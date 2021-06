El defensa central astigitano Jesús Muñoz ya siente en modo balono. El primer fichaje de la Real Balompédica Linense para la próxima temporada –amén de la renovación por cinco temporadas del linense Loren- se confiesa “súper ilusionado” con una Primera RFEF que presume “muy dura” y asegura que ya está “deseando empezar a entrenarse” a las órdenes de un Antonio Ruiz Romerito que, confiesa, le transmitió en su primera charla que "exige mucho" a los integrantes del plantel.

Jesús Muñoz quedó tan gratamente sorprendido por el interés de la Balona -que le fue comunicado por el director deportivo Ismael Chico y por el propio entrenador- que, detalla, las conversaciones encaminadas a su contratación por el equipo de La Línea “apenas duraron una tarde”.

El zaguero llegará al Municipal después de comenzar su andadura en los filiales de Real Betis, Villarreal y Real Murcia y de vestir las camisetas de Écija Balompié, Burgos, Badajoz, Atlético Sanluqueño, Guijuelo y, por último, UD Melilla.

“Tengo que reconocer que estoy muy contento, la verdad es que desde el comienzo me atrajo todo, una buena ciudad, buen clima, un vestuario del que me han hablado maravillas [entre ellos el también defensa Víctor Mena, con el que coincidió la pasada campaña durante la primera vuelta en el vestuario del Melilla], un club serio… todo”, detalla el zaguero para explicar los motivos que le llevaron a aceptar la oferta de los albinegros.

“Además después de tantos años lejos de casa poder estar mucho más cerquita de mi familia también era un atractivo, así que todo eran atractivos”, abunda el futbolista, que se ha enfrentado a la Balompédica con las camisolas de Atlético Sanluqueño y Badajoz.

Preguntado por sus virtudes, el nuevo jugador balono señala que su aspiración es que aficionados y medios pueda hacer una valoración porque él pase “muchos minutos en el césped”, pero ofrece un adelanto: “Me considero un jugador intenso, que domina el juego aéreo y aunque tengo claro que mi trabajo se centraliza en la faceta defensiva, trato de aportar en ataque todo lo que puedo”.

De su nuevo míster, al que no conoce personalmente pero con el que comparte amigos, dice que le dejó “muy buenas sensaciones” en su primera conversación telefónica, en la que, por cierto, desvela que el entrenador ya le ha deslizado que exige mucho a sus discípulos. “Él mismo me dijo que aprieta mucho al jugador, pero vaya eso redunda en el rendimiento individual, en que haya más competencia y al final el beneficiado es el equipo”.

“Personalmente es un atractivo añadido que él jugase como central, porque estoy convencido de que podrá aportarme cosas”, apostilla.

Jesús Muñoz es uno de los muchos integrantes de la Balompédica que vive con entusiasmo el desembarco de la centenaria entidad de La Línea en la nueva Primera RFEF, cuya composición de grupos se conoció el pasado jueves. “Me hace muchísima ilusión, estoy súper motivado, deseando empezar ya”.

"La Primera RFEF al final va a ser casi una Segunda división"

“Al final va a ser casi una Segunda división y enfrentarte a esos equipos, visitar esos estadios… todo eso provoca mucha motivación”, reflexiona. “Es cierto que ve uno el cuadro y piensa vaya equipazos pero vaya, que si la Balona está ahí es porque se lo ganado, porque se lo ha merecido, porque ha habido muchos clubes, entre ellos el propio Melilla en el que yo estaba, que partían con la aspiración de estar y no han podido hacerlo”.

“De momento no es cuestión de marcarse objetivos, es de ir partido a partido. Además en ese apartado va a ser una temporada complicada, porque no va a haber ningún rival fácil, todos los partidos va a costar mucho ganarlos, no va a haber ninguna cenicienta, no habrá partidos asequibles de antemano”, vaticina. “Esperemos que podamos disfrutarla”.