El fútbol brinda un emocionado recuerdo a Jose 'El Negro', Carlos Piña y García León

El fútbol llenó de nostalgia este sábado el Carlos Piña (antes San Rafael) de Los Barrios. El I Memorial de jugadores de la Unión Deportiva, disputado por los equipos de veteranos de la propia entidad de la Villa y de Real Balompédica Linense, Algeciras Club de Fútbol y Cádiz Club de Fútbol no fue más que un pretexto por un lado para rendir un más que emocionado homenaje a los añorados Jose El Negro, Juan Antonio García León y Carlos Piña, por otro para recaudar fondos para dos asociaciones barreñas, Familiares de enfermos de Alzheimer y la de Personas con Discapacidad La Montera. Pero sobre todo para provocar infinitos reencuentros (especialmente emotivo el de Gabriel Navarro Baby con Juan Antonio Muñoz Juano) que han puesto de relieve una vez más que el balompié, mal que le pese a algunos, es mucho más que once seres humanos corriendo detrás de un esférico. La historia dirá que el título de este primer torneo fue para el Balona, que derrotó 3-1 al Cádiz en la final. Pero eso, en medio de lo vivido, no alcanza siquiera la categoría de irrelevante.

Los momentos más emocionates de la jornada se vivieron entre la disputa de las dos semifinales. Fue entonces cuando la organización entregó sus recuerdos a las familias de los tres entrañables exjugadores ya desaparecidos -que habían vestido además los colores de más de uno de los participantes- y al equipo arbitral. Cada uno de ellos, por diferentes causas, serán para siempre patrimonio del fútbol del Campo de Gibraltar.

En ese apartado destacó para bien la Asociación de exjugadores de la Balona (Averbal), cuyos integrantes, a través de Juan Luis Arroyal Acris, hicieron entrega también de una camiseta con los nombres de los tres futbolistas (todos ellos la defendieron en algún momento de su carrera) y una cuarta (ésta de color rosa), que recibió el concejal de Deportes de Los Barrios, Raúl Álvarez, con un significativo 'Eva' a la espalda, cuyo destino es la esposa del alcalde, Miguel Alconchel, que atraviesa un delicado momento de salud.

Tras ese intercambio de presentes tomó la palabra el organizador del evento, José María Moreno Castro, cuyo discurso fue un reguero de agradecimientos a todos los que habían secundado su iniciativa. El exjugador y exentrenador, que estuvo durante mucho tiempo vinculado en diferentes funciones a la Unión Deportiva Los Barrios, trabaja en la creación de una asociación de exfutbolistas del equipo gualdiverde.

Posteriormente tomó la palabra el edil Raúl Álvarez, quien también resaltó el trabajo de la organización y subrayó lo emotivo de la jornada, además de deslizar lo importante que resultan actividades de este tipo para asociaciones sin ánimo de lucro como las dos que participaban de este evento.

En lo que los clásicos escribirían como “estrictamente deportivo” la Balona derrotó 1-0 al Algeciras en la primera semifinal con un tanto de Dani Ávalo, mientras que el Cádiz hacía lo propio con los anfitriones en la tanda de penaltis, tras firmar tablas (1-1).

El encuentro por el tercer y cuarto puesto entre algecireños y barreños acabó sin goles y los dos conjuntos acordaron no lanzar penaltis, de manera que ambos fueron proclamados terceros y no hubo último clasificado. Un detalle que demuestra el espíritu de una jornada que contó con la presencia de numeroso público.

Por último, en la final la Balona se impuso 3-1 al Cádiz con goles de Ismael Ruesca, Dani Pérez y Wi y levantó el título. Acris y Martín dirigieron un conjunto formado por: Camacho, Roberto, Pavón, Alberto Merino, Ignacio, Ismael Chico, Wi, Steven,Dani Ávalos, Ismael Ruesca, Carlos Trujillo, Peri, Olmo, Cristian, Carlos Guerra, Biri, Morales, Dani Péreze Iván Peña.