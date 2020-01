La Cultural y Deportiva Leonesa, que en apenas una semana se ha convertido en el equipo de todos, se medirá este miércoles (19:00) al actual campeón de la Copa del Rey, Valencia, en el encuentro único de los cuartos de final de un torneo de KO, que este año levanta pasiones gracias a su nuevo formato. Es la eliminatoria más atractiva para el gran público, porque el equipo de casa se convirtió en el gran protagonista de los octavos al eliminar al Atlético de Madrid y porque lleva nada menos que 27 partidos consecutivos sin perder en el Reino de León. Pero también la que más atrae a los aficionados balonos, ya que en la Cultu milita el jerezano Alfonso Martín Castillo, que defendió en la andadura 2016-17 los colores del equipo de La Línea, que recuerda “con mucho cariño” porque le dio “la oportunidad de jugar en Segunda B” y porque siempre le “trataron muy bien”.

Alfonso, que tras pasar por la Balona, a la que llegó procedente del Guadalcacín, militó en el filial del Éibar, el Melilla y el Alcorcón, tuvo la fortuna de disputar íntegra la prórroga en la que la Cultu doblegó la pasada semana al equipo colchonero. “Fue un pelotazo”, recuerda el centrocampista, de 25 años.

Aquel triunfo y su el posterior sorteo le ha deparado para este miércoles el duelo con el Valencia, en el que la Cultural no se da por vencido, pero con los pies en el suelo: “"Es el actual campeón y será muy difícil, porque además ya están prevenidos", advierte Alfonso.

"A todos nos hacía ilusión enfrentarnos al Real Madrid o al Barcelona, que son los premios gordos”, asume el exbalono. “El Valencia es otro grandísimo equipo y, para nosotros, el que tocara iba a ser una alegría y una experiencia más. Yo ya tuve la oportunidad de enfrentarme al Madrid el año pasado con el Melilla, pero no me hubiera importado para nada haberme enfrentado otra vez".

"Me encanta este nuevo formato de la Copa por mí que fuese así hasta la final”, defiende Alfonso. “Las categorías están por algo y sabíamos que ganarle al Atlético era muy difícil, pero a un partido y en casa con nuestra gente sabíamos que íbamos a tener más posibilidades. También hay que tener ese pellizco de suerte y lo tuvimos", afirma Alfonso, que es titular en Liga aunque en Copa disputó sus primeros minutos contra los colchoneros.

Y si la 'Cultu' ha dado el campanazo en Copa del Rey, en el campeonato doméstico (Grupo II de Segunda B) marcha segunda a tres cuatro del Logroñés. "La Copa nos obliga a jugar cada tres días y esta semana es muy importante. El míster está optando en Liga por unos jugadores y en Copa por otros, estamos más frescos y eso de cara al futuro y para nuestros intereses es algo muy positivo".

Y es que el objetivo de la Cultura y Deportiva Leonesa es luchar por el ascenso aunque Alfonso, como el Cholo, se abona al "partido a partido". "Está claro que la idea del club es que quedemos entre los cuatro primeros y luego intentar ascender. Tenemos potencial para eso, tanto por plantilla como por masa social. En Liga solemos meter unos 5.000 aficionados, contra el Atlético hubo más y ojalá esto anime a la gente para el campeonato y más para los partidos que tenemos ahora, que son claves".

"Ojalá se cruzasen Cultural y Balona en la fase de ascenso"

Preguntado por su pasado balono, responde: “En el club siempre me trataron muy bien y me alegro de que vayan las cosas lo mejor posible”, obviando la polémica que rodeó su salida de la entidad.

“Me gusta seguir los equipos en los que he estado y claro que sigo a la Balona, tengo allí amigos y mantengo contacto con el director deportivo, Ismael Chico, que fue mi compañero. Más de una vez hemos hablado”.

“A pesar de que ha tropezado en los dos últimos partidos creo, que está en buena dinámica”, sostiene. “El proyecto que tienen es para estar ahí arriba y espero que poco a poco se puedan meter ahí”.

“Ojalá nos pudiésemos cruzar en una fase de ascenso, porque sería señal de que nosotros lo vamos a jugar también”, comenta.

“Le tengo mucho cariño a la Balona por todo, porque fue el club que me volvió a dar la oportunidad de competir en Segunda B y seguir creciendo como futbolista. Salí del Guada para la Balona gracias a Manolo Ruiz, que fue quien me llamó y eso se lo tengo que agradecer, me dio mucha confianza. Si no te dan ese empujoncito quizá ahora no estaría donde estoy”, finaliza.