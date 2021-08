La Balompédica desvincula a Javi Forján y Luis Alcalde busca equipos

El delantero jerezano Javi Forján ya no pertenece a la Real Balompédica. La entidad de La Línea ha anunciado, a preguntas de Europa Sur, que ya ha rescindido el contrato con el atacante. Por el contrario Luis Alcalde, a quien el entrenador comunicó que no cuenta con sus servicios, no encuentra un acomodo a su gusto. Los albinegros han inscrito al meta liberiano Ashley Williams en el filial senior de la Segunda Andaluza, con la intención de propiciar que sume minutos de competición y, al tiempo, ejerza de tercer portero de la primer equipo.

La plantilla de la Real Balompédica, que se antojaba finalizada desde que el club dio a conocer los dorsales justo antes de enfrentarse al Cádiz el pasado 21 de julio no termina de echar el cierre. El club ya ha desvinculado a Javi Forján (quien jugó la segunda vuelta del pasado curso cedido en el Xerez DFC de la ya extinta Tercera división), cuyo destino, al menos de momento, se desconoce.

La situación del roquetero Luis Alcalde es bien diferente. El entrenador balono, Antonio Ruiz Romerito, no le incluyó en la convocatoria del amistoso del pasado domingo con el Atlético Baleares y al término de la contienda desveló en rueda de prensa que había comunicado al futbolista que no cuenta con sus servicios.

El Salamanca UDS que entrena el exbalono Antonio Calderón, el Eldese y la AD Ceuta FC -donde se reencontraría con varios excompañeros- se han interesado por sus servicios, pero el futbolista –a través de sus representantes como es obvio– ha desestimado, en un principio, todas esas ofertas.

Luis Alcalde, con problemas en un tobillo, se entrena estos días al margen del grupo. El futbolista, a través del servicio de prensa del club, ha declinado la oferta de este medio para que hiciese una valoración de su situación.

La tercera pata del banco para entender cómo está quedando la plantilla albinegra de la andadura 2021-22 es la del meta Ashley Williams. El club ya advirtió en su día que lo repescaba bien para cederlo bien para que fuese la apuesta del filial. Finalmente y ante la necesidad de contar con un tercer portero para posibles adversiadades del conjunto de la Primera RFEF, el liberano seguirá ejercitánse a las órdenes de Romerito, pero jugará en Segunda Andaluza.