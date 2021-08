El equipo de Jordi Roger, Jesús Estrada y Alfonso, candidato al ascenso

No deja de resultar curioso que dos de los atractivos de un auténtico equipazo como el Atlético Baleares, al menos en lo que se refiere al encuentro con la Real Balompédica Linense de este domingo (19:00) no vayan a estar en el terreno de juego. El bloque de Palma de Mallorca llega a La Línea con Jesús Estrada (ex Balona y UD Los Barrios) como preparador físico y con el extécnico albinegro Jordi Roger como secretario técnico. El preparador se ha deshecho en elogios para la ciudad y el club que le acogieron desde el verano de 2018 hasta el 15 de diciembre de 2019. En el césped sí estará otro exbalono, el centrocampista jerezano Alfonso Martín.

La Balona se encontrará con un rival que ya ha disputado dos amistosos, amén de un partido formal con su juvenil al que venció por 5-0. El ATB comenzó su pretemporada el día 21 del pasado mes de julio y antes de comenzar este jueves su concentración en el Marbella Football Center ya jugó su primer compromiso de preparación ante el Mallorca B (victoria por 3-0 con goles de Jesús Álvaro, Olaurtua y Vinicius Tanque). Pocas horas después de aterrizar en la Costa del Sol cayó a manos del Algeciras (1-0).

El conjunto entrenado por Xavi Calm está llamado a ser uno de los punteros de la recién creada Primera RFEF, firme aspirante a pelear por el ascenso a Segunda. Uno de sus mayores éxitos de este verano fue retener a Vinicius Tanque, una vez desvinculado del Cartagena, con el que por cierto anotó su primer gol nada más llegar a España precisamente ante la Balompédica. También renueva el exbalono Alfonso Martín, solo que ahora lo hace como jugador en propiedad y el curso pasado lo hizo cedido por el Alcorcón.

Además de eso cerró la contratación de Hugo Rodríguez (San Fernando) y fue enrolando a Josep Jaume (Barça B), José Fran (Numancia), Álex Robles (Sevilla Atlético), Jesús Álvaro (Córdoba), Carlos Delgado (Castellón), Damian Petcoff (Logroñés) y Dioni (Cultural).