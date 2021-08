Romerito suspira por un cuarto central

El entrenador de la Real Balompédica Linense, Antonio Ruiz Romerito, desea que el club contrate un cuarto central. No es que esté descontento del rendimiento de Jesús Muñoz, Borja López y Fran Morante. Más bien todo lo contrario. Es que la experiencia -propia, por cuanto él jugó en ese puesto- le demuestra que es la demarcación que más sufre por sanciones y lesiones. En la plantilla, al contrario de lo que sucedía el curso pasado con Sergio Rodríguez y Paco Candela, no hay futbolistas polivalentes que se adapten bien a esa labor y en algún amistoso de pretemporada ya quedó demostrado que José Ramón Masllorens sufre cuando se adapta al eje de la zaga. Amén de que, con su ausencia, se debilita el centro del campo. El míster ya le ha hecho llegar a la directiva su deseo, pero Raffaele Pandalone, al menos de momento, parece decidido a no realizar más fichajes incluso si el descartado Luis Alcalde encuentra finalmente acomodo.

“La verdad es que nos falta un cuarto central”, sentencia el preparador albinegro. “Djandi, aunque ante la selección de Irak hizo un magnífico partido, está en proceso de aprendizaje y entiendo que le falta jerarquía. Es algo que me gustaría solucionar, a ser posible con un futbolista que fuese versátil y pudiese actuar de seis, aunque habrá que ver cómo está el mercado y si somos capaces de llegar a un acuerdo”.

Romerito no descarta que, además de la del Luis Alcalde -que de momento sigue entrenándose con los albinegros y que el domingo se desplazó a Marbella para presenciar el amistoso entre el que todavía es su equipo e Irak- pueda producirse otra salida antes de que se cierre la actual ventana de fichajes. La entidad ya sabe de sus pretensiones. “Va a depender de cómo esté el mercado, pero si Luis [Alcalde] sale quedará una ficha libre que podría ocuparse”, recuerda.

“Todos los entrenadores dirán que su equipo es mejorable, pero dentro de las posibilidades económicas del club ahora mismo tenemos lo podemos disponer... todavía quedan dos semanas, no sabemos si habrá algún movimiento”, insiste.

El técnico albinegro hace un balance “positivo en su conjunto” del doble amistoso que la Balompédica afrontó durante el fin de semana, en el que logró ante el CD El Ejido (2-1) su primera victoria de la pretemporada y, con un equipo plagado de canteranos y actores secundarios de la primera plantilla, empató (0-0) ante la selección de Irak. El míster subraya que estaba “muy contento” con el rendimiento de los futbolistas del filial, el juvenil e incluso el cadete que participaron del duelo en el Marbella Football Center.

“En la pretemporada al final se trata de sacar conclusiones de los partidos, del rendimiento de los jugadores, de hacerles llegar lo que queremos y aunque estamos contentos, hay que mejorar con el trabajo día a día”, subraya.

El míster también deja su reflexión sobre el primer rival liguero, el Real Madrid Castilla, cuya pretemporada sigue con detenimiento. “Ha utilizado varios sistemas y debemos estar preparando para lo que podamos encontrarnos, pero lo que está claro es que cuenta con jugadores de mucho talento, con mucho poderío físico, pero aunque será un partido muy complicado, yo prefiero enfrentarme a los filiales ahora, que están menos rodados”.