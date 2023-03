De la Calzada, el hombre tranquilo

Ángel de la Calzada ni se dejó intimidar por una suplencia que parecía eterna ni cambia el discurso después de su exitosa primera titularidad en competición con la Real Balompédica Linense, el pasado domingo ante el Dépor, en el que dejó la portería a cero. El guardameta jiennense, que para quien no lo sepa fue internacional sub-16, repite en infinidad de ocasiones durante lo que se parece mucho más a una conversación que a una entrevista los términos tranquilidad, coherencia y normalidad. Es obligado tomarle prestados los términos para explicar como está viviendo su desembarco en el once.

El guardameta balono se muestra, por encima de todo, muy agradecido por las muestras de confianza que compañeros y afición le hicieron llegar antes del partido. “Yo sentía antes de que empezase el partido que todo el mundo tenía ganas de verme, que la gente se alegraba de que hubiese llegado mi oportunidad”, dice con cierta dosis de orgullo. “Imagino que tendrá algo de culpa por haber sabido esperar, pero no siempre percibes esa confianza del vestuario”.

Un apoyo que le hizo sentirse aún más seguro. Una sensación que creció de manera exponencial, admite, después de que antes del cuarto de hora realizase la parada del encuentro y no a un cualquiera, sino nada menos que a Lucas Pérez, que hace poco más de dos meses estaba jugando con el Cádiz en Primera división.

“Claro que ayuda”, asume. “Venía precedido de un remate de cabeza de Quiles que sale por encima del larguero. Son dos acciones que es cierto que te dan confianza, que te permiten crecerte y entrar al partido con más fuerza que si hubiese tenido una jugada más dubitativa”.

De la Calzada (Dela, como se le conoce dentro de la caseta) ha sido un ejemplo de profesionalidad en estos meses en los que le ha tocado vivir a la sombra de Alberto Varo, ahora lesionado. “Puede parecer un contrasentido, pero que él estuviese haciendo bien las cosas me daba tranquilidad. Si lo hubiese estado haciendo mal y no me hubiese llegado la oportunidad me hubiese preguntado qué tenía que cambiar yo para jugar, pero en esta situación, solo quedaba seguir trabajando”.

El guardavallas califica de “profesional al cien por cien” el trato con su compañero en la portería. “Desde la máxima humildad, somos dos buenos profesionales, cada uno asumiendo el rol que le toca en cada momento, hasta ahora él siendo más protagonista”.

“Nos respetamos y nos cuidamos en el día a día, porque es lo mejor que podemos darle al equipo”, recalca. “El domingo tuvo el mismo comportamiento que siempre conmigo, me dio la enhorabuena. Muy coherente”.

Un término que también aplica al entrenador, Rafa Escobar y a la semana previa al enfrentamiento con los coruñeses “A ver, hizo lo lógico. Durante la temporada no me ha dado explicaciones de por qué no jugaba y la semana pasada, que él ya vislumbraba que lo iba a hacer, tampoco. Actuó con mucha normalidad, como corresponde”.

“El único que me dijo algo así especial fue Miguel Vega [en referencia al preparador de porteros] que me preguntó que cómo podía estar tan tranquilo después de tanto tiempo sin jugar”, desvela. “Y yo le expliqué que si en estos seis meses nunca he bajado los brazos ahora por jugar un partido y dejar la portería a cero tampoco era necesario dar saltos de alegría”.

En el periodo en el que le tocó ver los partidos desde el banquillo Dela confiesa que ha tenido momentos de bajón, pero para superarlos apelaba a su profesionalidad y a la necesidad de estar al cien por cien cuando el equipo necesitase de sus servicios para motivarse y seguir trabajando.

El debut vendrá, casi total seguridad de una segunda oportunidad, porque todo indica que De la Calzada volverá a ser titular ante el Badajoz. No hay lugar al debate, porque Varo no llegará al 100% al duelo con los pacenses. “¿Sinceramente? En mi cabeza solo está seguir trabajando igual, dar el cien por cien cada día y el domingo tratar de disfrutar del partido con mucha calma, con tranquilidad y normalidad”

“La clave es darle una continuidad y vivirlo todo con la máxima naturalidad posible”. Más claro agua.