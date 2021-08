Balona-Baleares: nadie se come a nadie (1-1)

Pues, al menos en pretemporada, va a ser que humillaciones, las justas. La Balompédica firmó en su cuarto ensayo tablas con el todopoderoso Atlético Baleares -que se palpa que está a medio hacer- en un partido intenso -en momentos puntuales en exceso- entretenido y de fuerzas parejas cuyo resultado final obedece a lo que sucedió sobre el terreno de juego. El duelo deja varios nombres propios: el primero el de Luis Alcalde, del que el técnico, Antonio Ruiz Romerito, ya confiesa abiertamente que no cuenta con él. El segundo el de Alhassan Koroma, que cuando se pone a jugar al fútbol colectivo deja la impronta de que está un paso por encima de los demas. Y el tercero el del canterano Loren, que fue relevado a poco del final por un problema muscular que tiene mala pinta.

Con independencia del atractivo que tiene ver a la Balona jugar ante rivales de superior categoría (Cádiz CF, Granada CF) los amistosos, sobre todo a medida que avanza el verano, contra enemigos de la misma división permiten sacar muchas más consecuencias. La de este cuarto ensayo, ante un rival que a la larga será temible, ahonda en la sensación de que Romerito sabe lo que se trae entre manos. Y que no le tiembla el pulso para sentenciar al que no cabe en sus planes: desveló al final del encuentro que Luis Alcalde ya sabe de su boca que no cuenta con sus servicios. Ahora le toca a la directiva solventar el entuerto contractual.

El partido, entre dos rivales que se demostraron parejos, tuvo lo que el tópico cuenta como dos mitades diferenciadas. En la primera fue la Balona la que llevó el mando, la que tuvo el balón y las ideas. Tras el descanso los albinegros -que posiblemente pagaron el intenso ritmo que habían impuesto bajo un calor sofocante- dejaron la iniciativa a un rival que se estrelló en la solidez defensiva de los de La Línea. Empieza a ser una costumbre esto de que la Balompédica vaya de más a menos en los partidps de preparación.

Como queda dicho en el capítulo inicial la Balompédica fue mejor que un Atlético Baleares que presentó un once con la vista puesta en el arranque de la competición y que incluso cuando no hace las cosas bien que tiene esa vitrtud que señala a los equipos llamados a hacer grandes cosas: cuando se antoja que está esta fuera del partido, de repente transforma la nada en una oportunidad de marcar.

Los linenses se plantaron un equipo ofensivo, con las bandas muy abiertas y con Antoñito por delante de Coulibaly y de un Masllorens que sigue creciendo como jugador y cada vez aporta más argumentos a su juego. Un entramado que se le atragantó al Baleares, que se veía incapaz de meterse con peligro en la línea de tres cuartos.

A los 13’ minutos Dorrio, que dejó pinceladas de futbolista muy interesante, puso por primera vez a prueba a René Román y tres después llegó la primera oportunidad clara del ATB en el primer periodo, un cabezazo de Carlos Delgado a la salida de un córner al que respondió Nacho Miras con un auténtico paradón.

A partir de ese momento el campo se volcó de un lado, la Balompédica tuvo el esférico, movió el balón con criterio y en una de sus acometidas Alhassan Koroma soltó un latigazo desde la frontal área que con cierta colaboración del meta visitante se convirtió en el primer gol de los albinegros en su estadio en esta pretemporada.

Cuando la primera mitad agonizaba un error en el despeje de Masllorens permitió a Petcoff golpear desde la frontal del área sin oposición. Su lanzamiento buscaba la escuadra pero por segunda vez en el partido los insulares se toparon con una acción brillantísima del portero albinegro, que tiene toda la pinta de que continúa en el nivel que le llevó el curso pasado a ser reconocido como el mejor de la plantilla por parte de la afición.

En la segunda mitad, que de facto acabó cuando comenzó el carrusel de cambios, el Baleares dio un tímido paso adelante que no amargó a la Balona, que con ventaja en el marcador esperaba su oportunidad.

En este segundo periodo sobresalió aún más la figura de Alhassan Koroma. Por un lado porque protagonizó dos o tres acciones de esas que justifican el precio de la entrada para aquellos que gustan del buen balompié. Y por otro, porque ayudó y mucho en defensa, en acciones que el público no dudó en recompensarle con aplausos. Señal de que va entendiendo el sentido colectivo de este deporte.

El ATB no llegaba, pero en un desajuste defensivo, el equipo de casa permitió un centro desde la izquierda de su retaguardia e Ignaci Villarrasa, que lleva segundos en el campo, le ganó la acción a Óscar Arroyo y batió a Mateusz Kania. Una parte de la grada reclamó falta, pero lo que realmente faltó fue contundencia en los zagueros albinegros.

De ahí al final, la lesión de Loren, que una vez más se adaptó a varios puestos. La Balona sigue creciendo y perfilando su futuro. Igual aún hay algún nombre más que pase por la guillotina del míster.