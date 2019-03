Manolo Ruiz se reencuentra este domingo con la Real Balompédica. Con una Balona muy diferente a aquella que le destituyó “por discrepancias no deportivas” en noviembre de 2016 después de que su equipo encajase (2-5 ante el Mérida AD) su primera derrota en nueve jornadas. El entrenador jerezano ya se midió a los linenses el curso pasado, entonces como preparador del Extremadura. Los albinegros lograron un triunfo de prestigio (0-2) en el Francisco de la Hera con goles de Sergio Molina y Juampe ante un rival, anclado en la segunda plaza, que jugó muchos minutos con diez.

Ahora las circunstancias son muy diferentes y, como entonces, no dejan lugar para la añoranza. El Ejido, encadena quince partidos (seis de ellos con Ruiz en el banquillo) sin ganar y siente el abismo de la Tercera muy cerca. El míster no se anda con rodeos y en su comparencia semanal ante los medios locales catalogó de “fundamentales” los puntos en juego ante su ex equipo.

“Quedan ocho partidos, éste es el más inmediato y está claro que para nosotros es clave intentar sacar tres puntos ante un rival que viene en una dinámica positiva, que ha dejado la portería a cero en diecinueve ocasiones y que es el menos batido del grupo”, sentenció el preparador.

“Lo que pasa es que nosotros estamos en una situación en la solo podemos pensar en aquello que podemos hacer bien, necesitamos que cambie la dinámica negativa, que la fortuna, que nos está siendo adversa, nos sea favorable”, agregó.

Preguntado por el equipo de La Línea, matizó: “No solo es que sea muy difícil hacerle un gol, es que tiene muchas virtudes en ataque”.

“Debemos tener una mentalidad ofensiva pero sin desorganizarnos, que no nos sorprendan, no nos podemos dejar llevar por la ansiedad de tener que ganar a los cinco minutos, hay que madurar los partidos”, reflexionó. “Hay que estar atentos y concentrados, actuar con tranquilidad, va a ser complicado”.

El técnico celeste afronta el encuentro, como viene siendo norma desde su llegada, con bajas notables. En esta ocasión destaca la de Molo, expulsado la pasada semana en Talavera. “Cada jornada perdemos un par de jugadores, pero no hay que hablar de ello, en nuestra situación no cabe aferrarse a excusas. Es verdad que tenemos bajas importantes, pero hay que competir con lo que tenemos y afrontar el partido con ánimo de revertir la situación”.

Con respecto al once, el jerezano asegura que baraja “varias opciones”.

“Están Álex Sánchez, Uru... este domingo puede haber alguna variante, para tratar de darle frescura al equipo, para intentar cambiar. Algo hay que hacer”, detalla.

“Lo que tenemos claro es que Javilillo no llegará, como tampoco Velasco, Alfonso, Sergio Jiménez... pero no quiero distraer con esto, no podemos decir que no ganamos porque tengamos bajas”, explicó.

Consciente de la importancia del choque y de que sus jugadores necesitarán el máximo apoyo de su gente ante la Balompédica, Manolo Ruiz, como un día antes hizo otro exbalono, el capitán Javilillo, realizó un llamamiento a los ejidenses. “La afición no puede dejar de creer. Todavía hay margen".

"Con cuatro partidos podemos lograr el objetivo, pero ahora mismo éste es el más importante, en el que tenemos que tener todos el foco. Esto es cosa de todos y unidos podremos lograr el objetivo” finalizó.