Balona y FK Jerv empatan en un amistoso entretenido y con ocasiones (0-0)

Los amistosos, a estas alturas del curso, dan para lo que dan... y sobre todo para detectar a los que ya no están por la causa de dar mucho más. La Real Balompédica Linense (Primera Federación) empató sin goles este miércoles en el Santa María Polo Club de Sotogrande (San Roque) con el Fotballklubben Jerv, que anda ahí ultimando detalles de cara a su inminente estreno en la segunda categoría de Noruega (Adeccoligaen). Un partido abierto, a ratos entretenido, con ocasiones, en el que pudo ganar cualquiera y en el que el resultado, como procede, es lo de menos.

La mejor noticia para los albinegros es que Connor Ruane no solo parece estar totalmente recuperado de los problemas físicos que le han impedido jugar en las últimas semanas, sino que ha vuelto con ritmo. Vaya que vuelve a ser una opción. La peor es que, o tuvieron un muy mal día (muy malo) o es que hay peloteros que no con tanto con su fútbol pero sí con su actitud parecen empeñados en justificar que el entrenador albinegro, Rafa Escobar, no les dé minutos últimamente: Bobby Duncan y Yassin Fekir.

La Balompédica (que encadena, aunque sea fuera de competición, su tercer partido sin encajar) y FK Jevs entretuvieron en noventa minutos de aceptable intensidad para ser un amistoso en el que los dos conjuntos disfrutaron de ocasiones para haber anotado. La mejor de los noruegos se produjo justo antes del descanso cuando Mafi se plantó solo ante De la Calzada y el portero jiennense replicó con una soberbia parada que recordó bastante a la que el domingo antes le hizo a Lucas Pérez, del Dépor. La más clara de los de La Línea llegó justo con el tiempo cumplido, en un lanzamiento del brasileño Joao Pedro que se marchó fuera después de besar la base del poste.

Estadísticas al margen, toca quedarse con lo bueno. Connor Ruane ha vuelto y lo hace en plenitud de condiciones y Alu Koroma completó un auténtico partidazo. Tocó el árbitro el final y el sierraleonés, que se había pegado una verdadera paliza, aún parecía tener baterías para seguir corriendo. No es la primera vez descolla de esta manera en un ensayo. El día que complete 90 minutos como estos habiendo puntos de por medio habrá dado el pasito que le falta para pedir sitio en la titularidad. También se reivindicó, aunque igual no al mismo nivel, Toni García.

No fueron los únicos nombres destacados. Con el tarifeño Adri Galindo ausente por enfermedad, Fernando García tomó el relevo entre los canteranos e hizo oposiciones para ganarse una oportunidad. El granadino tiene físico, toca el balón con sentido y se mueve con una solvencia impropia de un proyecto de futbolista en su primer año senior. No es que no desentonase, que es lo que se le suele pedir a los chicos. Es que fue uno más. Ojo con el centrocampista que si se aplica y mantiene el nivel... igual no ahora que hay muchísimo en juego, pero puede acabar por derribar esa imaginaria puerta de la que tanto se habla cuando se debate sobre el futuro de los chavales.

Puestos a hablar de los niños Javi Méndez volvió a dejar pinceladas y hasta el guadiareño de origen boliviano Diego Mercado, que apenas jugó un cuarto de hora, tuvo su momento de gloria, al replicar con una excelente intervención un disparo desde el borde del área de Jeremy Cintje.

La Balona saldó con buena nota su partido de preparación de cara al importantísimo duelo con el Badajoz. Al margen de los ausentes Alberto Varo y Fran Morante, Escobar reservó a Antonio Romero, Alhassan Koroma o Álex Guti, que llevan demasiados minutos acumulados en sus piernas. Del resto, lo dicho, unos pueden sonreír y otros deben reflexionar.