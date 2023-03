Balona: hay liga después del Dépor

La Real Balompédica recibe este domingo (12:00) al CD Badajoz en un encuentro importantísimo para el devenir de ambos en su pelea por alcanzar la permanencia en Primera Federación. Los linenses precisan sacar adelante un duelo igual con más trascendencia pero con menos boato que el que una semana antes les enfrentó al Dépor, que levantó mucha más expectación y seguimiento mediático. La estadística recuerda que el actual Badajoz, fundado en 2012, no conoce el triunfo en sus tres visitas al Municipal. Conor Ruane vuelve a la convocatoria y es posible que al once inicial. Los canteranos Javi Méndez, Adri Galindo y Fernando García empezarán en el banquillo.

Este Balona-Badajoz tendrá un emotivo prólogo. Antes del arranque se guardará un minuto de silencio en memoria de Manolo Castaño, coronel del Ejército, fallecido el pasado jueves. Durante su etapa en activo colaboró siempre con los albinegros, facilitando la presencia en los entrenamientos de los futbolistas que cumplían el servicio militar, por no hablar de su inestimable apoyo para que el fichaje de Manolo Mesa por el Spórting de Gijón se hiciese realidad.

Ficha técnica Real Balompédica: De la Calzada; Loren, Papa Cámara, Borja López, Jesús Muñoz, Connor Ruane (Joao Pedro); Álex Guti, Masllorens, Antonio Romero, Omar Perdomo y Alhassan Koroma. CD Badajoz: Kike Royo; Calderón, Mariano, Juanmi, Cordero; Mancuso, Raúl Palma, Jesús Alfaro; Adilson, David Soto (Borja García) y Francis Ferrón (Borja García). Árbitro: Víctor Pérez Peraza (Santa Cruz de La Gomera -Canarias-) Ha dirigido siete encuentros a los linenses, que con él han firmado tres victorias (una en un Clásico y otra en San Fernando para certificar una permanencia), dos empates y otras tantas derrotas. Los extremeños ganaron su único partido con este trencilla. Hora: 12:00 (Vigésimo séptima jornada en el grupo I de Primera Federación. En directo por la plataforma de pago InSports TV). Estadio: Municipal de La Línea. Antecedentes: El actual CD Badajoz ha visitado La Línea en tres ocasiones. Ha firmado dos derrotas y un empate.

La Balona (que enlaza dos partidos de competición y un amistoso sin encajar) afronta uno de esos que se suelen llamar partidos trampa. Por casi todo sus ingredientes. Primero porque el justificado ambiente de euforia que se palpa entre sus aficionados tras la victoria en San Sebastián de los Reyes y el empate con el Dépor suele ser un traicionero compañero de viaje. Segundo porque al rival su clasificación no le hace justicia. El Badajoz cuenta con arsenal no para ganar a los de La Línea, sino a cualquier enemigo. No hay que olvidar que su última victoria, aunque ahora se antoje muy lejana, fue precisamente sobre el líder Alcorcón. Y tercero porque un resultado adverso devolvería a los balonos a las apreturas clasificatorias.

En la convocatoria no hay sorpresas. Vuelve Connor Ruane, que el miércoles, en el amistoso con el FK Jerv noruego demostró que ha dejado atrás su lesión. La única baja es la de Fran Morante. Alberto Varo continúa con problemas de rodilla, pero se ha brindado -como ya hizo la pasada semana- a comparecer en el banquillo por si surgiese alguna contingencia. Aunque eso le suponga asumir un riesgo. Un gesto de profesional grande que no debe pasar inadvertido. El técnico cita a los tres canteranos que parece haber señalado como de su máxima confianza: el linense Javi Méndez, el tarifeño Adrián Galindo y el granadino Fernando García, que tan buena imagen ofreció en el mencionado duelo entresemana en el Santa María Polo Club de Sotogrande (San Roque).

Precisamente el regreso de Connor Ruane a la convocatoria abre la puerta a la duda en una alineación que el preparador no quiso desvelar “para no dar ventajas” en su comparecencia ante los medios. Escobar ha estado habilitando diferentes jugadores a ese puesto y no sería de extrañar que colocase al británico de carrilero izquierdo. En ese caso el sacrificado sería, posiblemente, Joao Pedro. No deja de ser una hipótesis.

Rafa Escobar se fija como objetivo que su equipo “haga bueno el punto conseguido ante el Dépor” que advierte que en estos momentos ve al Badajoz como “el rival más peligroso” al que su equipo se enfrentará en la segunda vuelta. “Primero porque es el más inmediato y segundo porque cuando vienes de hacer un partido excelente normalmente pegas el batacazo. Lo hemos comentado en vestuarios durante toda la semana”.

“El que piense que vamos a ganar sí o sí está equivocado”, advierte. “El Badajoz tiene muy buena plantilla, muy buen equipo, con futbolistas muy desequilibrantes entre los que juegan cerca del área contraria. A lo mejor está dormido pero en cualquier momento puede despertar. A nosotros nos corresponde impedir que lo haga en Municipal”.

“Hay que suponer que ellos vendrán con el cuchillo entre los dientes por la situación en la que se encuentran, de hecho ellos hablan de una final, aunque a mí se me antoja que es demasiado prematuro utilizar estos términos”, abundó.

El técnico restó importancia a la ausencia de Gorka Santamaría en el conjunto pacense. “Posiblemente jugará Francis Ferrón, que vendrá motivado, que es muy buen futbolista, que ha perdido la titularidad precisamente desde la llegada de Gorka y querrá reivindicar con un buen partido su puesto. Es que pierden a Gorka Santamaría pero tienen a Francis Ferrón. Casi nada”.