponemos a comentar las experiencias que hemos tenido en otros clubes con ese particular, hay subvenciones de todo tipo para promocionar el fútbol femenino, no solamente el fútbol femenino, sino el deporte femenino en general, y esas subvenciones muchas veces han llegado a otros clubes y no la ha percibido el club femenino. Y eso ha pasado, ha pasado en Salesiano en mi época, lo digo abiertamente, no es la primera vez que lo digo en un medio de comunicación, y ha pasado también en Taraguilla, y ha pasado en muchísimos equipos de Andalucía.

Desi: En Taraguilla, por ejemplo, teníamos el equipo en segunda división, primera nacional en aquel entonces, que antes era provincial, segunda división y primera división, no había más categorías. Y bueno, la Junta de Andalucía se retrasó en pagarnos la subvención y tuvimos que retirar el equipo, habiendo quedado dos temporadas eo séptimo, y lo tuvimos que retirar estando en segunda división, porque tardaban en pagarnos. Cuando nos pagaron, en vez de poder recuperar nosotros lo que nos habíamos gastado de nuestro bolsillo, nuestro trabajo, se lo quedó el club.

Hasta llegar aquí han vivido muchas experiencias.

Desi: Mucho, mucho, nos han engañado mucho, la verdad es que nos han engañado mucho.

Lorena: Es una realidad. Por ejemplo, yo estudié en Granada y tuve la suerte de jugar en Monachil, y el club femenino que hay allí es enteramente femenino, de hecho se llama Monachil Club de Fútbol 2013, se funda en el 2013 porque dicen, hasta aquí hemos llegado. Porque ese equipo ha tenido dos de sus equipos en división de plata en Fútbol Sala y también en nacional Fútbol 11, y son categorías en las que se percibe mucho dinero. Haces un sondeo por toda España y comprueba que hay muchísimos clubes ya femeninos que desde 2013 en adelante, 2015, dijeron, mira, nos lo montamos por nuestra cuenta.

Desi: A lo mejor tienes un equipo masculino que está en división de oro y al final con la subvención del femenino pagan los autobuses de los masculinos. Te pongo un ejemplo, que no sé, en este caso no, aquí no hay subvención, ni hay prácticamente nada, pero a base de esos engaños al final, por ejemplo, yo ya decidí también no pertenecer a un club masculino y creamos el Algeciras FS. De hecho, uno de los motivos por los que no entrenamos aquí en La Menacha es por eso, por los horarios, y también porque los horarios cuadren con nuestras vidas. Tenemos compañeras que son madres, tenemos compañeras que trabajan por la tarde, entonces tenemos que entrenar a última hora de la jornada.