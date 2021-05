Loren, balono [casi] de por vida

Pedro Lorenzo Fernández [Loren] ya es poco menos que balono de por vida. El extremo linense escenificó este viernes su primera renovación, por cinco temporadas, con la Real Balompédica que, subrayó, espera que no sea la última. “Si por mí fuera me retiraba aquí”, confesó el todavía sub-23. Su presentación se llevó a cabo en la Peña Balona, en un acto sencillo conducido por el director deportivo, Ismael Chico, quien puso en valor la satisfacción que supone para el club contar con jugadores de La Línea.

La Peña Balona, la casa de todos los balonos como subraya una y otra vez su presidente, Julio Vega, acogió este viernes un acto cargado de simbolismo: la renovación hasta 2026 del extremo linense Loren. El primer fichaje de los albinegros para la nueva Primera RFEF. Y es nada menos que un jugador de la casa, que estuvo acompañado por su familia y por un puñado de hinchas que quisieron arroparle en el momento de contraer un compromiso que, con su edad, le debe parecer casi eterno. En un segundo plano, como si no fueran más que meros testigos, los miembros de la junta directiva, con Raffaele Pandalone a la cabeza, y el primer entrenador, Antonio Manuel Ruiz Romerito.

Tras la breve introducción del directivo Marc Juliá, tomó la palabra Ismael Chico, que comenzó agradeciendo el nombre de la entidad a la que representa la hospitalidad de la Peña Balona, de la que dijo que es “necesario” que esté “cerca del club”.

“Estamos contentos por la renovación de Loren”, confesó el director deportivo. “Todos sabemos que se habla de que estamos necesitados de gente del pueblo, pero desgraciadamente es complicado que lleguen jugadores de la cantera. Por eso cuando tuvimos la posibilidad de que Loren pudiese seguir unos años más no nos lo pensamos”.

“Loren ya estuvo entrenándose con nosotros en su etapa juvenil y apuntaba maneras, pero necesitaba madurar, así que le tocó sacrificarse, estuvo unos años fuera, jugando en Tercera, y le vino bien foguearse”, comentó. “La temporada pasada la empezó en Gibraltar pero a través de Juanjo Bezares, que es el director deportivo del St. Josephs, al que le estamos muy agradecidos, vino a entrenarse y de inmediato lo hicimos”.

“Es un futbolista que necesitamos, bastante vertical, que le viene bien a nuestra manera de jugar, es descarado, trabaja y es importante que la gente de la cantera se quede con el mensaje de que no tiene uno por qué llegar con dieciséis o diecisiete años, que siempre hay tiempo y ahí está su ejemplo, que lo ha hecho con veintiuno”, agregó Ismael Chico, que le deseó al futbolista toda la suerte del mundo para superar su propio récord como el jugador que más veces ha vestido la guayabera albinegra en competición.

Loren, exultante

“Para mí es un orgullo firmar cinco años con el equipo de mi pueblo”, comenzó su intervención Loren, al que desde su llegada no abandonó esa sonrisa burlona que le caracteriza. “Mi prioridad era quedarme aquí y si salgo, que sea para irme a un equipo de superior categoría. Si fuese por mí, me retiraba en la Balompédica”-

“Jugar en la Balona era el sueño que tenía desde pequeño, pero me tuve que marchar, igual porque entonces no tenía la cabeza muy bien amueblada, pero estar fuera me obligó a madurar, a darte cuenta de que lo que quieres es jugar al fútbol, así que cuando me dieron la oportunidad de jugar aquí no lo dudé”.

“Me considero un niño trabajador, espero hacerlo este año con el míster, tener oportunidades y demostrar a la gente que los de La Línea también podemos jugar en la Balona y que no es necesario debutar a los dieciséis, como ha dicho Ismael [Chico], sino que se pueden ir fuera”, agregó.

El extremo asume que desde su llegada a la Balompédica el pasado mes de enero ha evolucionado “en lo deportivo y en lo personal”.

“Antes tenía otros conceptos del fútbol, pero Antonio Calderón me ha explicado muchas cosas y creo que he evolucionado mucho como futbolista, pero también como persona”, argumentó.

Loren entiende que respondió “bien” a las oportunidades que le brindó el ya expreparador albinegro, asume que hubo “un antes y un después” del último partido de la primera fase en la ya extinta Segunda B, en Marbella. “Tenía ganas de demostrar que podía jugar”, subrayó.