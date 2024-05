Llegaron los días de canícula, cuando el Lorenzo empieza a apretar, dando paso al estío. Las playas empiezan a perder la soledad de los tranquilos paseos de invierno y poco a poco sombrillas y toallas las van invadiendo. A su vez el sonido de los días de romerías y ferias suena cada vez más cerca por pueblos, barriadas y ciudades, los niños piensan en los cacharritos y los adolescentes, en sus primeras conquistas de verano. Quien no ha reído y llorado, quien no se ha emocionado o enamorado entre las luces de neón del ferial. Vida en vena, como escribía Jack Kerouac en su libro En el camino: "La única gente que me interesa es la que está loca, la gente que está loca por vivir, loca por hablar, loca por salvarse, con ganas de todo al mismo tiempo, la gente que nunca bosteza ni habla de lugares comunes". He dicho